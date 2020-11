“Estamos llorando al artista maravilloso”: La tristeza de la voz que inmortalizó el gol del barrilete cósmico ante Inglaterra

No hay futbolero de ley que no se sepa de memoria la primera parte del relato de Víctor Hugo Morales para el segundo gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, el denominado Gol del Siglo. O el gol de todos los tiempos. “La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”, dice el narrador de origen uruguayo, pero intensamente identificado con Argentina para contar la acción inicial de la hazaña que el Diez consiguió en el partido frente a Inglaterra. Minutos antes, había marcado con trampa, la denominada Mano de Dios. Ahora, iba en carrera hacia la inmortalidad. Metro a metro le daba pinceladas a la obra de arte. Morales acompañó cada momento con frases que quedaron grabadas a fuego. Y que también lo transformaron en inmortal. Nadie duda de que no es lo mismo recordar ese gol con su relato que con otra descripción.

“Deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0″. El ejercicio mental es automático. Seguramente, la lectura de estas líneas estuvo acompañada, por un lado, por la imagen del golazo y, por otra, por la emoción del sonido que lo acompañaba. Ambas piezas, a la luz de la trascendencia de la conquista, parecen inseparables.

Hoy, Morales, como buena parte del mundo, lamenta la partida del mejor futbolista de todos los tiempos. Más allá, incluso, la de un amigo y hasta de un compañero de trabajo. En el Mundial de Rusia, ambos realizaron en conjunto un programa para la cadena venezolana Telesur. No fue, ciertamente, la única aparición televisiva conjunta que tuvieron.

Hoy, el narrador le dedica sentidas palabras. “La palabra emoción está un poco pálida porque adentro tiene mucho más todavía para decir que el simple enunciado de emoción y la tristeza, que debe ser la palabra más mencionada hoy en la Argentina y quizás en el mundo. También se hace una palabra pobre, porque nada alcanza lo que nos sucede”, dice en un editorial pronunciado en el canal C5N, donde trabaja actualmente.

“Él sabía que yo lo cuidaba”

“Estoy muy conmovido, Diego consiguió una vez más unanimidad, nos regaló un día bueno, un día de que somos un poco mejores. Ninguna persona que esté mirando ahora la televisión deja de encontrar en sí mismo los mejores valores. Todos somos un poco mejores gracias a las tristeza, a la emoción, la nostalgia, a la melancolía, que provoca una jornada en la que estamos llorando a uno de los artistas más maravillosos y al mas grande jugador de fútbol que este país de futbolistas haya dado”, continúa reflexionando, en la línea de las muestras de agradecimiento que Maradona no ha parado de recibir en todo el mundo y, particularmente, en Argentina, donde miles de fanáticos han visitado su féretro en la Casa Rosada, el lugar que se eligió para velarlo.

“Hay que ser un ser muy especial, tener el corazón de piedra, ser un perro verde para no sentir que la vida se ha llevado a alguien muy preciado, muy querido, pero alguien que al mismo tiempo encuentra alivio. Porque el alivio de Diego le permite entrar en la leyenda que Diego se merece”, insiste Morales.

La relación entre ambos estuvo marcada por el respeto. De parte de Morales, existía un profundo cariño. Y también una admiración que trasciende a la figura del futbolista. De sus palabras, se desprende esa valoración. “Lo entrevisté muchas veces y él se daba cuenta que yo lo cuidaba. Diego no merecía que sacaran de él siempre ventaja, la ventaja del reportaje grandioso que le hacía un periodista era hacerlo hablar duramente de algunos temas. Él tenía tanto para dar, era tan ingenioso... su famosas frases... todo eso hacen de Diego un ingenio. Yo siempre tuve la sensación de que si Diego no era futbolista su inteligencia natural le hubiesen permitido destacar en cualquier orden de la vida, si diego hubiera sido político era presidente”, sostiene, para aquilatar la valoración que le asignaba.

Por todo, y aún con la pena que lo embarga, pero también desde el profundo conocimiento de su figura, Victor Hugo valora el nuevo estado de Maradona. “Diego ahora está en paz y seguramente encuentre a lo que mas ha querido en su vida que es su padre y su madre”, concluye. Y se resigna a la partida del futbolista que marcó su vida y su carrera profesional.