Estudios Universal y el gigante AMC Theatres en guerra por el streaming

Cuando la pandemia del Covid-19 obligó al cierre de los cines, la industria reaccionó posponiendo los estrenos hasta nuevo aviso. Sin embargo, Universal aprovechó la coyuntura sanitaria para acelerar un cambio que se veía venir y, con ello, abrir un nuevo capítulo de la llamada guerra del streaming, rompiendo el acuerdo no escrito entre distribuidores y exhibidores de dejar una “ventana” de 90 días desde el estreno en salas antes de disponer una película en las plataformas de video on demand (VOD). Una práctica heredada de los formatos físicos como el VHS y el DVD.

A mediados de marzo, Universal cambió las reglas del juego al anunciar que el estreno del filme animado Trolls World Tour sería simultáneo en salas y en streaming, el 10 de abril. La película de DreamWorks se exhibió efectivamente en 25 autocines de Estados Unidos, pero el gran golpe de taquilla lo dio en las plataformas digitales. Batió todos los récords: fue arrendado por 5 millones de personas en streaming, en sólo 19 días, con una recaudación de 95 millones de dólares.

La cifra equivale a la recaudación que Trolls, el filme que dio origen a la secuela, obtuvo a lo largo de cinco meses en cines. Además, especialistas han advertido que a través del VOD el estudio obtuvo el 80% del total de la recaudación, frente al 50% que adquiere en salas.

Este éxito financiero motivó a Universal a adelantar el estreno de la comedia de Judd Apatow The King of Staten Island, que cuenta con Pete Davidson, y se basa en la vida del actor. Originalmente programado para el 19 de junio en salas, el lunes pasado el estudio anunció que la premier del filme se realizará el 12 de junio, y sólo en VOD.

Al día siguiente, en una entrevista con The Wall Street Journal, el CEO de NBC Universal, Jeffe Shell, confirmó que la secuela de Trolls había ganado más de 100 millones de dólares en tres semanas, y que la cifra superó sus expectativas y demostró la viabilidad del streaming. “Tan pronto como los cines vuelvan a abrir, estrenaremos las películas directamente en los dos formatos”, declaró.

El periódico consignó que las cifras “han convencido a los ejecutivos de Universal de que los estrenos digitales pueden ser una estrategia ganadora y pueden disminuir el papel de los cines incluso después de que pase la pandemia".

La reacción de los exhibidores fue inmediata y visceral. La cadena de multicines AMC Theatres, que es la mayor de Estados Unidos y cuenta con más de 10.400 salas en tres continentes, criticó fuertemente la medida. "Universal aseguró que sólo buscaban hacer una premier directamente a los hogares de Trolls World Tour porque los cines estaban cerrados y Universal estaba comprometido con un lucrativo acuerdo de licencias de juguetes”, acusó Adam Aron, CEO de AMC. “Teníamos nuestras dudas de que fuera la única motivación de Universal”, agregó.

Aron lanzó, además, una granada: “Desde ahora, AMC no licenciará ninguna película de Universal en ninguno de nuestros teatros alrededor del mundo”. La medida, explicitó, “se extenderá a cualquier realizador que abandone unilateralmente las prácticas actuales”.

The King of Staten Island de Judd Apatow se estrenará solo en VOD el 12 de junio.

Estrenos confirmados en VOD

El plan de acción de Universal podría gatillar que más producciones sigan el camino digital. Hay varios incentivos: las tres cadenas principales de cines de Estados Unidos -AMC, Regal y Cinemark- admitieron que no esperan reabrir hasta fines de junio o julio, y por otra parte la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó el martes que, de manera excepcional, podrán participar en la carrera por los Oscar las películas que se estrenen este año en streaming.

De momento, ya hay tres estrenos exclusivamente en VOD con fecha confirmada. El 15 de mayo será la premier del filme animado Scoob! de Warner Bros., y Netflix estrenará el 22 de mayo la comedia romántica de Paramount The Lovebirds, de Michael Showalter.

El 12 de junio será el turno de Artemis Fowl: El Mundo Subterráneo, la esperada película de aventuras y ciencia ficción basada en el joven criminal de la saga de Eoin Colfer, y dirigida por Kenneth Branagh. Se estrenará en Disney +, la misma que hace unas semanas alcanzó los 50 millones de suscriptores, asomándose así a un universo dominado por Netflix, con 160 millones.

Disney+ estrenará Artemis Fowl el 12 de junio.

A estos lanzamientos se suman las producciones que no esperaron la “ventana” de 90 días para llegar a las plataformas digitales y que ya se encuentran disponibles en VOD. Entre las estrenadas en febrero, se destacan la cinta de horror Fantasy Island y Downhill, con Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, así como tres adaptaciones literarias: The Call of the Wild, con Harrison Ford, The Invisible Man y Emma.

Asimismo, hay novedades estrenadas recién en marzo: están Benn Affleck como un obrero de la construcción alcohólico que se convierte en entrenador deportivo, en The Way Back, y Vin Diesel como un superhéroe de Comics, en Bloodshot. También están Onward, la última producción de Pixar, y The Hunt, el controvertido filme que Donald Trump se dio el tiempo de criticar.