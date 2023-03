Eventos por el 8M en el mundo destacan brechas en la igualdad de género y amenazas para mujeres en Irán y Afganistán

Las manifestaciones que marcan el Día Internacional de la Mujer se llevaban a cabo en todo el mundo este miércoles después de un año en el que a las niñas en Afganistán se les prohibió la educación, estallaron protestas masivas por los derechos de las mujeres en Irán y se anuló un fallo histórico sobre el aborto en Estados Unidos.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló esta semana que los derechos de las mujeres fueron “abusados, amenazados y violados” en todo el mundo y que la igualdad de género no se logrará hasta dentro de 300 años dado el ritmo actual de cambio. El progreso obtenido durante décadas se está desvaneciendo porque “el patriarcado se está defendiendo”, dijo Guterres.

Las Naciones Unidas reconocieron el Día Internacional de la Mujer en 1977, pero la ocasión tiene sus raíces en los movimientos laborales de principios del siglo XX. El día se conmemora de diferentes maneras y en diversos grados en diferentes países.

Una manifestante negocia con la policía mientras intentan marchar cerca del palacio presidencial de Malacanang en Manila, Filipinas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Foto: AP

En Filipinas, cientos de manifestantes de varios grupos de mujeres se manifestaron en Manila por salarios más altos y trabajos decentes, al tiempo que se enfrentaron con la policía que bloqueó su protesta. “Estamos viendo la brecha salarial de género más amplia”, dijo la líder de la manifestación Joms Salvador. “Estamos viendo un aumento sin precedentes en el número de mujeres trabajadoras que realizan trabajos informales sin ninguna protección”, denunció.

Afganistán, el país más represivo

Las protestas incluyeron llamados a la solidaridad con las mujeres en Irán y Afganistán, donde sus libertades se han enfrentado a golpes especialmente duros en el último año. Naciones Unidas identificó a Afganistán como el país más represivo del mundo para mujeres y niñas desde la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. La misión de la ONU dijo que los nuevos gobernantes de Afganistán estaban “imponiendo reglas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas efectivamente atrapadas en sus hogares”.

“Afganistán bajo los talibanes sigue siendo el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres, y ha sido inquietante presenciar sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para sacar a las mujeres y niñas afganas de la esfera pública”, dijo Roza Otunbayeva, jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán.

Los talibanes han prohibido la educación de las niñas más allá del sexto grado y han prohibido a las mujeres acceder a espacios públicos como parques y gimnasios. Las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza y también se les prohíbe trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, destacó The Associated Press.

En Irán, en tanto, la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 23 años, bajo la custodia de la policía moral en Teherán desató las mayores protestas antigubernamentales en el país islámico en años. En los últimos días, los gobernantes clericales de Irán se han enfrentado a presiones renovadas debido a que la ira pública se vio agravada por una ola de supuestos envenenamientos que afectaron a alumnas en docenas de escuelas. Estados Unidos pidió a Irán que realice una investigación “creíble e independiente” sobre estos hechos, que calificó de “inaceptables” y “vergonzosos”.

Un destacado grupo de mujeres afganas e iraníes está respaldando una campaña -lanzada en el Día Internacional de la Mujer- que pide que el apartheid de género sea reconocido como un crimen bajo el derecho internacional. Ello, porque consideran que las leyes actuales que cubren la discriminación contra la mujer no capturan la naturaleza sistemática de las políticas impuestas por Kabul y Teherán para degradar el estatus de la mujer en la sociedad.

Los signatarios de la carta abierta incluyen a la Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi; a la primera mujer vicepresidenta del Parlamento afgano, Fawzia Koofi; a la integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Benafsha Yaqoobi, así como muchos activistas que aún luchan por sus derechos en ambos países.

Los autores de la carta abierta, incluidos abogados internacionales, argumentan que la definición legal del apartheid como un crimen contra la humanidad, adoptada por la ONU en 1973 y respaldada por el Estatuto de Roma de 1998, no se ajusta al caso de Afganistán e Irán, incluso si el término descriptivo sí lo hace, consigna The Guardian.

En Pakistán, unas 2.000 mujeres se manifestaron en la ciudad de Lahore a pesar de los esfuerzos de las autoridades para prohibir la protesta y retirar la seguridad de un evento que suele ser objeto de violencia. El martes, se llevaron a cabo en todo el país docenas de actos que marcaron el Día Internacional de la Mujer, conocido como la Marcha Aurat.

Según la cadena Al Jazeera, las mujeres de grupos religiosos conservadores en Karachi, Lahore e Islamabad también organizaron contraprotestas no violentas, denominadas “marchas del hiyab”, donde las participantes pidieron la preservación de los valores islámicos.

Feminismo dividido en España

En España, se esperaba que más de un millón de personas asistieran a manifestaciones nocturnas paralelas en Madrid, Barcelona y otras ciudades por el Día Internacional de la Mujer, lo que refleja las divisiones dentro del movimiento feminista sobre los derechos de las personas trans y la prohibición de la prostitución.

El Congreso español aprobó el martes una nueva ley de paridad que exige que las mujeres constituyan al menos el 40% de los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa y las grandes empresas privadas. Lo mismo se aplicará al Consejo de Ministros de España. Los partidos políticos también deben tener equidad de género en sus listas electorales, alternando los nombres de candidatos y candidatas.

Mujeres protestan durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en Pamplona, norte de España, el 8 de marzo de 2023. Foto: AP

El aborto y los derechos reproductivos estaban en la agenda de las manifestaciones en Estados Unidos, nueve meses después de que la Corte Suprema anulara el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973 que reconoció el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

“A medida que continuamos trabajando para implementar nuestra primera Estrategia Nacional sobre Equidad e Igualdad de Género, nos enfocamos en promover los derechos de las mujeres y las niñas a través de todos los aspectos de nuestra política exterior y doméstica”, afirmó el Presidente Joe Biden en una declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la vecina Canadá, el gobierno anunció el martes la eliminación de las históricas leyes contra el aborto dirigidas a las mujeres y las normas contra la indecencia enfocadas a la comunidad LGBTQ, como parte de una reforma del sistema de justicia penal que permitirá a las personas condenadas por tales delitos borrar sus antecedentes. “Los canadienses merecen políticas no discriminatorias que pongan su seguridad en primer lugar”, dijo Marci Ien, ministra de la Mujer, la Igualdad de Género y la Juventud.

En Japón, que ocupó el puesto 116 de 146 países en paridad de género en un informe global del Foro Económico Mundial el año pasado, el secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo que se habían logrado avances en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, pero que aún quedaba mucho por hacer.

“La situación de las mujeres, que intentan equilibrar las responsabilidades del hogar y el trabajo, es bastante difícil en nuestro país y se ha señalado como un problema”, reconoció. “Las medidas para abordar esto aún están a medio camino”, agregó.

De hecho, activistas por los derechos de las mujeres en Japón realizaron una pequeña manifestación para renovar su demanda al gobierno de permitir que las parejas casadas sigan usando apellidos diferentes. Según el código civil de 1898, una pareja debe adoptar “el apellido del esposo o la esposa” en el momento del matrimonio.

Los promotores de la protesta argumentan que la ley contribuye a la desigualdad de género porque las mujeres experimentan una fuerte presión para tomar el apellido de su esposo. Las encuestas muestran un apoyo mayoritario para que tanto hombres como mujeres mantengan sus propios apellidos.

El referéndum en Irlanda

Irlanda celebrará un referéndum en noviembre para establecer la igualdad de género y eliminar una referencia constitucional al lugar de la mujer en el hogar. El anuncio del gobierno, programado para coincidir con el Día Internacional de la Mujer, dijo que la consulta buscará enmendar los artículos 40 y 41 de la Constitución de 1937, incluida esta referencia: “Por su vida dentro del hogar, la mujer le da al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común”.

La enmienda propondrá consagrar una referencia específica a la igualdad de género y la no discriminación, en línea con la recomendación de una asamblea de ciudadanos sobre la igualdad de género, detalló The Guardian.

“Durante demasiado tiempo, las mujeres y las niñas han asumido una parte desproporcionada de las responsabilidades del cuidado, han sido discriminadas en el hogar y en el lugar de trabajo, han sido cosificadas o han vivido con miedo a la violencia doméstica o de género”, dijo el primer ministro Leo Varadkar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que “en los próximos meses” su Gobierno presentará un proyecto de ley para tratar de reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto, una iniciativa que, en principio, no necesitaría ser refrendado por la ciudadanía en un plesbiscito.

Durante un homenaje a la abogada feminista Gisèle Halimi, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Macron ha defendido que la Carta Magna contemple “la libertad de la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”, de tal manera que nadie pueda tocar un derecho que sería “irreversible”.

El mandatario asume así un debate que ya comenzó en Francia tras el veto del Tribunal Supremo de Estados Unidos al derecho al aborto y que, en el caso galo, requiere de distintos niveles de consenso en función de cómo se tramite, un aspecto clave teniendo en cuenta la actual polarización política.

Emmanuel Macron posa con abogados después de pronunciar un discurso en homenaje a la figura feminista y abogada francesa Gisèle Halimi en el Tribunal de Apelación, en París. Foto: Reuters

La primera mujer primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se centró en el papel de la mujer en la economía y dijo que las empresas controladas por el Estado deberían tener al menos una líder femenina. El martes, durante una ceremonia en el Salón de la Mujer de la Cámara Baja, aseguró que no está lejos el momento de que el país tenga su primera mujer presidenta. “No habrá más roles prohibidos para las mujeres”, enfatizó.

Asimismo, Meloni recordó a las mujeres en Italia que han encontrado muertes violentas. “Es por ellas, y por cada mujer que es víctima de persecución, discriminación y abuso, que debemos continuar la batalla para combatir todas las formas de violencia, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance”, dijo la premier en una publicación de Facebook.

En Rusia, donde el Día Internacional de la Mujer es uno de los días festivos más celebrados, la jefa de la cámara alta del Parlamento aprovechó la ocasión para lanzar un vehemente ataque contra las minorías sexuales y los valores liberales promovidos por Occidente.

“Los hombres y las mujeres son la columna vertebral biológica, social y cultural de las comunidades”, escribió Valentina Matviyenko en un blog en el sitio web del Consejo de la Federación. “Por lo tanto, no hay juegos de género peligrosos en nuestro país y nunca los habrá. Dejemos que Occidente lleve a cabo este peligroso experimento sobre sí mismo”.