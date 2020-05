Fact Check Político II: Los cálculos de Camila Vallejo, el tope de contagiados de Mañalich y Alejandro Navarro y la tasa de mortalidad

1. Camila Vallejo y sus cálculos para un impuesto a los superricos

Ayer 28 de mayo, a las 11 de la mañana, la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo publicó en la cuenta de Twitter de la bancada comunista la propuesta de la tienda para aplicar un impuesto a los superricos. Esta fue resucitada esta semana, esta vez con el objetivo de allegar más recursos a quienes viven una difícil situación económica producto de la pandemia.

“El ranking Forbes es muy claro en señalar que alrededor de diez personajes concentran un alto nivel de riqueza, estamos hablando del 12,4% del PIB del 2019. Son diez familias que concentran alrededor de 37.300 millones de dólares. Alvaro Saieh, Iris Fontova (sic), Ponce Lerou, el mismo Presidente de la República. Estamos hablando de los superricos de nuestro país. Si tan solo hubiese un impuesto de un 2.5% a su patrimonio, el estado de Chile podría recaudar más de 6 mil millones de dólares. Estamos hablando de recursos importantes que nos permitirían duplicar, incluso triplicar las ayudas que desde el estado se están generando”, dijo en un video que se puede revisar aquí.

Sin embargo, los cálculos de la exdirigenta estudiantil tienen gruesos errores y sus resultados son falsos. Efectivamente, tal como Vallejo asegura, el ranking de fortunas Forbes de 2020 incluyó a ocho empresarios chilenos entre las 2.095 personas más ricas del mundo: Iris Fontbona viuda de Luksic (#124 del listado); Sebastián Piñera (#804); Jean Salata (#908); Julio Ponce Lerou (#1267); Álvaro Saieh (#1613, parte de la familia controladora de Copesa, que edita La Tercera); Roberto Angelini (#1613); y Patricia Angelini (#1990).

El problema es que, sumadas las fortunas según se detallan en Forbes, el resultado da un total de US$ 21.000 millones, y no US$ 37.300, como señaló la diputada.

Esto redunda en que el cálculo que realizó respecto de a cuánto ascendería en plata el 2,5% de impuesto que el PC propone -"más de 6 mil millones de dólares"- también es incorrecto. Ello, pues el 2,5% de US$ 37.300 millones de dólares corresponde a un monto de US$ 932,5 millones, bastante lejos de la cifra entregada por la parlamentaria. Pero como además la suma de las fortunas es errónea, en realidad el 2,5% del total de ellas da el monto de US$ 525 millones de dólares.

Según datos del Banco Central, el producto interno bruto de Chile durante el 2019 ascendió a US$ 282.733 millones. Si los cálculos de Vallejo fueran ciertos, efectivamente los US$ 37.300 millones equivaldrían al 13% del PIB. Sin embargo, con la suma de los montos aparecidos en el ranking Forbes -que es el que utiliza la diputada- las fortunas de estos ocho empresarios chilenos equivalen al 7,4% del PIB 2019.

2. Alejandro Navarro senador PRO asegura que Chile es el país con más muertos por millón de habitantes

El martes 26 de mayo, en medio de la votación sobre el límite a la reelección en el Senado, Alejandro Navarro (PRO) realizó una afirmación que no dejó indiferentes a los legisladores que a esa hora participaban del intenso debate: “Somos el país con más muertos por millón de habitantes y nosotros preocupados por el límite a la reelección”, dijo.

Sin embargo, la frase del legislador -que hacía alusión a la pandemia por coronavirus- está muy lejos de la realidad.

Según los datos de Worldometers, que actualiza la cifra diaria de contagiados y fallecidos por la enfermedad en el mundo, al día de hoy 29 de mayo, cuando Chile alcanzó el número más alto de muertes desde el primer contagiado (54 fallecidos, alcanzando un total de 944) el país se ubicó en el lugar 42° entre las naciones con más muertes por millón de habitantes.

De esta manera, el primer lugar lo ocupa San Marino con 1.238 muertos por millón de habitantes, seguido por Bélgica con 814, Andorra con 660, España con 580, Gran Bretaña con 558 cerraba los cinco primeros puestos. Según estos datos, Chile tiene 49 muertos por millón de habitantes.

3. El tope de contagios que aguantaría el sistema de salud, según Jaime Mañalich

En rigor, no se trata de un cambio de opinión sino de cálculos. Desde que se conoció del primer caso de un contagiado por coronavirus en Chile, el 3 de marzo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha entregado diversos cálculos respecto de cuál es el número máximo de casos que el sistema de salud aguantaría antes de verse colapsado. Algo que estas semanas ya ocurrió, con un total de 52 mil contagiados activos al día de hoy.

Así fue como el 4 de marzo, un día después de decretarse el primer caso en el país, Mañalich aseveró -tras una reunión con sus pares de los países de Prosur- que “si llegamos a tener 430 mil casos estamos preparados. Si llegamos a tener un millón de casos coronavirus vamos a estar en un grave problema”. Y agregó: “Tenemos 50 hospitales, tenemos personal capacitado, tenemos entrenamiento, entre otros".

Un día después, el 5 de marzo, modificó su cálculo y rebajó el tope máximo de casos a 250 mil, 180 mil menos que el día anterior.

“Nosotros tenemos que hacer modelos matemáticos, que son simulaciones. Por ejemplo, por cada mil personas enfermas de coronavirus en Chile, ¿cuántos hospitalizados vamos a tener? Un 25%, o sea 250 personas. ¿Cuántas van a estar en una unidad de tratamiento intensivo? De 1.000, serían 180 personas, es decir, el 18%”, dijo a radio Duna.

En ese contexto, destacó que “podemos manejar, con la infraestructura que tenemos hoy, un total de 250 mil casos. De ellos, 75% va a estar bien, en sus casas, el resto estaría en los hospitales y, en ese contexto, estamos preparados para un brote de la magnitud de 250 mil chilenos enfermos”, precisó.

El 17 de marzo -cuando había un total de 201 casos-, el titular de Salud aseveró que “el peor escenario simulado” para ese entonces era llegar a los 100 mil contagios, junto con afirmar que calculaba que el peak sería "a fines de abril, principios de mayo”.

“El peor escenario que hemos simulado para hablar en concreto, suponiendo que efectivamente tenemos un peak muy elevado de la enfermedad, es que tengamos en el mismo momento - yo no digo que esto vaya a ocurrir - pero nos hemos preparado para que al mismo momento haya 100 mil enfermos”, dijo en esa fecha.

“Esto no quiere decir que hayan 100 mil personas hospitalizadas. El 85% de estas personas no va a requerir hospitales. Estamos hablando de un total máximo de 15 mil personas simultáneamente requiriendo hospital y la secuencia de tratamiento intensivo", detalló.

Hace dos días, en tanto, Mañalich volvió a citar los 100 mil casos como la cifra tope para la cual el Minsal estaría preparado. Lo hizo luego de que un estudio de la Universidad de Washington entregara un sombrío pronóstico el martes: a inicios de agosto las cifras de fallecidos por Covid-19 podrían ascender a 11.970.

Mañalich -junto con refutar la proyección del estudio- dijo que el “peor escenario” simulado es el de tener a “100 mil personas contagiadas y contagiantes en el mismo momento”.

“Ese es el escenario para el cual nos hemos preparado desde el principio, en el cual seguimos en programa. (Ese) me parece más razonable, insisto, que seguir comparando modelos que tienen errores intrínsecos muy fuertes”, sostuvo.