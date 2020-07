Fact Checking IX: Felipe Alessandri y los días de Santiago en cuarentena; Chahín y los impuestos que pagan las cotizaciones

1. Felipe Alessandri y el conteo de los días que Santiago lleva en cuarentena

“Yo sé que ha sido súper complejo. En Santiago llevamos 107 días de cuarentena, más que cualquier otra ciudad en el mundo, pero quizás un último aprieto es lo que he planteado yo, y puede ayudarnos prontamente a desconfinar”.

La afirmación la realizó el sábado 11 de julio el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), en un llamado a los vecinos de esa comuna a realizar un “último esfuerzo”, mientras en paralelo aseveró que “es muy pronto” plantear la posibilidad de levantar cuarentenas. “No bajaría los brazos”, dijo.

Pero, ¿son ciertas las afirmaciones del alcalde?

Respecto de la cantidad de días, sus dichos son verdaderos.

En la comuna de Santiago, la cuarentena se decretó por primera vez el 26 de marzo, y aunque se levantó en su parte sur, el sector norte ha estado en esa situación desde esa fecha, ininterrumpidamente. Para el 11 de julio, cuando Alessandri realizó estas declaraciones, efectivamente la comuna contaba 107 días en cuarentena; hoy, suman 113 días.

En segundo lugar, ¿Santiago lleva realmente más días que cualquier otra ciudad en el mundo en este régimen de encierro?

No es fácil hacer esta medición, pero los datos muestran que la afirmación del alcalde es cuestionable.

En la ciudad de Wuhan, China, donde se originó el coronavirus, el encierro se mantuvo por 76 días, entre el 23 de enero y el 8 de abril.

Cuando la pandemia tuvo su peor foco en Europa, Italia y España fueron los países más afectados. Específicamente la región de Lombardía, en el primer caso, fue el mayor foco de contagios. En Italia, los confinamientos comenzaron el 9 de marzo (Lombardía) y un día después se extendieron a todo el país. 56 días después -el 5 de junio- el gobierno decretó comenzar a levantar la cuarentena.

En España, el estado de alarma decretado por el gobierno del socialista Pedro Sánchez y las medidas de confinamiento comenzaron el 15 de marzo y tuvieron una duración de 99 días. El 21 de junio, se ordenó el levantamiento progresivo del encierro.

En América Latina la pandemia sigue con fuerza. En Argentina, la cuarentena obligatoria comenzó a regir a las 00 horas del viernes 20 de marzo, por lo que hoy se cumplen 119 días de esta medida, más de los que lleva la comuna de Santiago. Eso sí, el 4 de junio la cuarentena se relajó en distintos puntos del país que dirige Alberto Fernández, aunque la capital sigue en las mismas, con algunos permisos nuevos, que permiten la salida de niños, por ejemplo.

En Bogotá, capital de Colombia, el encierro continúa. El Presidente Iván Duque declaró el inicio de la cuarentena el 22 de marzo y en principio sería hasta el 13 de abril. Sin embargo, el mandatario ha optado por su prórroga en varias ocasiones, y por ahora sólo se sabe que continuará hasta el 23 de agosto. A la fecha, Bogotá lleva 117 días en cuarentena.

Por último, en Perú el confinamiento se impuso el 16 de marzo. Al menos en Lima, su capital, éste fue levantado -al igual que en la mayor parte del país- el 1 de julio, después de 107 días. Ahora, el gobierno de Martín Vizcarra optó por decretar cuarentenas focalizadas para varios departamentos del país y para sectores de la población más vulnerables al virus.

2. Fuad Chahín y el impuesto que pagan las cotizaciones previsionales

“¿Por qué la Cámara dice que no tiene que pagar impuestos?”, le preguntaron al timonel DC, Fuad Chahín, en el programa de TVN Vía Pública, el martes, refiriéndose al retiro del 10% de los ahorros previsionales.

“Aquí no hubo un beneficio tributario (…) es bueno que esto se establezca de manera categórica para que después no haya discusión si es que este ingreso renta o no renta. Pero no digamos que esto no pagó impuestos. Eso pagó impuestos cuando se pagaron las remuneraciones que generaron esa cotización previsional. Esa remuneración está afecta a impuestos”.

La afirmación de Chahín es falsa. El abogado tributario Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, explica que las cotizaciones que realizan las personas no pagan impuestos. Estos tributan sólo al momento de jubilar, cuando la AFP paga la pensión.

Hasta ahora, la iniciativa aprobada por el Congreso pretende que el 10% a retirar de los ahorros previsionales sea considerado ingreso y no renta, por lo que no se pagaría impuesto.

Esta mañana, Chahín se refirió nuevamente al punto, en entrevista con radio Agricultura. “No tengo ningún problema en asumir que me equivoqué... porque las remuneraciones ya tributaron pero las cotizaciones previsionales están exentas de impuestos”, dijo.