Felipe Ward ante la Fiscalía: “El planteamiento original de apoyar gestiones para Parque Capital vino directamente de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla”

La mañana del 30 de septiembre el exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en calidad de imputado ante el fiscal Miguel Ángel Orellana. Esto, en medio de la arista Parque Capital del caso Audio, donde se pesquisan eventuales gestiones irregulares para destrabar y acelerar el proyecto vinculado con Grupo Patio.

Acompañado de su abogado, Jorge Gálvez, el otrora secretario de Estado detalló cómo fue que desplegó acciones en favor de la citada iniciativa, y el rol preponderante que ahí tuvieron Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Evidenció, de hecho, que todo el planteamiento para agilizar Parque Capital vino directamente de ambos.

Así, como se advierte en su declaración -a la cual tuvo acceso íntegro La Tercera-, relató que su vinculación con Parque Capital se originó luego de asistir a un almuerzo en la oficina del extitular de Interior, en junio de 2020, pues ahí tuvo el primer contacto por el asunto con Luis Hermosilla.

El almuerzo con Hermosilla

“Concurrí a ese almuerzo, que se enmarcaba en reuniones semanales que teníamos en diversos lugares, en los que se discutían temas políticos y de gobierno, a pesar de que Chadwick ya no tenía un rol formalmente activo en el Ejecutivo. Yo siempre me comunicaba con Andrés, desde mi teléfono, el cual tengo desde 2005 (...) En esa reunión hablamos de temas de gobierno, que eran de conversaciones habituales, y terminado, Andrés Chadwick me invitó para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, manifestó Ward, junto con indicar que sentía “gran admiración y respeto” por Chadwick, por lo que siempre le pedía consejos.

Fue ahí, de acuerdo con la versión del militante UDI, que comenzaron las consultas sobre el proyecto. “Una vez en la oficina de Luis Hermosilla, junto a Andrés Chadwick, Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”.

Luego de eso, según su versión, se reunieron el 27 de junio en su casa, momento en que Ward le sugirió a Hermosilla que los gestores del proyecto solicitaran una reunión en el Ministerio de Vivienda por Ley de Lobby, para plantear en términos formales los reclamos.

“Para materializar esto, Luis Hermosilla me pidió el nombre de mi jefe de gabinete, quien era en ese momento Gonzalo Vega, con el objeto de solicitarle una reunión de lobby. De esta forma, el 30 de junio de 2020, yo solicité a mi equipo concertar una reunión por Ley de Lobby, para abordar el proyecto Parque Capital. Esa reunión se realizó el 3 de julio de 2020, y a ella asistieron Manuel José Errázuriz, uno de sus asesores, de apellido Bucarey, y Gonzalo Vega, en representación mía”, continuó.

Pero ahí no quedó todo, pues un mes después de eso, conforme a lo expuesto por Ward, se dio un nuevo encuentro. Esta vez con él presente.

“Un mes después, Luis Hermosilla me llamó para concertar una reunión con el seremi y conmigo, para tener antecedentes respecto a las razones por las cuales el proyecto no avanzaba. Dicha reunión se produjo el 7 de agosto de 2020, y a ella asistimos el seremi, Luis Hermosilla y yo. Esta se realizó en la oficina de Luis Hermosilla, que es la misma de Andrés Chadwick”, planteó, siendo enfático en que ahí el abogado que hoy permanece en prisión preventiva le pidió emprender acciones mayores. Así, sostuvo que “su solicitud principal fue agilizar y destrabar el proyecto”.

El rol de Chadwick y Hermosilla

En medio de su declaración, Felipe Ward se refirió a la preponderancia que tenía Hermosilla. “Él trabajaba como asesor del Ministerio del Interior, y en el cumplimiento de dichas funciones tomaba permanente contacto con diferentes autoridades del gobierno, para hacer preguntas y hacer seguimiento a temas relacionados con el gobierno. A propósito del estallido y las querellas que iban llegando, solicitaba información a los distintos ministerios, generalmente por teléfono. Sé que Hermosilla formaba parte del grupo cercano del ministro, y él estaba en contacto con muchos funcionarios de gobierno, en virtud del rol coordinador que tiene el Ministerio del Interior respecto a los demás ministerios”, manifestó.

El rol de asesor del otrora influyente penalista, precisó el exsecretario de Estado, no se habría extinguido con la salida de Chadwick del gobierno, sino que según él también se mantuvo en la gestión del sucesor en el cargo, Gonzalo Blumel.

Y si bien Ward manifestó que tuvo dudas por los intereses de Hermosilla, remarcó que consideró que no había cuestiones personales por la cercanía que tenía con Chadwick. “Respecto a lo que me pedía Luis Hermosilla, yo estaba en la ambigüedad si era por intereses personales o a nombre del gobierno. En el caso de Andrés Chadwick, en ese entonces creí que era por motivos políticos de gobierno”, esbozó.

No le generó extrañeza el planteamiento, además, porque a su juicio “era frecuente recibir consultas y requerimientos de asesores de diferentes ministerios en torno a proyectos que formaban parte del plan de inversiones como este”.

Las injerencias de Chadwick

De todas maneras, reafirmó que las gestiones las consideró como válidas por la injerencia que tenía ahí el primo del presidente Sebastián Piñera. “El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo”, sostuvo.

Aunque también quiso aclarar que no tuvo “ningún antecedente respecto de algún interés económico de Andrés Chadwick con el proyecto Parque Capital”.

Agregó, igualmente, que en medio de sus gestiones encargó un informe detallado sobre el proyecto a la Seremi de Vivienda, ya que los permisos finalmente dependían de esta repartición.

¿Mea culpas? Consultado sobre el registro de los encuentros, Ward aseveró que “las reuniones que sostuve con Luis Hermosilla, tanto en mi casa como en sus oficinas, no fueron registrada en Ley de Lobby; en retrospectiva, no sé si debí haberlo registrado, pero no lo hice, en el entendido de que me estaba reuniendo con un funcionario público activo de gobierno”.

También mencionó que no sabía que el edificio donde estaba la oficina de ese entonces de Chadwick y Hermosilla era administrado por Grupo Patio, y que no conoce ni a los hermanos Jalaff ni a los Sauer.

Ward declaró que es probable que haya sostenido conversaciones telefónicas con Chadwick durante la tramitación del proyecto, aunque indicó que no lo recuerda. Sí reconoció, eso sí, que también era probable que haya llamado al seremi para agilizar todo.

En línea con eso, el exsecretario de Estado hizo entrega de su teléfono celular -autorizando el vaciado, manipulación y extracción de la información de este, así como también el acceso al tráfico de llamadas- y permitió pericias tanto a su correo personal como al institucional de la época. Durante la misma diligencia entregó detalles de su patrimonio y, al mismo tiempo, descartó que su contratación en la Universidad San Sebastián estuviera vinculada a las gestiones por Parque Capital.