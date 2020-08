Fiscales fijan jornada “de reflexión” en repudio a sistema de evaluación que incluye la consulta de imputados

El llamado es a que todos los fiscales del país suspendan sus actividades al menos una hora este viernes 21 de agosto para poder conversar con sus pares de la región sobre la situación por la que están atravesando.

Como todo el sistema de justicia, en pandemia, el trabajo remoto ha recargado la labor de los encargados de la persecución penal en Chile. A eso se sumó ahora una situación que detonó lo que al interior del gremio se describe como una histórica jornada de reflexión: una paralización parcial de actividades, convocada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF). A través de un comunicado, la directiva reveló que se enteró que la Fiscalía Nacional implementó un sistema de evaluación de satisfacción del usuario que incluye la calificación de imputados.

Al interior del gremio de persecutores se cuestiona que nunca hayan sido advertidos de esta iniciativa que está a cargo de la directora ejecutiva nacional (DEN), Francisca Werth, y que a ojos de los investigadores “revela una clara desconexión entre las necesidades que los fiscales tenemos para realizar nuestro trabajo y las prioridades de la Fiscalía Nacional”.

Hasta el día de hoy, dice el presidente de la ANF, Claudio Uribe, no han recibido una comunicación oficial de este nuevo sistema de evaluación y sólo se han enterado por terceros de que -entre otros- se está considerando en la evaluación del trabajo de persecución penal lo que opina quien es el blanco de la investigación. “¿Te imaginas preguntarle a un imputado que quedó preso por el actuar de un fiscal ‘cómo estuvo el trabajo del fiscal, está satisfecho con su labor’? Es francamente absurdo”, comenta a La Tercera PM un investigador.

El presidente de la ANF se une a esta crítica, señalando que “me parece que preguntarle a los imputados lo satisfechos que están con la atención que les brinda la Fiscalía es ignorar los principios básicos del sistema adversarial, no podemos funcionar bajo los mismos parámetros que una tienda de retail o una compañía de seguros. No porque nos relacionemos con alguien vamos a pretender que se trata de un cliente y debe quedar satisfecho, menos si se trata de la contraparte. Nuestro compromiso es con la misión institucional y punto. De hecho, me parecería raro decir que aspiramos a que los imputados queden satisfechos con nuestra labor”.

Para la ANF toda esta situación los hace entender “la mayor soledad en que realizamos nuestro trabajo y la negativa reiterada a consagrar a nivel reglamentario el derecho al descanso por el trabajo nocturno y de fin de semana”.

Desde la Fiscalía Nacional se ha señalado que dicha encuesta es parte de un compromiso del Convenio de Gestión Institucional (CGI) pactado con el Ministerio de Hacienda. Éste consiste -explican- en que este año se debe realizar una medición de satisfacción del usuario del Ministerio Público, aclarando que la opinión del imputado sólo será de uso interno, y que el bono que se obtenga no está sujeto al resultado de la encuesta, sino sólo a la realización de la misma.

“Si en la práctica la evaluación de los imputados no es un compromiso CGI, como asociación de fiscales no vemos la necesidad de que se gasten recursos y tiempo en medir el grado de satisfacción con nuestra gestión que tengan los imputados. Se trata, además, de una encuesta cuyo resultado esperable es equívoco”, sostuvo Uribe.

El llamado a la paralización parcial (cada regional lo hará a una hora distinta este viernes) es a responder las siguientes interrogantes: Como fiscales, ¿aspiramos a ser bien evaluados por los imputados? O que los imputados nos evalúen bien, ¿significa que estamos haciendo mejor nuestro trabajo?”.

Para Uribe, el que la Fiscalía Nacional haya puesto el foco de la evaluación en los imputados “demuestra la escasa sintonía con las necesidades reales y urgentes de los fiscales”.

“Orfandad de fiscales”

Otro punto que se abordará es una situación que se ha incrementado durante las labores de trabajo remoto debido a la pandemia del Covid-19. El gremio lo ha descrito como “la orfandad del fiscal adjunto” y el principal reclamo pasa porque no cuentan con abogados asistentes y funcionarios administrativos propios para realizar su labor de investigadores.

“Estamos a cargo de investigaciones complejas y no se puede pretender que trabajemos prácticamente solos, con el apoyo relativo de sistemas informáticos y líneas de gestión despersonalizadas. Hemos pedido, incluso, que como una forma de uniformar la gestión, se igualen las metas de fiscales y funcionarios, promoviendo de esa manera la unidad de objetivos al interior de la institución”, sostuvo Uribe en una comunicación interna a sus asociados.

Al interior del gremio aún está el recuerdo de una trágica situación que se vivió hace algunos meses y es el suicidio en dependencias del Ministerio Público del fiscal de Talcahuano Cristián Oróstica, ocurrido el 6 de julio. Por eso es que se buscará en esta jornada reflexiva el abordar situaciones de estrés y de sobrecarga laboral que podrían incidir en un futuro cercano en la salud mental de quienes tienen a su cargo la persecución penal en Chile.

“Los fiscales llevamos mucho tiempo reclamando por falta de medios para trabajar y por un uso de los recursos con que cuenta el Ministerio Público que no privilegia la labor de los Fiscales. En ese sentido no nos parece que se gasten tiempo y dinero en esto en vez de priorizar demandas urgentes”, puntualizó Uribe.