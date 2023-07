Francisco Chahuán no repostulará a RN y apoya a Galilea: “La conducción del partido tiene un ciclo”

Pese a que los estatutos de RN le permitían a su presidente, el senador Francisco Chahuán, volver a postularse por otros dos años más, el timonel finalmente desestima esta opción. A ocho horas de que cierre en proceso de inscripción para la interna del próximo 19 de agosto, Chahuán comenta que quiere dar un paso al costado.

El senador entrega su opción por uno de los candidatos a las internas, el senador Rodrigo Galilea, quien hasta el minuto compite contra el abogado Francisco Orrego y la senadora Paulina Núñez. Además dice que tiene esperanza de que la mesa aborde de buena forma desafíos electorales como las próximas elecciones municipales.

¿Qué definición tomó sobre su repostulación?

Como he sostenido en el último mes, estoy abocado a terminar el mandato hasta el último día y eso implica efectivamente que la conducción del partido tiene un ciclo y debe comenzar otro, esperamos, con nuevos liderazgos. Yo no me voy a reelegir. Esperamos adicionalmente poder salvaguardar un proceso, donde todos y cada una de las listas en competencia puedan cuidar al partido, en un buen clima, donde se puedan mostrar opciones de ideas y propuestas. Espero que sea un proceso transparente.

¿A qué opción apoyará? Están sobre la mesa el senador Rodrigo Galilea, el abogado Francisco Orrego y la senadora Paulina Núñez.

Como mantengo la presidencia del partido hasta el último día en que haga el traspaso, no me corresponde tomar partido. Me corresponde velar por que sea un proceso donde todas las opciones puedan expresarse.

¿Pero no tiene una preferencia?

En lo personal conozco al senador Galilea, yo fui uno de los que en su momento le pedí que evaluara ser candidato. Creemos que tiene capacidades de contribuir a armar un proyecto interesante para el partido en los próximos dos años. Serio responsable, pensando que vienen dos desafíos importantes, la salida del proceso constitucional y la elección municipal. Espero que se logre llegar a una lista de común acuerdo para todos los liderazgos. El partido no está en condiciones de soportar una elección interna con guerrilla y descalificaciones. Lo que se requiere es unidad.

¿Galilea sería un buen presidente de RN?

Tengo una muy buena impresión de él, como del resto de los candidatos. Y espero que en definitiva todos los candidatos que están sobre la mesa -Paulina, Francisco y Rodrigo- entiendan que acá lo que hay que trabajar es cuidar el partido en este proceso interno. Tenemos desafíos pendientes que dicen relación con empezar el proceso de buscar candidatos para las municipales, seguir trabajando en este proceso doctrinario.

¿Por qué no buscó reelegirse con su secretario general, Diego Schalper? Se dice que se quebró la “dupla Cha-Scha”.

No, en absoluto. Quiero agradecer a toda mi mesa que ha hecho un trabajo tremendo. Tengo la mejor opinión de Diego Schalper. Sacamos adelante propuestas importantes.

Podían tener dos años más en la mesa. ¿Por qué no repostularon?

Han sido dos años muy intensos, donde tuvimos un cantidad muy importante de elecciones. Yo creo que hay que dar un paso. Tuvimos el proceso constituyente, una exitosa elección parlamentaria.

Pero a RN le fue mal en la elección del Consejo Constitucional, peor que a la UDI. ¿Por eso no se van a reelegir?

No, en absoluto. Ese resultado es completamente coyuntural y en política hay que cumplir la palabra empeñada. Si no hubiésemos persistido en el proceso, no habríamos tenido el tremendo resultado para el sector en la elección de consejeros constitucionales y veo muy tranquilo el gran resultado de la elección parlamentaria.

¿Pero cuál es su autocrítica?

No, no. Hay un proceso. Hemos cumplido con el proceso por el cual fuimos elegidos. Es momento de pasar la posta.

El presidente de RN, el senador Francisco Chahuán. FOTO: DEDVI MISSENE

Hay posibilidad de que la lista de Orrego se una a la de Galilea. ¿Le gustaría eso?

Tengo la mejor impresión de Pancho Orrego, vicepresidente en mi directiva y un liderazgo muy importante en la campaña del Rechazo. Espero que puedan construirse un equipo. Espero que Paulina Núñez pueda ceder finalmente a una lista de unidad de todos y cada uno de los sectores, porque acá lo más importante es RN.

La senadora Núñez ha sido crítica con su gestión y la posibilidad de defender su legado es en base a una de estas dos listas. ¿No le preocupa eso?

Nunca he respondido públicamente a alguna declaración y no lo voy a hacer ahora tampoco. Ya será el momento cuando deje la presidencia. Pero como presidente de RN me esforzaré por buscar un clima entendible.

¿Qué va a hacer de su futuro? Usted no se puede reelegir como senador, y se comenta que quiere ser candidato presidencial. El libro “Historia de RN. Tres décadas del partido de la estrella tricolor” que sacó recientemente es una excusa para recorrer el país, dicen en el partido.

No. Eso es una crítica pequeña. Estoy concentrado en terminar el mandato como corresponde hasta el último día. Logramos reconstruir la historia del partido. Hemos tenido tres lanzamientos, uno nacional en Santiago, en regiones, Concepción y Viña del Mar. Falta mucho, dos años y medio. Yo estoy abocado a mi trabajo como senador, estoy presidiendo dos comisiones (RR.EE. y DD.HH.) en un año bien complejo.

Estos días hubo una crisis interna en Chile Vamos por las diferencias de RN con Evópoli. Se juntaron para calmar las aguas. ¿Qué espera del futuro de la coalición?

Nosotros comenzamos un camino de un consejo nacional, ahora elecciones internas y va a haber un consejo general doctrinario después con la nueva directiva, y ahí se debiera tomar una decisión respecto del camino a seguir.