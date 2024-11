Exclusivo suscriptor

“Fue un error garrafal que ingresara a la cárcel de Rancagua”: ex directores de Gendarmería descartan privilegios en traslado de Monsalve a Capitan Yáber

hace instantes Tiempo de lectura: 4 minutos

Manuel Monsalve cumple prisión preventiva en Capitán Yáber.

Christian Alveal y Tulio Arce insisten en que el traslado del ex subsecretario se ajuste a la norma y que no se puede entender la seguridad de ningún imputado como un privilegio. Recalcan, en ese sentido, que Monsalve siempre debió estar en dicho penal. El fiscal regional de Rancagua, por su parte, aseguró que los nuevos antecedentes sobre la situación del otrora socialista fueron aportados por un ex gendarme que se comunicó con la Seremi de Justicia de Valparaíso.