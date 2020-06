“Fue una frase que estuvo demás”: La revuelta de los impulsores del proyecto de postnatal contra la presidenta del Senado

Hoy, a las 15 horas, los diputados patrocinantes del proyecto que extiende el postnatal durante la crisis por el Covid asistirán a la sesión virtual de la comisión de Trabajo del Senado. Debatirán la iniciativa que se aprobó transversalmente el 6 de mayo en la Cámara de Diputados -con 93 votos a favor-, pero que ahora enfrenta un complejo panorama en la Cámara Alta.

Si el escenario ya era complicado para el proyecto de ley que modifica el código del Trabajo por la reserva de constitucionalidad que hizo el Ejecutivo, para los promotores de la iniciativa -Marcela Sabat (RN), Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (CS), Paulina Núñez (RN), Marcelo Díaz (Unir) y Gonzalo Fuenzalida (RN)- los dichos de la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), complican aun más.

En la sesión del 2 de junio, la parlamentaria dijo "prefiero un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”, lo que se leyó como un reconocimiento de la inadmisibilidad total del proyecto de ley, que en la Cámara de Diputados se había defendido. Una declaración que levantó las críticas del Ejecutivo, del oficialismo y algunos sectores de la oposición, en medio de un fuerte debate que se ha instalado en los últimos meses por el ingreso y discusión en el Parlamento de una serie de proyectos inadmisibles.

Adicionalmente, los parlamentarios difieren de la estrategia de Muñoz de enviar la iniciativa a la comisión de Trabajo, lo que -aseguran- dilata innecesariamente la tramitación. De ahí que hoy en la comisión abogarán porque el proyecto se vote de una vez en la Sala y que, en caso de no aprobarse la admisibilidad, sea una comisión mixta la que defina.

El diputado Marcelo Díaz dice que el proyecto “hoy está en el peor de los mundos porque no se mueve a ninguna parte”. Y sobre los dichos de la presidenta del Senado plantea: “Yo defendí la admisibilidad del proyecto en la Cámara y sigo pensando que es plenamente admisible, entonces no creo que sea necesario pasar por encima de la Constitución para aprobarlo... Si la presidenta tiene la convicción de que el proyecto es admisible, esta frase estuvo demás. En la Cámara no dimos argumentos políticos, dimos argumentos jurídicos”.

Díaz plantea que la iniciativa no puede esperar a que el gobierno se allane a patrocinarla porque ya ha dado muestras de que no tiene esa intención. “El problema es que en esa discusión llevamos más de dos meses y el gobierno ha manifestado que no está dispuesto a poner los recursos que, por lo demás, están en la ley de Presupuestos, por eso consideramos que es admisible”, insiste.

Desde RN, Marcela Sabat sostiene que “para que exista un avance real, la Presidenta debe tener la misma convicción para poner en tabla y en votación el proyecto, y así podamos convertirlo lo antes posible en ley”. En la misma línea se pronuncia su correligionario, Gonzalo Fuenzalida: “Lo que hace la Presidenta del Senado es dilatar. Lo que correspondía era votar la admisibilidad e ir a la comisión mixta”.

Fuenzalida, a su vez, dice que la declaración de Muñoz sobre la Constitución “es muy desafortunada, porque lo que hay es un conflicto entre normas constitucionales. No hay un sacrilegio a la Constitución”.

¿Hay votos para ganar la admisibilidad del proyecto en el Senado? Según Fuenzalida, la iniciativa tiene al menos tres votos de senadores de RN: Manuel José Ossandón, Rafael Prohens y Juan Castro. No obstante, tiene el rechazo de la UDI y Evópoli.

La diputada Maite Orsini recalca sus diferencias con la decisión de enviar el proyecto a la comisión de Trabajo. “Hay que votar y, si no hay acuerdos, se debe resolver en una comisión mixta. No hay espacio para darnos el lujo de dilatar una discusión sobre un tema urgente, hay que avanzar antes de que tengamos una tragedia. Hay que terminar el festival de declaraciones en un sentido u otro y votar ya”.

Según la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, el proyecto no plantea un gasto excesivo para el Gobierno, por tanto, es abordable de cara a la emergencia. Según un informe de la Superintendencia de Seguridad Social, la medida beneficiaría a 23 mil personas en todo el país con un costo de $39.759.040.768.

“A pesar de que no comparto el criterio de la mesa porque creo que el proyecto sí es admisible, me parece que algunos sectores políticos de la derecha están tratando de utilizar los dichos de la senadora la semana pasada para cuestionar su cargo y eso no corresponde, sobre todo porque lo que ella presentó fue una opinión política frente a la irresponsabilidad del gobierno de una situación tan grave como la que está detrás del proyecto", agrega Yeomans.

Carta oficialista

Las declaraciones de la senadora Muñoz motivaron que este lunes los jefes de bancada del oficialismo en el Senado Iván Moreira (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN) le hicieran llegar una carta en la que manifiestan preocupación por sus expresiones.

“Quienes suscribimos esta carta creemos necesario manifestar nuestra sincera preocupación con lo acontecido el pasado miércoles 3 de junio. Que la presidenta de la Cámara Alta, la autoridad más importante de nuestro sistema democrático luego del Presidente de la República, declare abiertamente que prefiere “cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida” a declarar la inadmisibilidad de un proyecto de ley que contraviene de forma evidente el texto expreso de la Constitución es un hecho que no puede ser tomado a la ligera", parte diciendo el texto.

Más adelante la misiva plantea que en “tiempos de emergencia y anormalidad como los que ha vivido nuestro país pueden poner al mundo político ante la tentación de buscar un rol protagónico en la entrega de soluciones”. Y llama a la responsabilidad de las autoridades. “Estos tiempos exigen que todas las autoridades asumamos nuestro rol de forma republicana, respetando las reglas que ordenen el conflicto político y predicando con el ejemplo”, agrega.

La Tercera PM se intentó contactar con la presidente del Senado Adriana Muñoz. Hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.