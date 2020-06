La polémica alocución de la presidenta del Senado en debate por postnatal: “Prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”

“Para mí la humanidad es mucho más fuerte, mucho más imponente que estos debates de si son (los proyectos) admisibles o no".

Esta frase fue parte de la alocución que la tarde de este miércoles realizó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), durante la sesión de sala de dicha corporación donde se dio cuenta del proyecto de postnatal de emergencia que fue aprobado el 6 de mayo en la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca extender en época de emergencia sanitaria la duración del permiso que madres y padres tienen para cuidar a sus hijos recién nacidos.

Es así como el proyecto se dio cuenta hoy en la Sala del Senado y, por facultad de la presidenta del Senado, enviado a la Comisión del Trabajo de dicha corporación, ya que, argumentó, hay un acuerdo de las distintas bancadas que las iniciativas ligadas al Covid y que tengan urgencia pasan directamente a las comisiones respectivas.

Pero como el gobierno hizo la reserva de constitucionalidad de la iniciativa durante su discusión en la Cámara Baja, los senadores discutieron -por cerca de hora y media- sobre si era necesario votar primero la admisibilidad de la iniciativa en vez de enviarlo a la citada Comisión.

Dentro de este contexto es que Muñoz hizo una polémica y sentida alocución respecto a esta iniciativa.

“Mi posición como senadora es que de verdad quiero facilitar la tramitación de este proyecto. Entiendo que es una barrera la definición de inadmisibilidad que viene de la Cámara de Diputados (...). Se planteó la posibilidad que como mesa propusiéramos en la cuenta que esto vaya a la comisión técnica con el propósito de hacer lo que la propia ministra de Trabajo planteó que pudiésemos permitir el paso de este proyecto a la Comisión de Trabajo y ahí, en su mérito, en el fondo, tramitar esta iniciativa”, comenzó diciendo la presidenta del Senado.

Para agregar que “yo prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora que, de verdad, pasar por sobre una demanda urgente que tienen las madres y los padres hoy de no tener en dónde dejar a sus hijos para el cuidado en momentos en el que se les exige y requieren trabajar. Creo que esa es la disyuntiva que tenemos”.

La parlamentaria del PPD argumentó, además, que “es de verdad impostergable este debate, impostergable que se entregue una extensión del postnatal. Nosotros como parlamentarios estamos legislando en nuestras casa cómodamente. Pero hay muchas mujeres y hombres que tienen que salir a la calle a exponerse, a arriesgarse a enfermarse en el Metro, en el transporte público para ir a trabajar. Y buscar todo el día, diseñar una estrategia personal, particular, familiar, en dónde dejar a sus hijos a cuidado mientras ellos trabajan. Las redes de apoyo de abuelos, tíos, vecinos se desaparecieron, no están. No hay guarderías, no hay jardines, no hay dónde dejar a los hijos”.

“Para mí la humanidad es mucho más fuerte, mucho más imponente que estos debates de si son admisibles o no. Porque al final esta barrera se puede cruzar con voluntad política. Hay 300 millones de dólares en el fondo de rezago de las AFP que podrían ir perfectamente bien a cubrir parte del subsidio del postnatal. Es tema de voluntad política, es tema de ponerse la mano en el corazón y escuchar lo que le está pasando a miles de mujeres y padres en el país”, concluyó Muñoz.

El ministro Segpres, Felipe Ward reiteró la posición del Ejecutivo respecto a señalar que este proyecto es inconstitucional. “Quiero decir con total nitidez, con total claridad, que para el gobierno está moción es abiertamente inconstitucional, desde el punto de vista que no respeta las normas de admisibilidad. ¿Por qué? Porque tal como lo señaló la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 15 de abril, en una resolución que no tuvo votos en contra, está moción implica e irroga gasto fiscal, eso es un dato de la causa. Y eso en virtud de nuestra de nuestra normativa constitucional es uno de los argumentos en virtud de los cuales esta moción es abiertamente inadmisible, por lo cual es inconstitucional”, indicó.

Para agregar, por otro lado, que “además, se trata de materias de seguridad social, no, como han señalado algunos parlamentarios, de otra índole. Y está establecido abiertamente y de forma muy nítida en el artículo 65, inciso cuarto, numeral sexto de nuestra Constitución que las materias de seguridad social deben ser iniciadas en virtud de un mensaje, es decir, son de iniciativa exclusiva del Presidente. Y también recordar que lamentablemente en la Cámara no se respetaron las normas de quórum; cuando se tratan de materias de seguridad social éstas requieren de un quórum calificado y en la sala de la Cámara fue aprobado por quórum simple”.

Finalmente, y tras un largo debate, la sala acordó que el proyecto sea enviado a la Comisión de Trabajo, se analice en una semana y se evacue un informe a la sala para debatir respecto de su admisibilidad.