“Fumaba crack y bebía un litro de vodka todos los días”: el hijo de Joe Biden repasa sus adicciones en nuevo libro

“Compré crack en las calles de Washington DC y cociné la mía dentro de un bungalow en un hotel en Los Ángeles”. Hunter Biden, el segundo hijo del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a la actualidad con la publicación hoy del libro Beautiful Things (llamado así en homenaje a la frase que compartía con su fallecido hermano Beau, para recordar la parte buena de la vida), en el que repasa su adicción a las drogas, los problemas personales y la lucha que ha mantenido con sus propios demonios.

“La relación fue simbiótica”, escribe el hijo del presidente, hoy con 51 años, cuando recuerda haberle comprado crack a un adicto sin hogar que luego acabó mudándose con él. “Fueron dos adictos al crack que no pudieron encontrar la salida de una bolsa de papel. Una parodia de crack en un acto”, según detalla el diario The New York Times.

El único hijo vivo del presidente detalla, además, un incidente en 2016 cuando fue a buscar drogas a un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles. “Pasé y rodeé a gente acurrucada en pedazos delgados de cartón. Más allá de ellos, noté una carpa inclinada y sin luz. Estaba completamente oscuro. Todo lo que vi fue la pistola apuntándome a la cara”, escribe.

Hunter recuerda también un tiempo en el que estaba “tan desesperado por consumir alcohol” que no podía caminar una cuadra desde la licorería hasta su casa “sin destapar la botella para tomar un trago”. En una entrevista con CBS This Morning, el hijo del mandatario dijo que “fumaba crack todo el día y bebía un litro de vodka todos los días” en los puntos más bajos de su adicción a las drogas que, según él, se debió a la muerte de su madre, Neilia, y su hermana Naomi, en un accidente automovilístico cuando él tenía dos años, en 1972, semanas después de que su padre fuera elegido senador por Delaware.

El vicepresidente Joe Biden y sus hijos Hunter Biden (izquierda) y Beau Biden caminan en el Desfile Inaugural en Washington, el 20 de enero de 2009. Foto: AFP

“De repente, veo que la cabeza de mi madre gira hacia la derecha”, escribe Hunter. “No recuerdo nada más sobre su perfil: la mirada en sus ojos, la expresión de su boca. Su cabeza simplemente se balancea”, añade en su relato.

El hijo de Biden afirma que todo proviene de un sentimiento de “no encajar”. “Estoy más convencido ahora de que el trauma está en el centro de todo esto. No sé por qué me costó tanto admitirlo. Hay muchas investigaciones que apuntan a la idea de que los que sufren de adicción sufrieron un trauma. Beau y yo nunca lamentamos la pérdida de nuestra madre y nuestra hermana. Hablamos de mi mamá todo el tiempo, pero no del accidente. La oscuridad que sé que sufrió mi papá no es algo de lo que hablamos hasta mucho más tarde. Es por eso que no quiero admitir, probablemente deberíamos haberlo hecho. Creo que estaban tratando de protegernos”, dijo Hunter.

Mientras Beau se convertía en veterano de guerra y fiscal general de Estado, Hunter se licenció en Derecho por la Universidad de Yale, pero fue dado de baja de la Reserva de la Marina en 2014 después de una prueba positiva de cocaína.

Describe cómo comenzó a beber en exceso a los 20 años, fue a rehabilitación y recayó después de que su hermano Beau muriera de cáncer cerebral en 2015, a los 46 años. Había logrado estar sobrio durante siete años, desde 2008 hasta 2015, reconoce. “Beber un litro de vodka al día solo es absolutamente debilitante; fumar crack todo el día, beber cantidades increíblemente letales de alcohol”, dijo. Además, admitió que era tan adicto a las drogas que no estaba “vigilando sus posesiones”, como la computadora portátil que fue entregada a una tienda de reparación de computadoras en Wilmington, Delaware, el año pasado y que contenía fotos incriminatorias de él borracho y drogado.

Romance con la viuda de su hermano

Otro de los temas de los que Hunter habló con CBS This Morning fue su controvertido romance con la viuda de su difunto hermano Beau –Hallie– y cómo los dos pensaron que su amor y dolor compartidos lo “traerían de vuelta”, pero que “no funcionó”. Convenció a su padre en 2017 para que aprobara públicamente su relación con la viuda de Beau, diciendo que sería lo mejor para los nietos. “Los niños tienen que saber que no hay nada de malo en esto, y la única persona que puede decirles eso eres tú”, suplicó Hunter, según detalla France Presse. Fue entonces cuando Joe Biden accedió a publicar una declaración: “Todos tenemos suerte de que Hunter y Hallie se encontraran mientras estaban juntando sus vidas nuevamente después de tanta tristeza. Tienen el apoyo total y completo mío y de Jill y estamos felices por ellos”.

Beautiful Things, el libro de memorias de Hunter Biden.

En ese momento, Joe Biden había dejado recientemente la Casa Blanca después de cumplir dos mandatos como vicepresidente de Barack Obama. Mientras que Hunter, quien todavía estaba casado con su exesposa Kathleen Buhle en ese momento, dijo que él y Hallie eran “increíblemente afortunados” de que su familia apoyara la inusual relación.

Hunter también describió que conoció a su esposa actual, la productora de cine sudafricana Melissa Cohen, y se casó con ella en 2019 dentro de los siete días posteriores a su primera cita, pues asegura que es un “milagro” que llegó a su vida para salvarlo.

Su polémica participación en Burisma

El lanzamiento del libro de Hunter Biden discurre de forma paralela a la investigación de la que está siendo objeto por parte de las autoridades federales por posibles violaciones de la ley tributaria. El hijo del presidente norteamericano ya fue objeto de investigación por parte del Senado por su participación en Burisma, una empresa ucraniana de gas, al mismo tiempo que su padre supervisaba la política estadounidense en ese país como vicepresidente. Durante esa época, Hunter habría recibido US$ 4 millones de esa empresa y otras cantidades procedentes de Rusia y China, que están siendo rastreadas por si dichas transacciones y otras hubieran violado las leyes fiscales y de lavado de dinero.

“Están investigando. Realmente no puedo hablar de eso, aparte de decir que estoy cooperando, y estoy completamente seguro de que al final del día todo estará bien”, dijo Hunter Biden durante la entrevista con CBS. En el libro, insiste en que no hizo “nada que no fuera ético” y disputa las acusaciones de que mostró una falta de juicio al sentarse en el directorio de la compañía Burisma. “El episodio que llevó al juicio político a un presidente (Donald Trump) y me llevó al corazón de la fábula política más grande de la década es más notable por su épica banalidad”, sostiene el hijo de Biden. Hunter renunció a la junta directiva de Burisma durante la campaña de 2020, cuando Trump criticó su trabajo.

Durante la entrevista con CBS, la periodista Tracy Smith intentó saber la reacción de Joe Biden sobre la situación de su hijo. “¿Hubo alguna vez que pensaras que tu padre se daba por vencido contigo?”, preguntó. “Nunca, ni una vez”, respondió Hunter. “Hablamos todas las noches, llama a cada una de mis hijas y habla con todos cada día. Es algo que siempre ha hecho quizá porque él, como yo, sabe lo que es levantar el teléfono y no poder hablar con su hijo”, añadió el ahora artista, ya recuperado del alcoholismo y radicado en Los Ángeles.