Gabriel Cavada, epidemiólogo, y el futuro de ómicron: “A partir de la próxima semana veremos un descenso marcado en los contagios”

La variante ómicron desencadenó un aumento explosivo de contagios en Chile y en el mundo. A nivel nacional, se han alcanzado cifras que triplican los peores números de las olas anteriores. De hecho, hoy se reportaron 36.635 nuevos casos de Covid-19.

No obstante, para el epidemiólogo y bioestadístico de la Universidad de Chile Gabriel Cavada, los números son optimistas. Según él, ya inició el descenso y, si todo sigue igual, para el próximo lunes la disminución en los casos ya será más notoria. Una de las proyecciones que hace es que en menos de un mes los números volverían a ser los mismo que en diciembre: “Cuando se inaugure el año escolar, más o menos para los primeros días de marzo, deberíamos tener un octavo del peak, es decir, no debería haber más de 5.000 casos diarios”.

Por otra parte, destaca la campaña de vacunación, pues los altos niveles de inmunización de la población chilena ayudaron a reducir el impacto de la llegada de ómicron, tanto en contagios como en muertes.

¿Cómo impactó la llega de la variante ómicron al país?

Muy fuertemente. Durante toda la pandemia nunca se había visto este peak de 30 mil o 35 mil contagios diarios, ni siquiera en olas de invierno tuvimos este nivel. Durante el 2020, lo máximo que tuvimos fue de ocho mil casos diarios, lo mismo en 2021. Eso sí, esas olas fueron más duras en términos de muerte, eso fue violento. Ómicron ha originado un aumento explosivo de contagios, sin embargo, las muertes han sido cerca de un 80% menos que otras cepas. Y aunque la ocupación de camas está creciendo, no es comparable con las olas de los dos años anteriores.

¿Cuándo se va a ver una baja en los contagios?

Ya se está viendo una baja de contagios. Lo que pasa es que el registro de información tiene un sesgo, porque se ven menos casos los días lunes y martes debido a que el fin de semana la gente se testea menos. Pero si se mira la cifra de ayer y se compara con el miércoles de la semana pasada, se ve que los casos van a la baja, la cumbre ya se observó. Como está el sesgo de información, no se debe hacer una comparación en términos diarios, sino de incidencia semanal. Si se ve el R efectivo del lunes de la semana pasada, era de 1,70, es decir, la epidemia se expandía a razón de 70% de casos por semana. Ahora, el que calculamos este lunes es de 1,35, hay una reducción de 35 puntos porcentuales.

¿Cuándo será más notorio?

Para medir la intensidad del descenso hay que esperar el próximo lunes. Si el próximo R efectivo es menor que 1, quiere decir que los casos que se observan desde este martes hasta el próximo ya son definitivamente menos. De ser así, no quedará ninguna duda que el peak quedó atrás y, por lo tanto, se verá una baja sistemática de casos. Se proyecta que va a ocurrir a partir del 14 de febrero.

¿Cuántos casos deberíamos tener la próxima semana?

Así como van las cosas, deberíamos tener una reducción importante. Cuando se inaugure el año escolar, más o menos para los primeros días de marzo, deberíamos tener un octavo del peak, es decir, no debería haber más de 5.000 casos diarios. Esa es una proyección bizarra, porque es muy a largo plazo, ahora lo que interesa es que efectivamente se consolide la reducción de casos en la epidemia y que ya está ocurriendo. Si se ve lo que ha pasado en otros países, este brote ómicron alcanza el peak en la semana cinco o seis y después se ve una baja violenta. Recién estamos en la cinco, entonces ya vamos a tener una cantidad muy mínima de casos en un mes más.

¿Qué tan importante ha sido el rol de la vacuna?

Ha sido fundamental en el número de contagios. Para tener una idea, Argentina tiene exactamente el doble de la población chilena y ellos con dosis de refuerzo, hasta hace un mes, tenían al rededor del 13% de personas. En cambio, nosotros estamos cerca de lograr el 80% de la población con la tercera dosis. Ellos tienen un peak de ómicron de 170 mil casos diarios, nosotros llegamos a 40 mil. Si Chile fuera Argentina, en términos de habitantes, tendríamos 80 mil casos diarios, pero llegamos a la mitad. Esa diferencia es netamente vacunal. Deberíamos haber tenido un peak de 85 mil casos y en realidad tuvimos la mitad de eso.

¿Cuál fue el impacto de la vacuna en la mortalidad?

En las muertes el impacto de la vacuna fue notorio. Si se miran las muertes que había en el 2021 y se comparan con los decesos de este año, hubo una reducción del 80%. Además, hay que tener en cuenta que la variante ómicron es altamente contagiosa, pero es menos letal.

¿Cree que la vacuna debería ser obligatoria?

Yo tengo una postura personal. Yo pienso que la vacuna debió ser obligatoria. La justificación que dio la autoridad para no hacerla obligatoria fue que había un alto porcentaje de población vacunada. Sin embargo, hay algunos impedimentos legales, pues la vacuna tiene una autorización de emergencia y por esa razón no puede estar en el plan de vacunación nacional. En ese contexto, el Pase de Movilidad debería ser exigido en todas las actividades cotidianas que demanden aglomeración. Por ejemplo, para ir a clase, a los escolares de todos los niveles se lo deberían pedir. Si uno va a ir a servicios públicos también deberían pedir el documento, no debería ser solo para actividades lúdicas como para ir a un restaurante.

¿En qué punto de la pandemia nos encontramos, a nivel global?

Probablemente vamos a convivir con Covid-19 durante el 2022, y digo convivir en términos preocupantes, con un número significativo de casos, entre 500 y mil casos diarios a nivel nacional. Un número despreciable sería si se registran 20 casos diarios. También, durante este año es posible que veamos la aparición de nueva cepas, pero cada vez menos letales. Además, durante todo 2022 vamos a tener que mantener las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, pero después tendremos una reducción paulatina en las restricciones. Hay una proyección de la Organización Mundial de la Salud que postula que el retorno a la normalidad total a nivel mundial podría alcanzarse en 2024, es decir, el próximo año también sería de cuidados, pero menos.

¿Que le parece la decisión de algunos países, como Dinamarca, que decretó el fin de la pandemia?

Esas son realidades locales. La pregunta que viene es si eso va a pasar en Chile. Probablemente sí, pero lo interesante de que lo hayan hecho esos países es que en estos momentos están en invierno y nosotros podemos observar qué va a ocurrir con esta medida y de acuerdo a esa observación determinar si vale la pena hacer lo mismo o si es mejor seguir con las medidas cautelares. Tenemos la gran ventaja de poder observar.