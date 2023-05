¿Gesto por los 50 años del Golpe? FACh inicia retiro de réplicas de aviones Hawker Hunter, que bombardearon La Moneda, desde las bases aéreas

En octubre de 1966, la Fuerza Aérea de Chile adquirió 21 aviones de combate Hawker Hunter. La primera carga con estas naves llegó hasta el Grupo 7 de Los Cerrillos y también al Grupo 9, en Puerto Montt, dejando a los oficiales de la FACh satisfechos por haber cerrado una adquisión escencial para la institución.

Sin embargo, las características de carga, la capacidad de vuelo y su envergadura de combate no son las únicas atribuciones por las cuales esta aeronave es recordada en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), pues su definición tiene que ver, más bien, con algo simbólico: el bombardeo a La Moneda que protagonizaron los Hawker Hunter, el 11 septiembre de 1973.

La acción comandada por la FACh pasó a la historia y quedó registrada en una serie de imágenes que existen de la época, donde se ve a los Hawker Hunter abriendo fuego en contra del Palacio de gobierno, siendo un hito clave del Golpe Militar, del cual este año se cumplen 50 años.

Aunque fue en 1996 que estos aviones dejaron los cielos nacionales, la FACh instaló unas réplicas en algunas de las diez bases aéreas que la institución mantiene entre Iquique y La Antártica. Sin embargo, este fin de semana, los Hawker Hunter volvieron a desaparecer.

Con grúas y personal especializado, la Fuerza Área comenzó el retiro de “los cazadores” -nombre que se le da internamente a estos aviones-, desde sus bases aéreas, en una medida que sorprendió a los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), dado que no se explicó mayormente por qué se tomaba esta decisión.

A partir de eso comenzaron las interpretaciones en el ámbito de la Defensa y las FF.AA., pues aseguran que esta acción obedecería a una de las señales que el gobierno pidió dar a las entidades castrenses, de cara a los 50 años del Golpe Militar.

En esa misma línea, aseguraron que si bien no hay ninguna solicitud concreta, tanto en la Armada, el Ejército y la FACh, ya se les ha transmitido el mensaje que debido a que no hay un gran presupuesto para “grandes gestos”, sí se les “invita” a entregar señales simbólicas.

Hawker Hunter.

Es por eso que, además de la instalación de placas conmemorativas en recinto militares, navales o aéreos, que hayan sido utilizados como centros de tortura, también estas instituciones estarían estudiando alternativas, como retirar elementos asociados al 11 de septiembre de 1973.

Es dentro de ese plan que -creen en las FF.AA.- entraría la medida de la FACh de retirar las réplicas de los Hawker Hunter. Consultado el Ministerio de Defensa, señalaron que desde allí no ha sido dirigida ninguna instrucción en esa línea y que todo obedecería a una decisión propia de la FACh.

La Tercera PM pidió una versión a la Fuerza Aérea preguntando sobre la motivación de la medida y a qué respondía, sin embargo, solo señalaron que “obedece a una reasignación de las aeronaves que se encuentran en una exposición estática”.

En las FF.AA. aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada sobre qué otro tipo de señales entregarán para la conmemoración del Golpe Militar, aunque por ahora las tres ramas se han mostrado reacias a salir públicamente a anunciar medidas en esa línea, no solo por no querer poner el foco en ellas para ese día, sino por el complejo frente interno que se les abre con la tropa.

En el Ejército, por ejemplo, comentan que hasta ahora lo único que tienen contemplado es hacer una misa -tal como se hace todos los años en la capilla institucional- en honor al personal que terminó fallecido en esos días. Aunque, aseguran, todo puede cambiar.