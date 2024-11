Guardias, taxistas y escoltas: estas son las cifras de carabineros sancionados por tener un segundo trabajo

El artículo 21 del Código de Ética de Carabineros es taxativo en señalar que los uniformados deben “dedicar su quehacer profesional únicamente al cumplimiento de su misión. Además, en su tiempo libre, abstenerse de realizar actividades sujetas a la fiscalización institucional”.

Sin embargo, dos hechos policiales ocurridos entre agosto y septiembre develaron una realidad que permanece soterrada al interior de Carabineros.

El sábado 24 de agosto el sargento segundo Rodrigo Puga (38) murió tras ser baleado en el abdomen afuera del Teatro Caupolicán, en un caso que comenzó con el supuesto enfrentamiento entre bandas. Con el pasar de las horas se reveló que el uniformado fallecido estaba ejerciendo labores de guardia privado en una fiesta electrónica en el recinto capitalino emplazado en San Diego, comuna de Santiago.

El disparo que dio muerte a Puga había venido de otro uniformado, Javier Molina (27), que también se encontraba trabajando de guardia. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Centro Norte, ambos habrían salido en persecución de un grupo de sujetos que estaba robando celulares en el teatro. El disparo de Molina se dio tras un “tropiezo” y fue formalizado por cuasidelito de homicidio y quedó con arresto domiciliario nocturno. En esa fiesta, Carabineros detectó que una carabinera también prestó los mismos servicios y fue dada de baja, al igual que Molina. Al menos tres uniformados trabajaron como guardias en esa fiesta privada y habrían recibido un pago de $ 50 mil.

A ese caso, donde funcionarios de la policía uniformada realizan “segundos trabajos”, se sumó un hecho ocurrido durante la madrugada del 19 de septiembre. El sargento segundo Claudio Poza fue baleado mientras ejercía labores como taxista mientras se encontraba de franco. Un sujeto intentó robarle el vehículo en Puente Alto, que terminó chocando contra un árbol. Poza, quien trabajaba de taxista para pagar deudas, murió en el acto. Dejó una esposa y dos hijos.

Cifras

La Tercera accedió vía Transparencia a las cifras de Carabineros sancionados durante 2023 y 2024 por ser sorprendidos manteniendo un segundo trabajo. Allí se da cuenta de los uniformados que fueron amonestados, reprendidos, arrestados y dados de baja, las cuatro sanciones que pueden tener en estos casos. Cuando el hecho es reiterado, dicen fuentes policiales, se procede a la baja.

En 2023 dos carabineros fueron amonestados, uno fue reprendido, 6 arrestados y 20 dados de baja. En cuanto a este año, con fecha 4 de noviembre, las cifras son menores. No cuentan con carabineros amonestados por esta falta, uno ha sido reprendido, cuatro han sido arrestados, y 13 han sido dados de baja. En total, 18 carabineros han sido sorprendidos en estos actos, distinto a los 29 que fueron detectados en 2023.

El reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, en su artículo 22, letra K, sanciona lo siguiente: “Mantener o dedicarse a negocios, empresas comerciales o cualquier otra actividad incompatible con la fiscalización que corresponda a Carabineros o que menoscabe la dignidad profesional”.

Vale decir, no pueden realizar labores en negocios que ellos mismos fiscalicen. De acuerdo a las cifras de la institución, un carabinero percibe $ 791.266. Un sargento segundo, como los dos uniformados que fallecieron en el contexto de realizar otras labores, gana $ 1.599.383.

Escoltas y seguridad privada

Un excapitán de Carabineros, que prefiere mantener su nombre en reserva, comenta a La Tercera cuáles son los segundos trabajos que más realizan: “Lo que hacen harto ahora son escoltas, en sus vehículos particulares. Especialmente a tiendas del comercio o de transportes. Esas escoltas las están pagando superbién”.

En específico, dice que por esas “escoltas” pueden pagar entre $ 50 a $ 80 mil. “Es difícil que te pillen en las escoltas porque si hay un control dicen que iban pasando. No así, cuando hacen trabajos de guardia de seguridad. Ahí se mueve mucha plata. En la fiesta electrónica más humilde pueden pagar $ 35 mil por la noche. De ahí para arriba. Solamente por ir y estar cerca de las cajas”. Esta fuente, que también realizó estas labores alguna vez, dice que quienes “contratan” saben que se trata de carabineros y que el pago siempre es sin dejar registros.

Por otro lado, dice que los “datos de pegas” se van pasando entre los mismos uniformados. “Los datos siempre se mueven entre amigos y entre quienes pueden guardar el secreto”. Otra fuente de este medio, un excabo segundo, que también realizó estas labores de guardia privado, complementa: “Siempre ha sido común que los carabineros tengan trabajos extras. No todos, pero sí un número importante dentro de la institución”.

“Los datos llegan entre los mismos funcionarios, los cuales son contactados por exjefes de carabineros en su mayoría de las veces”, agrega.

El general en retiro Francisco Smith entrega luces de por qué se dan estos casos. “En general se da porque el dinero no les alcanza. El sueldo de ahora es bastante aceptable, pero la última subida de sueldos fue en 1998 o 2000, pero de ahí no ha habido más. Lo que hay son asignaciones momentáneas, pero que no van al sueldo”.

“Hay veces en que el carabinero viene de ciertos niveles socioeconómicos y tiene que responder o cuidar a sus papás o mamás. Son varias cosas que se van sumando”, agrega el alto mando.

Smith dice que cuando fue general le tocó ver varios de estos casos. “La explicación que daban eran bastantes atendibles, como por ejemplo la parte socioeconómica. Entonces, uno tenía que derivarlo a la asistente social”. En esos trabajos, dice Smith, también se detectó que había funcionarios atendiendo negocios familiares o en miniempresas de alimentos.