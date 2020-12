Guillermo Teillier, presidente del PC: “Nos gustaría tener un acuerdo parcial con el FA, hacer una primaria presidencial entre nosotros”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, valora los dichos del diputado Giorgio Jackson, quien en entrevista con La Tercera, reconoció que para su sector es más natural una alianza con el PC que con la exConcertación, hoy agrupada en Unidad Constituyente.

Teillier afirma que hay avances importante con el FA para llegar a un acuerdo electoral y plantea que también hay piso para sentar las bases de un acuerdo de cara a la elección presidencial. Dice que el PC no le impondrá a nadie la candidatura del alcalde Daniel Jadue y que se podría llegar a un acuerdo parcial de primarias con el FA para llegar con dos candidatos de oposición a la primera vuelta: uno del bloque FA-PC y el otro del resto de la oposición.

El diputado Giorgio Jackson planteó que para su sector es más natural una alianza con el PC que con la exConcertación, ¿qué le parecen sus dichos y qué implican?

Después del estallido social y después de tener sobre la mesa las demandas de la ciudadanía nos parece también que es más natural un acuerdo con el Frente Amplio que con la exConcertación. Nosotros, el conjunto de partidos de Chile Digno (PC, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y una serie de agrupaciones), siempre hemos pensado en tratar de tener acuerdos con el FA. Ha habido muchas conversaciones, también tenemos diferencias, pero ya hemos llegado a un acuerdo en el caso de los gobernadores y estamos conversando en relación a las alcaldías.

¿Y también llegarán a acuerdo de cara a elección de constituyentes?

Sería muy bueno conformar una lista muy representativa de la demanda que ha expuesto la ciudadanía y creo que esa lista la pueden encabezar y conformar el FA y Chile Digno.

En la exConcertación plantean que fue imposible llegar a acuerdo de primarias con el FA dado que ellos han estado amarrados a las demandas del PC, ¿es así?

El tema es que no hubo apertura de la exConcertación. Si hubiera existido apertura, una mirada un poco más generosa respecto de lo que significa hacer acuerdos electorales, se habría dado ese acuerdo. Ahí hay responsabilidades de ellos, y también de nosotros, lo reconozco, pero llegamos a la conclusión de que no habían condiciones, sencillamente. Ahora, el FA actuaba por ellos, no por nosotros. Eso de decir que el FA nos representaba, de ninguna manera. Y nosotros tampoco a ellos. A mí me parece que las cosas han evolucionado a tal punto que es bueno esto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Giorgio Jackson y ojalá eso se concrete en una lista para convencionales, porque me parece muy importante para el futuro de la nueva Constitución.

Si ya se avanza en un acuerdo de convencionales, ¿el próximo paso sería un entendimiento en el tema presidencial?

Primero hay que ver cómo van las elecciones ahora en abril. En la presidencial pudiera buscarse la fórmula para encontrar un acuerdo total de la oposición. Y podrían haber acuerdos parciales primero. A nosotros nos gustaría tener un acuerdo parcial con el Frente Amplio, de hacer primarias entre nosotros y desafiar a otros, o primarias generales entre todos. Yo creo que esa fórmula todavía hay que buscarla, pero sí pondría el acento en que ahí sí tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para posibilitar una candidatura única de la oposición.

¿O sea, ahí se podrían retomar las conversaciones con la exConcertación?

Claro, también con la exConcertación o si vamos con dos candidaturas. O sea, si llegamos a primera vuelta con dos candidaturas de la oposición, que tengamos el firme convencimiento de que ya en la fase final va a haber un apoyo mutuo, muy firme, y con planteamientos programáticos ya conversados.

El FA aun espera una definición de Beatriz Sánchez, ¿si ella no va cree que se abre una oportunidad para que el FA apoye la candidatura de Daniel Jadue?

Eso no lo sé, nosotros no vamos a imponer nuestra candidatura. La candidatura de Jadue o el posicionamiento se ha ido abriendo paso. Nosotros no le queremos imponer a nadie su candidatura. Ahora, si otros sectores están dispuestos a trabajar con él, nosotros encantados. Y si el FA se decide por la candidatura de Beatriz Sánchez u otra, tendremos que conversar cómo determinamos una candidatura única. Eso se puede hacer por primarias o por acuerdo.

“La tesis de Sánchez (de la unidad) perdió fuerza respecto de las convencionales ”

Beatriz Sánchez, a través del Comando Chile Decide, era de la tesis de la unidad del sector, ¿cree que con la renuncia de dos diputados de RD y con la salida del Partido Liberal del Frente Amplio queda en evidencia el fracaso de esa aspiración?

Yo creo que esa tesis está vigente respecto de la elección presidencial. Pero sí perdió fuerza respecto de las convencionales porque esa elección -al igual que la parlamentaria- está establecida sobre la base de muchos partidos. Sería difícil que todas las aspiraciones queden contenidas en una sola lista. Queda poco tiempo para dar esa discusión, por lo tanto me parece que lo mejor serían dos listas de oposición: una del FA, donde estamos nosotros, y otra que dirija la DC. Dos listas. El PS decidirá si va con la DC o cómo van. Ese es el trasfondo de las conversaciones de hoy día para la elección de convencionales.

¿Y no teme que la dispersión de voto de la izquierda en dos listas le dé ventaja a la derecha?

Puede que le dé un poco, pero si se trabaja bien y se coordinan bien las dos listas, no se le da tanta ventaja. Ellos también van a tener dificultades. Todavía no sabemos el panorama de resultados, pero como se trata de elegir la Convención Constituyente, habría que ver para dónde van a ir los 500 mil nuevos electores que se incorporaron que son jóvenes y de comunas populares.

Vidal y Castillo “avanzan a una evidente derechización”

¿Qué le parece la crítica de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, quienes salieron de RD lamentando que el FA ha transitado a una izquierdización?

Tendrían que hacerse la autocrítica de que ellos están avanzando a una evidente derechización. Ese es el problema. No creo que ellos sean de derecha, pero podríamos caracterizarlos de esa manera dentro de su partido. Ellos seguramente van a ir a las filas de la socialdemocracia, de la exConcertación. Esa es su opción, pero por qué tiene que criticar al resto porque tiene una opción de izquierda, eso no es muy válido.

¿Lo mismo se aplica al Partido Liberal?

Evidentemente, el Partido Liberal en las conversaciones con el FA al comienzo no han estado de acuerdo (con el acercamiento al PC). Han sido bastante francos, está bien. Se fueron y seguramente se van a coordinar con la ex Concertación.

¿Representan a un secto anti-PC al interior del Frente Amplio?

No tanto, anticomunista. A ellos les parece hoy día que la mejor oportunidad la va este sector más socialdemócrata.