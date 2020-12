Habla el hombre que llevó Gambito de Dama a la pantalla: “Nadie podría haber predicho que se convertiría en este fenómeno cultural”

Entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, William Horberg trabajó como productor en películas de Anthony Minghella (El talentoso Sr. Ripley), Phillip Noyce (El americano) y Tom Tykwer (Heaven). En esa época en que los dramas de mediano presupuesto todavía gozaban de buena salud en Hollywood, apareció en su radar el libro Gambito de dama, luego de que el productor y guionista escocés Allan Scott se lo acercara. Él había comprado los derechos de la novela de 1983, y cargaba con varios intentos fallidos por adaptarla a la pantalla grande (uno incluyó a Bernardo Bertolucci).

El proyecto no se concretó hace dos décadas, ni tampoco hace diez años, cuando Horberg le mostró por primera vez el material al director y guionista Scott Frank. Sólo el éxito de la miniserie Godless en Netflix –creada por Frank– terminó de impulsar la versión en siete episodios que ha capturado al mundo durante los últimos meses.

El productor William Horberg junto a Anya Taylor-Joy en el set de la serie. Foto: Phil Bray/Netflix © 2020

En conversación por videollamada con La Tercera PM, el productor recuerda con serenidad la etapa en que el proyecto no arrancaba. “Pasé muchos años con mi socio Allan Scott tratando de hacer Gambito de dama como una película, pero simplemente no encontramos la manera de financiarla. No era percibida como una historia comercial, y no era una historia que pudieras contar de una manera muy simple y barata, porque es un viaje difícil alrededor del mundo. Entonces, de alguna manera, necesitaba que el mercado llegara a este punto, donde tienes a Netflix, Amazon, Hulu y toda esta competencia por historias dramáticas de alta calidad”.

La trama de la prodigiosa ajedrecista Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) también encontró un ambiente más diverso y proclive a impulsar proyectos con mujeres complejas como protagonistas. “Creo que hubo un poco más de receptividad en torno a tener una protagonista femenina tan original. Ella está en cada escena de la historia, toda la experiencia es su experiencia”, afirma Horberg.

Disfrutando del éxito de la producción (la miniserie más vista en su primer mes en Netflix), el realizador apunta con cautela a las claves detrás del suceso. “Nadie pudo haber predicho que se convertiría en este tipo de fenómeno cultural y global. Cuando eso ocurre, simplemente ocurre. No sucede por diseño, sucede porque hay una serie que toca el corazón de la gente, en el momento en que lo necesitan. Algo sobre Beth Harmon, algo sobre el mundo atractivo de este programa. Realmente creo que es una serie sobre sobrevivir, y parece que llega en el momento adecuado, cuando la gente necesita escapar de este mundo en que vivimos tantas crisis existenciales”.

La actriz en el sexto episodio. Foto: Phil Bray/Netflix © 2020

Por supuesto, no olvida a su protagonista, “un regalo para nosotros”, sostiene. “Anya simplemente brinda una actuación increíble, era la persona perfecta para encarnar la complejidad de este personaje y tiene esa cara y esos ojos… Gran parte de la historia no se trata realmente de las palabras, realmente se trata de verla pensar”.

Horberg ahonda en las razones del alza de otras miniseries convertidas en éxito en este 2020 (Normal people, Mrs. America, Devs, entre ellas), aludiendo al auge de las plataformas de streaming. Pero también a los cambios en la industria del cine. “El mercado de las películas de los cines en los últimos 10 o 12 años se ha reducido mucho al cine del espectáculo y a esas grandes franquicias de películas que son éxitos de taquilla, por lo que no hay mucho espacio para el drama, para el drama humano”.