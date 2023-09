“Hay una inexperiencia brutal de los gobernantes”: el áspero encuentro DC en que se fustigó al gobierno por los 50 años y se cuestionó la declaración de Undurraga

“La posición expresada por mí en nombre de la bancada ya es conocida. No profundizaré en ello, ateniendo que anteriormente se han filtrado las conversaciones cuando son temas de interés de la prensa. Como este consejo ya está en la prensa, no quiero profundizar más”.

De esa forma, el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, introdujo el debate en el último Consejo Nacional del partido, realizado ayer por la noche a través de zoom de forma extraordinaria, y que tenía como punto en tabla la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Undurraga ya había dejado en claro su posición el lunes de esta semana, en la sesión solemne de la Cámara de Diputados que se rindió en homenaje a Salvador Allende. En esa instancia, el timonel falangista hizo un mea culpa por haber tenido una actitud condescendiente con el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973. En sus palabras, dijo que la “DC ha tenido muchas luces en su historia, pero también algunas sombras”. Entre las sombras, mencionó que “la actitud oficial de la DC fue complaciente con el Golpe y en los primeros meses siguientes. El Presidente Aylwin diría más tarde que la declaración de los 13 había sido la correcta”.

Pese a que el timonel falangista no quiso profundizar, otros de los integrantes del consejo y de la directiva sí lo hicieron. Una de las más críticas fue la extimonel Myriam Verdugo, quien fustigó contra la administración del Presidente Gabriel Boric. “El gobierno lo hizo muy mal en general. Los 50 años requerían de un proceso de maduración, de integración y del máximo de unidad posible, que no se logró por la impericia de nuestro gobernante y de la gente que está junto a él”.

“Deberíamos haber tenido un acto como fue en Uruguay, donde estuvieron todos y todas expresando el rechazo unánime al Golpe Militar. Eso no se logró no solo por la tozudez, la ignorancia de la derecha, sino también por la inexperiencia brutal de nuestros gobernantes, demasiado jóvenes, muy apasionados, que no fueron capaces de elaborar un proceso donde pudiera incluirnos a todos”, agregó.

En todo caso, la expresidenta reconoció que la DC dio un paso importante con la declaración de Undurraga, en que que valoró la “Carta de los 13″ que, en 1973, condenaron solitariamente el derrocamiento de Allende. Sin embargo, enfatizó que la colectividad ha sido “súper mezquina” no solo con ese grupo, sino también con los militantes democristianos que fueron tomados detenidos en dictadura.

Por su parte, Eugenio Ortega Frei, hijo de la exsenadora Carmen Frei, reiteró que hubo errores del gobierno en la conmemoración. “Es un elemento bastante obvio”, señaló.

Más allá de eso, enfatizó que la colectividad tiene “un tema pendiente en que hemos fallado históricamente, que es mostrar culturalmente las cosas que hicimos”. Para ejemplificar, mencionó que “todos los años el PS y el PC presentan proyectos a los canales de televisión para poner series de sus dirigentes. Esta vez era Gladys Marín. Y nosotros no hemos hecho ese trabajo teniendo testimonios tanto o más potentes: la vida de Manuel Bustos, de Bernardo Leighton”.

Sobre el golpe en sí, el nieto de Eduardo Frei Montalva dijo que “me cuesta juzgar a los del pasado con los ojos de hoy. Quiero ser bien claro, porque no es lo mismo con la información y con lo que sucede después juzgar acciones. Creo que hay que estar en los zapatos de las personas que vivieron los procesos (...). Las acciones hay que verlas en su contexto”.

Y, en relación a las luces y sobras de las que habló Undurraga en su discurso, Ortega señaló que ”hay otros que tienen muchas más sombras. De partida, la derecha, que apoyó el Golpe hasta el 88. Pero también, especialmente, lo que hizo el PS. En eso, me van a perdonar, pero en ese momento ganaron una batalla cultural e impusieron sus temas, pero hay una historia que en cierta forma fue bastante notable cómo volvieron a instalarla y no se habló”.

También relevó que “cuando una lee la declaración del consejo nacional (del partido) del 27 de septiembre (de 1973) que dice claramente que estamos frente a una dictadura y que tenemos que combatirla, creo que también es un elemento muy importante (...). Son infinitas las luces que tuvimos (...). Las equivocaciones propias tienen que ser analizadas en función de la de los otros. Eso no es para justificar nada. Pero si queremos explicar, eso tiene relación también. Si hay algo para lo que la DC luchó, fue para que no se produjera el Golpe”.

Otra elemento del discurso de Undurraga que causó ruido fue la palabra “complacencia”. En ese sentido, Gianni Rivera, otro de los vicepresidentes de la colectividad, afirmó que le parece complicado que “se intente rescribir la historia”. Según explicó en su intervención, “por querer congraciar a otros, terminamos haciendo un daño tremendo a nuestra historia (...). Podemos decir que este país llegó al quiebre, pero la DC lo evitó por todos lados e incansablemente. Aylwin, cuando era presidente del partido, tuvo todas las reuniones necesarias con el presidente Allende (...). Se hicieron todos los esfuerzos del partido por evitar el Golpe de Estado. Hablar de algo diferente es asumir una tesis que siempre han tenido nuestros adversarios, de que fuimos un partido golpista. Eso nunca ha sido así, a lo mejor pecó de ingenuidad”.

Sobre la declaración de Undurraga, el diputado Héctor Barría, quien también integra la directiva, señaló que “marcamos un hito” como partido y que la decé logró hacer la diferencia. En esa línea, explicó que “cuando la derecha se volvió nuevamente pinochetista y la izquierda nuevamente no quiere firmar declaraciones, sobre todo el PC, no quiere renunciar a la violencia como motivo de lucha política, nosotros tuvimos la capacidad de decir que reconocemos nuestros errores”.

Francisca Hernández, una de las vicepresidentas de la colectividad, dijo que no estuvo de acuerdo con la forma en que se dieron las declaraciones de la DC en el Congreso. A juicio de ella, fue confusa porque no se entendió si era vocería del partido o de la Cámara.