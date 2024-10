Hermosilla reaparece en tribunales: aclara que Sichel nunca le hizo un favor a él ni a sus clientes y candidato a alcalde se desiste de querella

Fue el propio fiscal Miguel Ángel Orellana quien en la audiencia en que se formalizaba a Luis Hermosilla, penalista imputado por delitos de corrupción en el caso Audio, hizo referencia a una mención que encontraron en sus chats del actual candidato a la Municipalidad de Ñuñoa Sebastián Sichel.

Cuando Sichel fue nombrado presidente del Banco Estado, el empresario Álvaro Jalaff, ex Ceo del Grupo Patio, le envió la noticia a Hermosilla y junto con esto le preguntó: “¿Es bueno esto para nosotros?”. Ante esto, el abogado sostiene que “no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick), cuando quieras. Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras”.

Luego de eso, el diálogo continúa:

Jalaff: Ayúdame con Sichel, por favor.

Hermosilla: Le metí una llamada y no me ha contestado.

Y le manda el contacto de Sebastián Sichel.

Luis Hermosilla seguirá en el Anexo Capitán Yáber.

Apenas se supo de todo esto, el aspirante a quitarle el sillón edilicio a Emilia Ríos, del Frente Amplio, usó su cuenta de “X” para anunciar querella. Y no tan solo eso, también tildó al penalista de “charlatán”.

“Presentaremos acciones legales contra el señor Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, escribió Sichel en X.

Fin de la querella

Lo cierto es que la querella se concretó y finalizó hoy ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, ya que compareció el propio imputado y declaró -en audiencia preliminar- que Sichel cuando fue presidente de Banco Estado nunca le otorgó un favor, ni a él, ni a sus clientes, ni terceros.

Hermosilla está actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber. Fue trasladado por personal de Gendarmería para declarar en tribunales y así lograr que se desestimara la acción de injurias en su contra.

Claudio González, abogado de Sichel, explicó a La Tercera que “en el marco de las dos querellas presentadas por Sebastián Sichel, por los delitos de injurias graves, una en contra de Luis Hermosilla y la otra en contra de Valeria Cárcamo, queremos informar que con esta fecha se celebró audiencia preliminar en la causa en contra de Luis Hermosilla, en la cual hemos aceptado la aclaración que este ha hecho”.

26 Septiembre 2024 Foto: Andrés Pérez

Junto con esto, el querellante dijo que “con ello hemos puesto término a dicha acción, porque hemos considerado satisfactoria las aclaraciones que ha hecho frente a un tribunal de la república”.

Finalmente dijo que “con esta aclaración nos damos por satisfechos y decidimos no seguir adelante con la acción penal”.

Mientras, eso sí, que la querella en contra de Cárcamo tiene ya fijada audiencia de juicio oral.

Esta última, candidata a convencional, según la querella “intentó en redes sociales y con fines políticos involucrar al candidato Sichel en delitos en que no tiene participación e injuriarlo públicamente”.