Hermosilla y los Sauer se quedaron sin votar: ¿Por qué no llegó la urna a Capitán Yáber?

Durante este fin de semana de elecciones las urnas, en que se resguardan los votos, también se trasladaron a recintos penales de todo el país. En particular, a aquellos en los que hay imputados bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Como no han sido condenados a pena de crimen, no han perdido sus derechos como ciudadanos y están habilitados para votar.

De las 1.200 personas en cárceles que pueden sufragar, durante la primera jornada de estos comicios ejercieron su derecho un total de 659, lo que representa un 55% de este padrón. Junto a imputados, también están inscritos para votar en recintos penitenciarios 330 funcionarios de Gendarmería.

El proceso, según información oficial, se ha llevado a cabo en total normalidad en las 19 unidades dispuestas para recibir las mesas de votación.

La situación determinó, en algunos casos, la suspensión de las visitas a la población penal, para -justamente-, garantizar la seguridad en el desarrollo de estos procesos.

Capitán Yáber sin urna

Pero, ¿Qué pasó en Capitán Yáber?. El recinto que recibe a imputados por delitos económicos no contó durante este proceso con una urna. Por tal motivo, ninguno de los “presos VIP” que conviven ahí pudo votar.

Tal es el caso del abogado penalista Luis Hermosilla y los empresarios Ariel y Daniel Sauer. Todos en prisión preventiva por el caso Factop, que luego derivó el en caso Audio. Tampoco pudo sufragar, otro protagonista de estas investigaciones penales que lleva adelante la Fiscalía Oriente: se trata de Rodrigo Topelberg, exsocio de la corredora STF.

Consultado en Gendarmería el porqué este recinto no tuvo conformación de mesa, expresaron que Capitán Yáber no está considerado como local de votación en el marco de los recintos penitenciarios en que sí hubo urnas. Esto, ya que en específico cuenta con menos de 30 internos que estén habilitados para sufragar, requisito para instalar mesas de votación.

Junto con esto, además, fuentes de Justicia expresaron que los inquilinos que actualmente están en prisión preventiva en dicho recinto no hicieron el trámite de cambio de domicilio para sufragar, lo que también sumó en contra para la constitución de una mesa en particular.