House of One, el inédito proyecto que albergará una iglesia, una sinagoga y una mezquita en Berlín

Tras 10 años de preparaciones y discusiones, el proyecto House of One, un complejo que será construido en el corazón de Berlín y que busca transformarse en un lugar de encuentro, reflexión y oración conjunta para judíos, cristianos y musulmanes, ya tiene fecha de inicio de edificación.

La primera piedra será puesta en una ceremonia el 27 de mayo próximo, evento que dará inicio a un proceso de construcción que se extenderá por cuatro años. La fecha original para este hito era el 14 de abril del año pasado, pero debido a la pandemia tuvo que aplazarse.

El diseño prevé que en el edificio de 40 metros de altura coexista una iglesia, una mezquita y una sinagoga, las tres vinculadas a un espacio de encuentro central.

Imagen digital del proyecto House of One. Foto: Kuehn Malvezzi

“La idea es bastante simple”, dijo Roland Stolte, teólogo cristiano y director administrativo de la fundación House of One. “Queríamos construir una casa de oración y aprendizaje, donde estas tres religiones pudieran coexistir mientras cada una conservara su propia identidad”. Se espera que el espacio central, además de ser un lugar de encuentro entre las religiones monoteístas, también sirva para desarrollar eventos y debates donde participen personas de otras religiones o que no profesen ninguna fe.

Según Andrea Nachama, exrabino de la sinagoga militar estadounidense en el suroeste de Berlín y socio del proyecto, en House of One cristianos, musulmanes y judíos adorarían por separado, pero se visitarían para las fiestas religiosas, conmemoraciones y celebraciones.

La idea de la también llamada Casa de las Tres Religiones se le ocurrió al pastor protestante Gregor Hohberg después de que descubrió las ruinas de la primera iglesia de Berlín. El edificio, diseñado por la firma de arquitectos berlineses Kuehn Malvezzi, se construirá donde antes estuvo la iglesia de San Pedro en la plaza Petriplatz, dañada en la Segunda Guerra Mundial y demolida en 1964.

“Esta casa será el hogar de la igualdad, la paz y la reconciliación”, dijo el pastor Hohberg.

Imagen digital del proyecto House of One. Foto: Kuehn Malvezzi

El proyecto tendrá un costo de 47 millones de euros: 20 millones aportados por el gobierno federal, 10 millones por el Estado de Berlín, otros 10 millones por el Bundestag -el Parlamento Federal alemán- y el resto mediante donaciones privadas y recaudaciones.

El alcalde de Berlín, Michael Müller, afirmó que está “muy entusiasmado con la idea”. “¿Dónde, si no aquí?”, dijo.

Entre los 20 miembros del consejo de administración de la fundación están el director del Museo Judío y del Teatro Alemán, el presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y el director de la Casa de las Culturas del Mundo, entre otros representantes de la religión y cultura berlinesa.

Imagen digital del proyecto House of One. Foto: Kuehn Malvezzi

Promover la prevención del extremismo religioso

Una de las principales motivaciones del proyecto es proteger a la juventud del extremismo religioso, además de prevenir su proliferación.

“En realidad, una House of One debería haber existido hace siglos; de hecho, la religión se está utilizando indebidamente incluso hoy para justificar la violencia”, dice el rabino Andreas Nachama en un folleto de la fundación.

Europa se ha visto enfrascada en diferentes conflictos relacionados al extremismo religioso en los últimos años. En España, un informe del Observatorio para la Libertad de 2019 reveló que se multiplicaron por siete los ataques a lugares de culto en cinco años: de ocho ataques en 2014, la cifra aumentó a 55 en 2019.

En Francia, en tanto, 264 personas han perdido la vida desde 2012 producto de terrorismo religioso, según un recuento de la agencia EFE. Entre los ataques se cuenta perpetrado contra las dependencias de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015, donde 12 personas murieron; los atentados simultáneos en la sala de conciertos Bataclan, donde se celebraba un concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal, y en otros puntos de París, que cobraron la vida de 137 personas en noviembre de 2015; y el atropello y posterior tiroteo a una multitud en la costanera de Niza, donde 86 personas fallecieron y 434 resultaron heridas, el 14 de julio de 2016.