¿Hoy más Sutil que ayer? Las redes políticas del empresario que lideraría la CPC

“No me gusta que me estigmaticen con el cartel del tipo duro, porque nunca lo he sido. Soy directo, que es distinto y transparente. Los duros son los que golpean la mesa y yo jamás lo he sido”, dice de entrada el empresario agrícola Juan Sutil Servoin a La Tercera PM.

El próximo viernes 13 de marzo, será probablemente ungido como el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial del país, en medio de un año revuelto.

Y añade: “No me echo para atrás en nada de lo que he dicho, porque siempre lo he planteado con claridad y mucho respeto. No puedo borrar con el codo lo que dije o escribí. Sin embargo, eso no significa que hoy la posición como presidente de la CPC me hace ser más prudente y en ese sentido tengo que ser más prudente para tender los puentes adecuados”.

Lo cierto es que la coyuntura que le tocará enfrentar a Sutil al mando de la CPC no es menor, con elecciones de todo tipo de por medio y el proceso constituyente al frente. Un debate aún incierto, en el que puntos como el derecho de propiedad y de aguas -puntos de primera relevancia para el sector productivo- serán discutidos.

Dice estar agradecido por las muestras de confianza que le han entregado ad portas de la elección y que al mediodía de este viernes se reunirá con la mesa del gremio de la construcción.

“Me siento muy honrado y muy comprometido con Chile. Está pendiente la definición de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Cámara Nacional de Comercio que tiene su propio candidato. Me parece muy bien que continúe Ricardo (Mewes en carrera) lo enaltece y lo ennoblece", dijo.

Es que Sutil tiene fama de duro.

En 2007 no le tembló la voz al acusar que durante la administración de Michelle Bachelet existía un gobierno con dos almas. Por un lado dijo que estaba Edmundo Pérez Yoma (DC), que representaba –en sus palabras– a la institucionalidad y una mirada moderna de desarrollo. Mientras que por otro lado, estaba la “nueva izquierda” representada por el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS), quien –a su parecer- había generado "un conflicto tras otro”.

Por aquellos años, trabajadores sindicalizados apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se tomaban empresas en discrepancias con la Dirección del Trabajo. Una de ellas fue Pacific Nuts –firma productora de nueces que forma parte del holding de Sutil– y luego ocurrió algo similar en la planta de la empresa salmonera AquaChile, por aquel entonces controlada por las familias Puchi y Fischer, hoy en manos de Agrosuper. En medio del conflicto, el propio Juan Sutil advirtió en una entrevista que “el sector empresarial está esperando señales del gobierno claras en que se le ponga un “pare” a este acto de reivindicación del pasado, que representa este movimiento comunista y que lo apoya el ministro Andrade”.

En octubre de 2007, se hizo pública una carta que envió Sutil a todos los consejeros de la CPC, a los senadores de la época: Eduardo Frei, Juan Antonio Coloma y a los diputados Patricio Walker y Ramón Farías. En la misiva el empresario pidió ayuda a amplios sectores para enfrentar lo que él llamó “hostigamiento” de la Dirección del Trabajo. En diciembre pasado, se hizo pública una carta que dirigió Sutil a directivos de CNN Chile en la que anunció el término del avisaje al programa “Agenda Agrícola” en discrepancias por la cobertura que realizó el canal de Grupo Turner de las manifestaciones.

En el empresariado Gonzalo Bofill, presidente de Empresas Carozzi fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a la candidatura de Juan Sutil. De igual manera, César Barros, ex gerente general y presidente de La Polar también hizo lo mismo al igual que Andrés Santa Cruz, ex presidente de la SNA, que ocupara el sillón de la CPC.

¿Un cambio de estilo?

Corría la década del setenta y un joven emprendedor Juan Sutil Servoin vendía koyacs y sándwich en el Colegio Verbo Divino de Las Condes. Cada vez que sonaba el papel de un caramelo en clases, el precio subía. "Son oportunidades; los empresarios tienen que saber aprovechar las oportunidades”, diría en una entrevista de 2007, el fundador de Empresas Sutil que hoy está a un paso de asumir como nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Son tiempos duros para el empresariado que ve con preocupación la ola de violencia que comenzó el 18 de octubre del año pasado y el proceso constituyente que se podría iniciar en abril, de ganar el ‘apruebo’ en el plebiscito. En solo unos meses, el hijo del histórico edil de Zapallar, Juan Sutil Alcalde, levantó una candidatura que venía sopesando desde que comenzaron las manifestaciones. Consiguió el apoyo de cuatro de las seis ramas de la multigremial, que el próximo viernes 13 definirá al sucesor de Alfonso Swett Opazo.

Para muchos, el arribo de Sutil evidencia un cambio en los liderazgos en la CPC, pues mientras Swett se ha manifestado partidario de una nueva Constitución, Sutil afirmó que está por rechazar esa opción. Según Luis Mayol, ex ministro de Agricultura del primer gobierno de Sebastián Piñera y ex timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), no hubo un vuelco en la mirada del empresariado. “La opinión del actual presidente es bastante personal y muy minoritaria”, explica. A su parecer, “Sutil es un presidente con mucha calle y empezó desde muy abajo. Él está a favor del rechazo, porque está viendo en terreno lo que está ocurriendo y las consecuencias de este proceso”.

Sutil, a diferencia de Swett, no tiene hasta ahora vínculos directos o cercanos con La Moneda y se ha mostrado crítico de la actuación del gobierno durante la crisis. Swett es del círculo más cercano del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y tenía contacto directo con el propio Piñera.

“El carácter y la personalidad de Juan, hacen que un trabajo en generación de redes en el mundo político no le resultarán nada complicado”, añade Galilea. Sutil mantiene una amplia red de contactos que van desde representantes del mundo mapuches a ambientalistas y ex presidentes como Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Estos últimos miraron con buenos ojos su proyecto Reguemos Chile que pretende construir una carretera hídrica que busca transportar agua de los ríos sureños hasta Atacama para combatir la sequía con una inversión cercana a los US$20.000 millones.

Otro ex ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, también conoce a Sutil hace muchos años. Ambos estudiaron en el Colegio Verbo Divino y a él lo recuerda como “muy busquilla”, porque “siempre se interesó por los negocios”. "Después armó una empresa que se dedicó al corretaje agrícola y fue muy exitoso”, acota el hoy rector de la Universidad Autónoma.

El cantante Alberto Plaza iba en el mismo curso que Sutil en el Verbo Divino. El intérprete de “Aventurera” lo invitaba a su casa y practicaban boxeo sobre un ring junto a sus primos. Galilea cuenta que Juan Carlos De La Llera, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, también formaba parte de la misma generación.

Juan Sutil es primo del abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien fuera subsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos. El empresario agrícola, que no cuenta con estudios superiores, también es primo de la historiadora Lucía Santa Cruz, directora de Banco Santander Chile y consejera de Libertad y Desarrollo.