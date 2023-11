¿Inicio con el pie izquierdo? El historial de duros mensajes de Javier Milei y su círculo contra Gabriel Boric

A la espera de que quede claro si el nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, moderará su tono muchas veces agresivo contra sus rivales –donde “zurdos de mierda” era su epíteto favorito–, surge la duda de cómo se dará la relación entre el mandatario chileno, Gabriel Boric, y el economista libertario que este domingo venció de manera holgada al ministro de Economía y representante del peronismo, Sergio Massa.

En el pasado, tanto en entrevistas como en redes sociales, las palabras de Milei hacia Gabriel Boric han sido ácidas y críticas. En el listado, destacan frases como que el líder izquierdista chileno es un “empobrecedor”, o que la victoria de Boric en 2021 es “una noticia espantosa”.

Sin embargo, la posición de Milei no es solitaria dentro de La Libertad Avanza, el movimiento que lo llevó a la presidencia con casi 12 puntos de diferencia de su contendor al lograr el 55% de los votos. Diana Mondino, economista cercana al libertario y que suena como posible canciller del entrante gobierno, también ha tenido palabras contrarias tanto al gobierno de Boric, como contra otros mandatarios de izquierda elegidos en Latinoamérica.

Salvo una respuesta a un comentario en “X”, antes conocido como Twitter, el líder chileno mantuvo estoico silencio –al menos de forma pública– sobre las elecciones trasandinas. El único mensaje que escribió, luego fue borrado.

El excandidato Sergio Massa, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario electo de Argentina, Javier Milei. Foto: Archivo

Julio Burdman, politólogo argentino, señaló a La Tercera que “no me costaría pensar que se van a llevar mal” Boric y Milei. “En primer lugar, porque el mandatario electo tiene una relación política con José Antonio Kast, de Chile, y Milei declaró, en términos ideológicos, un alineamiento político con Israel, por lo cual seguramente va a entrar en conflicto con las posiciones de Boric, (Gustavo) Petro y (Luis) Arce, de Bolivia, sobre el conflicto en Israel”.

La relación con Milei

Pasadas las 21:00 de este domingo y a través de “X”, Gabriel Boric enviaba sus saludos a quien el 10 de diciembre se convertirá en su par, Javier Milei. En un mensaje muy institucional, y sin etiquetar la cuenta del economista, el líder chileno señaló que “hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años”.

Luego, agregó: “Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”.

Si esto se tratara de un borrón y cuenta nueva, se podría incluso hablar de una relación de cordialidad, pero, al menos de forma pública y desde el otro lado de la cordillera, las alusiones de vuelta no han sido muy diplomáticas.

Corría el mes de diciembre de 2021, luego de que Gabriel Boric lograra un triunfo en segunda vuelta ante José Antonio Kast, y Javier Milei, aliado del líder republicano chileno, señalaba en La Nación + que la elección de Boric le parece “una cuestión espantosa, porque la propia definición que se hace sobre, por ejemplo, candidatos como José Antonio Kast, o el caso de (Franco) Parisi, que se les trata como extrema derecha, no son de extrema derecha. El problema es que Boric es la extrema izquierda, él es comunista. Y querer arroparlo como algo razonable, al estar moviéndote tanto a la izquierda que hace que al otro lo pongan en una posición extrema que no es tal”, señaló.

Luego, nombró algunas de las definiciones que leyó. “Quiere ir a una velocidad más rápida. Cuando (Hugo) Chávez estaba llegando al poder, era mucho más mesurado que las cosas que está mencionando Boric. Esa definición contra el lucro, es no entender cómo funciona el sistema capitalista”, cerró.

Luego, cuando el mandatario chileno asumió, compartió en “X” una reflexión en respuesta al discurso de inauguración del Gobierno. “Si Boric decide llevar a cabo lo que ha declarado en su discurso, estamos en el inicio de la decadencia de Chile. Habrá un momento de jolgorio inicial que le permitirá consolidar su base de apoyo político mientras se consume el capital. Cuando acabe la fiesta llegará la miseria”, señaló.

En la visita de Javier Milei a Chile, en julio de este año, el ahora presidente electo de Argentina lanzó numerosas críticas contra su ahora par. En una de ellas, aseguró que “entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de 100 años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric”.

El entonces candidato presidencial argentino, Javier Milei, y el filósofo chileno, Axel Kaiser, en el segundo evento del libertario en Chile, en agosto de 2023. Foto: Amanda Ruminot / Fundación para el Progreso

En respuesta a sus declaraciones, el canciller chileno Alberto Van Klaveren pidió a Milei que acote su campaña presidencial al territorio trasandino y no la extienda hacia Chile. Además, de exigir respeto hacia las autoridades chilenas.

Luego, ante los más de mil asistentes chilenos que fueron a ver un evento organizado por Fundación para el Progreso, Milei dio una declaración que hoy parece profética. “Estamos en condiciones de entrar en la segunda vuelta, y la realidad es que si entramos, yo soy el próximo Presidente de Argentina”.

Milei, quien ha señalado que sus principales aliados a nivel mundial serán Estados Unidos e Israel, se refirió a la guerra entre este último y Hamas luego de que la Cancillería de Argentina señalara que “resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados”.

El país trasandino se sumaba a las posiciones de Chile y Colombia al respecto. “SIEMPRE DEL LADO INCORRECTO DE LA VIDA. NUNCA FALLAN EN ESO”, escribió, en mayúsculas, el libertario. También compartió un artículo titulado: “El motivo del Presidente Gabriel Boric para desairar al Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli”, en el que se citaban tuits críticos de José Antonio Kast y el atraso en la presentación de Cartas Credenciales del embajador israelí.

Con relación a la política internacional de Milei, Julio Burdman planteó que la cercanía ideológica de Boric con el Grupo de Puebla o su afinidad al foro de Sao Paulo lo ponen en la otra vereda. “Esos grupos son los que quienes ganaron las elecciones en Argentina están planteando como adversarios en el plano regional”.

Sobre cómo será la relación del electo Presidente de Argentina con la región, especialmente con los líderes nacionales de izquierda en Latinoamérica, el politólogo dijo que “para mí, es una interrogante el cómo sería una política exterior de Milei en este momento. No está claro. Básicamente, lo que dudo es si va a ser una política tipo bolsonarista, o una política más tipo (Sebastián) Piñera, digamos, de derecha moderada”.

El presidente electo argentino, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, tras los resultados del balotaje. Foto: Reuters

De momento, la única respuesta de Gabriel Boric relativa a las elecciones se dio en un intercambio de la red social “X” en el que respondió a un usuario que señaló que en Chile los privados negociaban de forma directa con China, con relación al quiebre económico que Milei prometió con el gigante asiático. “Chile no funciona así. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con China desde 2006 aprobado por el Congreso y que fue modernizado en 2019, que a su vez depende de nuestra relación diplomática bilateral de 53 años. Saludos”, escribió el mandatario. Más tarde, el mensaje fue borrado, puesto que “se podía malinterpretar”, dijeron desde La Moneda.

Diana Mondino, la posible Canciller

El nombre que desde hace semanas suena como el más posible a ocupar el cargo de Canciller, el principal puesto de las relaciones internacionales de Argentina, es el de Diana Mondino. Economista de formación y diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires en la reciente elección, Mondino ha lanzado numerosos dardos contra el actual gobierno chileno.

El equipo de Javier Milei, incluida Diana Mondino, trabajando desde el Hotel Libertador, búnker de La Libertad Avanza. Foto: Twitter.

La virtual confirmada Canciller, que a mediodía salió del Hotel Libertador, búnker libertario, y dijo a la prensa local que estuvo trabajando en la mañana en el “comercio exterior y el relanzamiento de Argentina al mundo”, escribió en “X” sobre la elección de Gabriel Boric, en diciembre de 2021.

Con dos irónicos memes y mensajes, la muy posible jefa de Relaciones Exteriores del gobierno de Javier Milei escribió el 19 de aquel mes, entre comillas, “‘Esta vez el comunismo en Chile va a funcionar’”, junto a una popular imagen en internet de un hombre intentando insistentemente y ante una desganada mujer explicarle algo.

Al día siguiente, volvió a subir un meme, esta vez relativo a la situación de los venezolanos en Chile que, según su interpretación, volverían a pasar por un gobierno supuestamente similar al de Nicolás Maduro en Venezuela. “Venezolanos que emigraron a Chile”, escribió, acompañado del también famoso meme del juego Grand Theft Auto: San Andreas, donde su protagonista dice: “Ah, shit, here we go again”, traducido como “maldición, aquí vamos de nuevo”.

Ya en 2022, luego de la elección de Gustavo Petro en Colombia, escribió en “X”: “Pobre nosotros los latinoamericanos. En Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Perú, México, Nicaragua, Honduras, Venezuela y ahora Colombia no logramos entender que el socialismo no es la solución, sino el problema”.

También habló de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario de Brasil. “Lula era claramente la peor opción. Solo basta con fijarse como están de festejo Maduro, Morales, Boric y kirchneristas empobrecedores que abundan en nuestro continente”, escribió.