Juan Carlos Manríquez, defensa de Vivanco: “Hay un verdadero asedio contra la ministra para que claudique en la defensa de sus derechos”

Hasta el domicilio de la suspendida ministra Ángela Vivanco, llegaron la noche de este lunes, funcionarios del OS7 de Carabineros. Los policías, que llegaron incluso con orden judicial de “descerrajar”, arribaron a la casa de la cuestionada funcionaria del Poder Judicial para incautar nuevos equipos electrónicos que no habían sido retirados en la primera diligencia que de este tipo que se realizó tras conocerse sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla que aludían a gestiones para asegurar sus votos en el Senado cuando fue nominada por el expresidente Sebastián Piñera en 2018 y también a intercambios cuando ya era ministra para interferir en algunas sentencias de la Corte Suprema.

La diligencia de este lunes, según detalla la defensa de Vivanco, el abogado Juan Carlos Manríquez, contó “con toda la colaboración de la señora Ministra”. El penalista, afirma que la principal voluntad de ella “y de esta defensa es entregar todos los antecedentes que colaboren en un esclarecimiento completo, de tal manera que se trata de un avance más en esa misma línea”.

¿Considera complejo que el juez Daniel Urrutia, quien ha pedido públicamente la salida de la ministra, sea quien autorice la orden de entrada y registro?

Si bien es bastante discutible que los tribunales de garantía puedan entregar órdenes verbales cuyo fundamento no se conoce, por tanto, no quedan sujetos al control de sus fundamentos de acuerdo al artículo 36 del Código Procesal Penal, hay acciones de amparo que han corregido estas situaciones, lo que estamos estudiando, y también eventualmente solicitar inhabilidades para continuar en el avance de esta causa, conociendo particularmente el magistrado señor Urrutia. Según los antecedentes él mantiene también asuntos pendientes ante esa sala, razón por la cual podría eventualmente, en razón de la equidistancia, ser razonable solicitar y declarar su inhabilidad para seguir resolviendo órdenes de este mismo sentido.

¿Podría no ser imparcial?

Sin entrar en calificaciones personales, sino que desde el punto de vista estrictamente técnico, es un riesgo serio. Las reglas sobre recusación e implicancia son claras y expresas. Basta con tener al menos un indicio que pueda afectar la equidistancia o parcialidad del magistrado para que uno plantee esta cuestión. Por tanto, siguiendo esa línea, nosotros nos vemos obligados a hacerlo.

La primera incautación se realiza de manera coordinada con la defensa, pero esta vez la fiscalía pidió autorización a un tribunal ¿Qué varió?

No ha variado nada, esto es usual en este tipo de procesos. Las diligencias intrusivas la Fiscalía las puede pedir en la oportunidad, en el tiempo que le parezca razonable. Se la solicita un juez, ese juez ve los fundamentos, la concede, lo ideal es que sea por escrito para poder controlar sus fundamentos. Y si uno tiene alguna diferencia tiene que ejercer los recursos del caso. Sin embargo, reitero, esto es una diligencia más que nos da otra oportunidad de seguir colaborando en el esclarecimiento completo de los hechos.

El abogado Juan Carlos Manríquez. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Ayer el pleno amplió los hechos del cuaderno de remoción abierto a la ministra ¿Cómo analizan la situación?

La ampliación de cargos permite seguir colaborando en el esclarecimiento completo de toda duda que el pleno pueda tener. En el grupo de causas que se agregaron hay algunas que son de cuenta, otras de tabla, algunas son con alegatos, etc. Lo que se dice es que se habría eventualmente olvidado el orden cronológico de estas causas o por algún error o alguna deficiencia en la tramitación. Pues bien, para eso hay criterios internos que en nuestro caso vamos a poder explicar cómo es que se respetaron.

¿Cuál es la supuesta infracción que habría cometido la ministra que mencionó ayer la ministra Chevesich?

Según lo que se escuchó en la lectura que hizo la ministra señora Chevesich y luego en las preguntas de la prensa, el asunto sería eventual y respeto a la regla de antigüedad de las causas, esto es que ya se van viendo según un orden cronológico estricto. Sin embargo hay que distinguir que algunas son de cuenta, otras van a tabla, y respecto de aquellos hay parámetros que a nuestro juicio deben ser explicados caso a caso.

Por tanto, no hay ninguna tacha ni objeción en relación con posibles cuestiones vinculadas a aplicación torcida de la ley, prevaricación, pagar favores, ventajas u obtener beneficios menos de índole económica.

¿No ven irregularidad o anormalidad en que se amplíen los cargos con posterioridad?

Efectivamente en ese punto hay un tema de procedimiento muy relevante y es que debe ampliarse también la indagatoria a la señora ministra y tomarle declaración sobre esos hechos que son posteriores a la declaración prestada antes. Además de considerar nuestro habeas data porque hay antecedentes que evidentemente tienen que ser separados y no pueden ser valorados si han sido obtenidos con infracción de ley.

¿Les genera extrañeza que recién ahora los relatores que dieron pie a los nuevos cargos se hayan dado cuenta de las presuntas irregularidades?

No conocemos esas declaraciones, de tal manera que cuando las podamos analizar y confrontar nos podremos pronunciar y saber en qué condiciones se prestaron, a solicitud de quién, y en qué contexto y con cuáles preguntas.

¿Pero en términos de procedimientos?

El procedimiento ante la Comisión de Ética carece de reglas legales y es una tramitación ad hoc, aunque de todas formas debería ceñirse al debido proceso y evitar sorpresas procesales, no valerse de evidencia que carezca de fuente legal y evitar la indefensión.

¿Esos funcionarios podrían haber incurrido en omisión de denuncia?

Solo si ahora estiman que podrían configurar algún delito.

Juan Carlos Manríquez. Aton Chile

Ustedes han insistido que no han tenido acceso a los antecedentes, ¿Cómo afecta eso la defensa?

Nos deja en una posición débil y excepcional. Aún pensamos que eso debiera ser enmendado.

¿Cómo? Si les han recibido sólo “portazos” de la Suprema

Hay un verdadero asedio contra la ministra Vivanco, constante, diario, con filtraciones, comentarios, exigencias de renuncia, más supuestas denuncias, empujándola a que claudique ya en la defensa de sus derechos. Es lo que mucha gente nos comenta a los abogados de la defensa.

¿Qué significa eso para ustedes como defensa?

Nos entristece, que el colectivo social decida quién, cuándo y cómo debe ser empujado al precipicio sin importar lo que diga, y quizás, mereciendo en su minuto un reproche distinto a la remoción. Es muy amargo, porque de ser así basta con que cualquier litigante perdidoso o quien tenga ojeriza contra un juez levante un par de titulares y hará desplomarse a la Corte Suprema, aunque sea por oscuros intereses. Muy amargo.

Acciones internacionales

¿Evalúan acciones internacionales?

No descartamos nada, yo mantengo mi convicción acerca que en Chile ante nuestras autoridades todavía hay espacio para la Justicia, así, con mayúscula.

Pero Contraloría se abstiene, el Fiscal Nacional entrega los antecedentes, sus pares en la Corte le niegan el acceso. ¿Qué les queda acá?

Nos queda cumplir con el mandato que todo abogado tiene según el Código Orgánico, defender con empeño y dedicación los intereses legales y leales de su cliente. Y nosotros vamos a seguir manifestando con el debido respeto, pero con clara energía, vamos a seguir insistiendo en que evidencia ilegal o sin fuente legal no puede ser ponderada válidamente.

Abogado Juan Carlos Manríquez

¿Cuál es el animo de la ministra?

Se mantiene fuerte, atenta a los acontecimientos, aportando a su defensa y colaborando.

A su juicio y el de ella, ¿Sería un chivo expiatorio ante la crisis del Poder Judicial?

La Ministra Vivanco es una mujer, calificada profesional, académica, inteligente, madre y hermana. Una persona cuya dignidad no puede ser mancillada así no más. No es un ente sacrificial de nadie. Es una persona con derechos, no es un fetiche a destruir.

¿Pero creen que pude ser utilizada para dar una señal de acción?

Se ha sentido una presión muy fuerte fuera de los procedimientos en marcha, no es fácil resistirla, pero aunque sea ingenuo, repito, pensamos que aún espacio para hacer Justicia, otra vez, con mayúscula.

¿La ministra esperaba este actuar de sus pares?

No hemos tenido tiempo de entrar en esas consideraciones

Este lunes se presentarán las acusaciones constitucionales contra la ministra, ¿Cómo ven ese escenario?

Una vez que se presenten las vamos a estudiar en su mérito y vamos a decidir la estrategia y roles a asumir en ella