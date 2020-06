La ANFP que propone Colo Colo: Clubes con dueños residentes en Chile y sin agentes de jugadores en la propiedad

Días intensos se viven entre las listas que aspiran a llegar a la presidencia de la ANFP. Distintos movimientos se han producido en las últimas semanas, con dos candidatos ya definidos: Lorenzo Antillo y Pablo Milad. Este último es respaldado por los clubes del autodenominado bloque de la gobernabilidad, entre los que se encuentran Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Hace algunos días, las instituciones que respaldan al exintendente del Maule recibieron un documento de propuestas de 17 páginas, de parte del Cacique, donde entrega una serie de propuestas para el futuro gobierno del fútbol chileno. La Tercera tuvo acceso al escrito que plantea tres ejes: transparencia y honestidad; eficiencia y austeridad; y reposicionamiento de la actividad como un eje de desarrollo social, deportivo y económico.

Entre las consideraciones de la propuesta para los 30 meses que restan para completar el truncado mandato de Sebastián Moreno, y que es considerada como la base para un siguiente periodo, se establece que el proyecto no puede basarse en resultados deportivos, como una eventual clasificación a Qatar 2022. “No se pueden hacer promesas de campaña. Debe hablarse de objetivos reales y que se puedan alcanzar”, argumenta.

Desde el punto de la organización de eventos, los albos creen que se debe postular a organizar el Mundial Femenino de 2027; el Preolímpico para París 2024; el Mundial de Fútbol Playa 2023; y el Mundial Femenino Sub 17 de 2022, además de imitar a la UEFA y buscar la inclusión del Fair Play financiero. “De esta forma aseguraremos la igualdad en la competencia”, expresan en el escrito. Una sugerencia que en el pasado ya había planteado Harold Mayne-Nicholls, extimonel de la ANFP y actual vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, quien ha trabajado estas propuestas junto al mandamás de la concesionaria, Aníbal Mosa.

Dentro de la propuesta, en alusión clara a la otra lista, apuntan a la transparencia en la propiedad de los clubes. “Es imprescindible que todo el Consejo, y por ende toda la sociedad, sepa exactamente quiénes están tras la propiedad –tanto personas naturales como jurídicas- de cada uno de los clubes socios. Igualmente, en el caso de las corporaciones, quiénes son sus socios y cómo son elegidos sus directivos. En ese sentido, debiera intentar establecerse que los propietarios de los clubes debieran tener residencia y domicilio en Chile. Se sugiere que representantes y agentes de jugadores no tengan la propiedad y control de un club”, sostiene. Una idea deslizada por Milad hace unos días.

Asimismo, manifiesta que las auditorías deberían ser realizadas por una de las cinco empresas más prestigiosas del mundo en esta materia y elegidas por licitación; la publicación de los balances en medios de circulación nacional, al estilo de las sociedades anónimas, además de realizar y difundir estados financieros trimestrales.

Por otra parte, el Cacique espera que los nuevos cargos gerenciales sean determinados “mediante anuncios al público general (chilenos y extranjeros) y decididos por una comisión de expertos, en base a mediciones objetivas, previamente definidas y tabuladas”.

En relación a la designación de árbitros, pide que sea a través de un sorteo público y abierto, mientras que, para las finales y clásicos, solo entren en la tómbola los tres mejores jueces, de acuerdo a su desempeño nacional e internacional.

Un tema álgido por estos días es la relación de los clubes con Turner, por lo que uno de los planteamientos de la propuesta es crear un grupo de seis personas que mantenga relación con la multinacional a cargo del Canal del Fútbol, con la idea de buscar semejanzas con la antigua composición del directorio que funcionó hasta 2018. “A nuestro juicio, debiesen ser tres expertos en televisión, marketing, fútbol o producción de eventos masivos. Quienes no necesariamente estén ligados a clubes de la asociación. Sugerimos que, a ellos, se les deben sumar tres personas que sí tengan relación con un club. Una de estas tres últimas personas, haría las veces de presidente de este grupo asesor”, indica.

Como una señal de confianza con su socio comercial televisivo, en el documento se expresa la intención de crear una Copa Chile femenina y cedérsela por dos o tres años, sin costo, para que sea transmitida por el CDF.

En esta misma línea, a modo de compensación por lo ocurrido en 2019, cuando el fútbol terminó anticipadamente por el estallido social, en Macul creen prudente la organización de una Copa de la Liga, en la que participen los 18 equipos de Primera, y que se jugaría por eliminación directa o en seis grupos de tres equipos.

Licitaciones, austeridad y selecciones

Con respecto a la comercialización de los derechos de televisión y ventas del área comercial de la Selección deben ser licitadas, al igual que todas las obras de infraestructura que superen las 600 UF y todas las compras que excedan las 400 UF.

Otro de los focos que, según los albos, se debe atacar es el relacionado con la estructura organizacional de la ANFP. Plantean hacerla más liviana y evitar la duplicidad de funciones de las jefaturas y gerencias, buscando una política de austeridad permanente. Y, en ese sentido, verificar si las rentas se justifican para las determinadas funciones de ciertos cargos. Para ello, piensan en la creación de un perfil. Asimismo, sugieren un estándar de gastos, que limite viáticos, categoría en los viajes al exterior y en los hoteles que se empleen.

Uno de los puntos más complejos del último es la actividad de las selecciones, que debido a las contingencias no ha podido tener mayor rodaje. En este contexto, los albos proponen organizar un mínimo de cuatro partidos internacionales al año para los equipos masculinos y femeninos, con futbolistas del medio local, en el caso de la adulta, en fechas que no sean FIFA. “Eso permitirá valorizar a los jugadores en el medio local y visualizar los jugadores del recambio futuro”, explican en el documento.

En el caso de la Sub 23, la idea es disputar al menos seis amistosos y participar en uno o dos torneos internacionales al año, mientras que las selecciones masculinas y femeninas Sub 15, Sub 17 y Sub 20 deben cambiar su forma de entrenar. “Claramente –en un análisis de largo plazo- el entrenamiento de tres días a la semana en Quilín o en el Complejo Fernando Riera, o Juan Pinto Durán no ha dado resultados. Por ello, sería mejor hacer un cambio sustantivo en la forma de trabajar”, concluyen.

Dentro de ese cambio, Colo Colo propone que cada miembro de los cuerpos técnicos de las selecciones visite semanalmente a los clubes y trabaje en cancha con ellos. “Así verá a todos los jugadores (as) y no sólo a los que le sugieren al cuerpo técnico. De esa manera, será capaz de ir observando los desempeños colectivos e individuales; además del comportamiento, motivación y actitud frente a la exigencia, factores claves en el éxito deportivo”, sostiene. Y apunta: “Tras cada una de las visitas, se realizaría una nominación; se citaría a entrenar a los jugadores tres a cuatro días y se programaría un partido internacional el día jueves o viernes de esa semana. Además, se debería organizar anualmente una gira internacional para cada categoría”.

Ayuda de la FIFA

La separación de la Federación y la ANFP es un asunto de larga data. La propuesta alba apunta a una asesoría de la FIFA para llevar a cabo este proceso, incorporando a distintas asociaciones y organizaciones, como el Sifup, el Colegio de Árbitros y ligas universitarias, entre otras.

Dentro de esta idea, también se considera una modernización de estatutos y un tratamiento especial de los recursos que ingresen por la Roja: “Es importante manejar con mucha austeridad los niveles de salarios y la fijación de premios de la selección adulta”. Además, la dirigencia del Cacique plantea que en caso de que se generen excedentes, esos recursos deberían ser canalizados hacia los clubes para el desarrollo de sus series menores y el mejoramiento de la infraestructura.

El documento también plantea una serie de comisiones, la mayoría ya existente, aunque con ciertos cambios como en el caso de la de árbitros, que debería ser presidida por el timonel de la ANFP y compuesta por exjueces. Pero, además, contempla crear una nueva: la de E-sports, como “una variante futura para reunir recursos”.

En relación al Instituto Nacional del Fútbol, la sugerencia del Cacique apunta a convertirlo en el “think tank del fútbol chileno” y buscarían la orientación de la FIFA para la reorganización completa del instituto y a mejorar la calidad de los académicos que dictan cursos en el establecimiento. “Es imprescindible dar un salto de calidad importante, en la celebración de los 25 años de vida del INAF, advierte.

Finalmente, plantean revisar la composición de los torneos nacionales, en especial las razones por las que el fixture de la segunda rueda no es espejo de la primera y la conformación de la Copa Chile, y asumen que será “una tarea titánica” conseguir el regreso de las familias a los estadios y mantener cautivos a los socios comerciales. Para ello, piensan en la realización de estudios, seminarios por región y la presencia de figuras para apoyar esta campaña para atraer al público.

Por último, los albos promueven un cambio en la Segunda División, que permita que los clubes puedan tener filiales (sin posibilidad de ascenso) en la competencia, asemejándose al modelo del campeonato de reservas de Argentina. Mientras que, para el Fútbol Joven, anhelan un modelo similar al de Bélgica, con un plan de trabajo para jugadores desde los ocho años. Y, por último, levantar un catastro de infraestructura, materiales y capital humano. “Humildemente, esperamos que estas ideas además de las que aporten los demás clubes puedan ayudar al mejoramiento del fútbol chileno”, cierra el escrito.