Pablo Milad: “Hay que transparentar quiénes son los dueños de los clubes y quiénes son los socios”

Pablo Milad (56 años) se muestra seguro, pero no confiado, en su segundo intento por llegar a la presidencia de la ANFP.

¿Es oficialmente candidato?

Sí. Recibí una propuesta de varios clubes para que fuera su representante en la presidencia de la ANFP. Esto se concretó el día miércoles, en una reunión de videoconferencia. Me llegó una carta firmada por ellos. Son 25 votos firmados más varios clubes que me han llamado para mostrarme su apoyo, que se va a materializar quizás la próxima semana, pero siempre pensando en ir con una lista única como fue mi propuesta cuando fui candidato en 2016. Le propuse a la lista de Arturo Salah que yo daba un paso al costado como candidato, para buscar la unidad con una sola lista para corregir los errores personales que tuvo la administración de Jadue, y mejorar la transparencia.

¿Por qué dejar una carrera política por una dividida ANFP?

Siempre mi pasión ha sido el deporte. Actualmente, soy deportista, aunque la última vez que competí fue el año pasado en Atletismo Master, por falta de tiempo por la Intendencia. He sido dirigente de básquetbol y atletismo, he creado clubes y he sido dirigente de fútbol. Es mi pasión y es una pasión heredada de mi padre. El recinto de mayor envergadura techado de Curicó lleva el nombre de mi padre, fue dirigente. Mis hermanos, todos deportistas. Lo llevo en la sangre. Estudié Educación Física, jugué básquetbol en la Dimayor, tengo actualmente el récord chileno de lanzamiento de bala en mayores de 50 años. Siempre he estado vinculado a la pasión del deporte, nunca he sido político. Siempre me consideré, desempeñando este cargo, un servidor público. Cuando me llamaron para este cargo yo había cumplido mis dos objetivos que me propuse en Curicó Unido: subirlo a la Primera División y mantenerlo allí. Pensé que ya había cumplido un ciclo y que tenía que cambiar un rumbo, porque siempre me han gustado los desafíos. Llegué a la política sin saber absolutamente nada y sin conocer a nadie. Fue una tarea difícil, pero lo más importante es que fue un aprendizaje constante que me permite tener una amplia visión de las cosas, objetiva, de lo que se debe y no se debe hacer en la administración. Aquí en la región se administran un billón quinientos mil millones de pesos, donde lo primero es canalizar recursos donde se necesitan. Siento que hoy estoy más preparado que nunca para llevar la presidencia de la ANFP, por el bagaje que tuve en Primera B, Primera División, como deportista, como administrador y empresario, como profesor de educación física. Un bagaje que se ha canalizado en un compendio de aprendizaje, muchos éxitos y fracasos, y eso mismo te da la fortaleza para enfrentar esta situación difícil que se viene para el fútbol chileno y para el país.

Deja sin intendente a una región muy afectada por el Covid-19.

Chile está en un estado de excepción constitucional por una emergencia sanitaria, donde la imagen y la función del intendente es meramente administrativa. El que rige las normas en todo orden es el Ministerio de Salud. Cuando me han dicho que el capitán abandonó el barco, les digo que yo era el capitán de una parte del barco, no era el capitán principal. Vamos a ser la región que más cajas de alimentos va a repartir del país, exceptuando la Región Metropolitana. Y yo llegué del fútbol a la política. No me voy de la política al fútbol, en primera instancia. Siempre he sido del deporte, del fútbol, he estado vinculado completamente. Lo que importa es sacar adelante el fútbol chileno, sacar adelante un desafío que es importante, que viene muy difícil. Se necesitan personas con experiencia diversa en diferentes canales para sacar todos juntos de la mano este objetivo que es la vuelta al futbol-

¿Su grupo es el del factoring y los equipos grandes?

No. Hay una diversidad de clubes donde se representa una visión transversal de lo que queremos. Siempre hemos hablado de unidad pero nunca ha habido unidad en el fútbol. Espero y tengo la fe y la convicción de que llegaremos a una unidad.

Cuando habla de unidad, ¿se refiere a que Antillo se una, que baje su candidatura?

La unidad es fundamental, pero unidad de criterios, no unidad de conveniencias. En el grupo que me llamó para representarlos, no hay ninguna petición de cargos ni de directivos. Me gusta no tener compromisos con ningún club. Las unidades son buenas, pero sin compromisos condicionados.

¿Ha hablado con Antillo?

No he hablado últimamente con Lorenzo. Ha hecho un muy buen trabajo en Audax Italiano, tengo un muy buen concepto de él y su familia.

¿Felipe Muñoz lo convenció? ¿Cuál es su relación con él?

No, hablé con varios presidentes. A mí nadie me convence, son decisiones voluntarias. La relación que tengo con Felipe es igual a la que tengo con los presidentes del grupo. Lo conozco más, porque está en la zona como presidente de Rangers. Tengo una muy buena relación con él y con todos los del bloque. Pero no me lo propuso. Siempre he tenido la intención de tener la oportunidad de dirigir el futbol chileno, porque pienso que se pueden hacer muchas cosas que no se han hecho, a lo mejor por egoísmo, convicciones no canalizadas, conflictos de interés. Quiero abrir las puertas de la ANFP para mostrar lo que hay, incluso debajo de la alfombra, porque la propuesta inicial va a ser transparentar los recursos que ingresan y egresan de la ANFP, la asignación de funciones remuneradas, los contratos con los diferentes proveedores y la constitución de esas sociedades que han ganado una licitación. Transparentar las licitaciones, y transparentar todo lo que son los movimientos, sueldos de los funcionarios. Tenemos que entrar en un momento de austeridad donde los sueldos sean relacionados con el mercado y no abultados. Lo tengo que corroborar, pero me han hablado que hay muchos gerentes con muy buenos sueldos, más allá de lo que se paga en el mercado.

¿Piensa investigar a los representantes y las multipropiedades de los clubes?

Primero tenemos que sentarnos a conversar y ordenar la casa. Tenemos que transparentar quiénes son los dueños de los clubes, y quiénes son los socios. Es necesario para evitar especulaciones, confabulaciones y comentarios. Se requiere una comisión de investigación, de trabajo, conversación, diálogo y acuerdo.

¿Buscará mujeres para su directorio? Lo acusaron de tratar mal a una periodista en el Maule...

Tengo muy buena relación con las mujeres. Ahí hubo sesgo político. A la periodista la conocía muy bien. Pensé que era una broma. Nada más. Se tomó por el lado político, pero siempre he tenido muy buena relación con las mujeres. Y sí, consideramos a Ana Bull, pero ella no puede. Fue presidenta de Iberia. Una gran mujer. La admiro mucho por el esfuerzo y la relación que tuvo con la vuelta de Iberia al fútbol profesional, pero no cumple con los requisitos que es estar en un club dentro de los 33 que están en el profesionalismo. No descarto la posibilidad de que integren el directorio. Las mujeres son bastante más capaces que los hombres en muchos aspectos y tienen una visión diferente y sutil donde a veces no tenemos sensibilidad.

¿Qué busca con el examen de patrimonio a los de su mesa?

Lo propuse cuando fui candidato en 2016. Tenemos que saber qué tienen y transparentar. Cuando se van también hay que saber qué tienen. Es fundamental para no crear estas especulaciones de que las personas se van a enriquecer a la ANFP. Se van a transparentar absolutamente todos los movimientos económicos y contratos que realice la ANFP.

¿Duda de la probidad de los dirigentes chilenos?

No, no dudo, pero estuve a cargo de una corporación, donde mostrábamos absolutamente todos los movimientos de dinero. La ANFP es una corporación, y se debe a sus socios. Cuando uno no tiene acceso a información siendo socio, puede pensar mal. Y para qué pensar mal, si lo podemos evitar con la transparencia. Cada uno de los 33 socios tendrá acceso a todos los contratos, a los movimientos económicos y a toda la circulación de ingresos y egresos de la ANFP, los viáticos, los pasajes, las empresas contratadas.

¿Necesita del fútbol para vivir?

No, en absoluto. Soy socio de cuatro empresas familiares en el Maule. No necesito del fútbol para vivir día a día.

En enero de 2015 declaró: “Lo que vive Sergio (Jadue) es lo que vivimos todos los que somos dirigentes, una crítica constante, un cuestionamiento a la honorabilidad. Siempre estamos expuestos a eso, más la gente que es brillante como Sergio”. ¿Sigue pensando lo mismo?

No. La verdad es que me equivoqué en esa declaración, porque fue bastante antes de lo que pasó con Jadue. Creo que nos equivocamos todos. Fue un actor de primera línea. Debería estar actuando en la serie. Fuimos engañados. También los periodistas cuando lo nombraron el mejor dirigente, en 2013.

¿Por qué lo dijo? ¿No se arrepiente?

Esto fue a raíz de algo manejado. Me llamó un conocido asesor de él. Después comprobamos que ese asesor nos llamó a varios. Nos dijo: “Sergio está enfermo, cansado, le puede dar un ataque, se siente mal". Posteriormente, se estaban investigando las cuentas bancarias en una comisión que se creó en el Consejo y el encargado de esta investigación dice que no había encontrado nada en las cuentas de la señora ni de Jadue. En base a eso lo dije, porque estaba en juego la imagen de los dirigentes de todo el fútbol chileno. Claro, no se sabía nada de lo que venía. Después se pillaron muchas más cosas. Me equivoqué con esa declaración. Me la han sacado siempre y fue una equiovación, como el premio que le dieron los periodistas. Y todo Chile le agradeció a Jadue por la Copa América. Hubo mucho apoyo cuando fue reelegido: 29 clubes votamos por él, excepto Temuco, O’Higgins y Santiago Morning, pero 29 clubes, ya sea de un lado o de otro, votaron por Jadue. Y era porque la gestión, supuestamente, era buena, pero nos engañó a todos. Una frase extemporánea, de mucho antes que se descubriera todo, no va a ocultar la sensación que tuve cuando me enteré de que me defraudó profundamente como persona y como dirigente.

¿Tuvo contacto con Jadue desde que se fue a Estados Unidos?

Él trató de comunicarse conmigo, pero no quise. Fue cuando yo estaba de candidato, en 2016. La verdad es que lo bloqueé, porque él quería manejar de cierta forma algún tipo de acción que no le permití. No me comuniqué con él. No le respondí un par de mensajes. Lo bloqueé completamente. En la auditoría forense, ni Curicó ni mi persona salieron nombradas en algo ilegal con la ANFP.

En 2016 acusó a los clubes grandes de ofrecer dinero por votos y de ser los que mandaban a Salah. Hoy está con ellos. ¿Qué pasó? ¿Ahora confía en los grandes?

En ese momento varios clubes me llamaron porque se trató de cambiar la votación de equipos que teníamos fijos, que después no quisieron declarar, porque la elección ya la había ganado la otra lista. En su momento lo aclaré. Fue lo que me dijeron algunos clubes que no vale la pena mencionarlos. Me lo preguntó Arturo y yo le conté quiénes habían sido esas personas que intentaron cambiar votos ofreciendo jugadores y algunas cosas que son malas prácticas. Uno de los problemas que tuvo Sebastián Moreno fue justamente que se ofrecieron muchas cosas para una votación, lo que creó una división con la gente que lo sacó presidente. Luego ellos mismos propusieron sacarlo de la ANFP por no cumplir los compromisos tomados. No tengo compromisos y no voy a tener.

¿Es de la idea de separar la ANFP de la Federación?

Es una propuesta internacional en la que se está trabajando ya. Es un hecho que tarde o temprano va a llegar. Ordenaría bastante bien las selecciones menores y adultas, en relación a potenciar la liga, por otro lado, con un presidente que se dedique al ciento por ciento al desarrollo de los clubes y las divisiones inferiores.

¿La intendencia del Maule tuvo relación comercial con algún club o directivo del fútbol chileno?

Ninguna, en absoluto.

Cristian Ogalde es representante y dueño de club y lo apoya.

Cristian es dueño de una institución, independiente de que tenga funciones de representante. Eso lo tenemos que normar, establecer, y adecuar en lo que decida el Consejo de Presidentes. Pienso que el presidente debe ser el presidente de la institución y abocarse a esa función, pensando siempre en el bien común de la institución. La mayoría de los clubes son sociedades anónimas, donde ellos rigen sus ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Son responsables de cada una de sus instituciones y en base a ello hay que respetarlo. Pero si hay que transparentar quiées son dueños, qué porcentaje tienen. Creo que la transparencia tiene que partir desde la ANFP para que los clubes también se transparenten como un requisito fundamental, pero primero tenemos que ser muy transparentes con la ANFP, para exigir lo mismo que cada uno de los clubes.

¿Cuál es su slogan de campaña?

Tengo corazón de Primera y alma de Primera B.

¿Qué opina del conflicto con CDF?

La relación con Turner es una relación que está comenzando y que tiene una proyección a largo plazo. Hay que trabajar en conjunto, revitalizar y fortalecer el fútbol chileno que es muy importante. Es un objetivo en común de ambas partes. Somos socios estratégicos y tenemos esta alianza para sacar adelante este momento. Confío plenamente que la comisión creada por el Consejo de Presidentes está haciendo una buena labor con ellos.

Antillo dice que no era el momento para que un intendente dejara sus labores y que usted era excelente persona, pero que estaba un poco alejado del fútbol, ¿es así?

Para nada, el fúbol es mi pasión. Recordar que el directorio actual de Curicó Unido es el directorio donde yo era presidente. He estado vinculado, dentro de lo que se puede en la función de intendente. Siempre he estado al tanto de los conflictos que ha habido en la administración de Sebastián.

¿En qué falló Moreno, qué le pasó la cuenta?

En tener compromisos que no pudo cumplir. Sebastián se separó de los clubes, y eso no lo podemos permitir. Las relaciones humanas son fundamentales, hay que ponerse en el lugar del otro y entender la situación que está viviendo cada institución, es fundamental, hay que hacerle sentido a la palabra asociación.

¿Le gusta Reinaldo Rueda? ¿Seguirá al mando?

De los años que fui presidente nunca hablé con ningún técnico, nunca conocí ningún técnico, nunca nos presentaron. Lo único que yo sé de Rueda es por la prensa. Opino que es un buen técnico. La Selección necesita tener mucha más disciplina de la que tiene hoy en día, requiere gente comprometida, jugadores que se entregan por completo por la camiseta. Pero también tenemos que tener visualizado el recambio, que no se trabajó lamentablemente. Tenemos muchas estrellas que ya se han retirado y otras a punto de retirarse. Les queda poco como futbolistas y no se ve recambio. Eso no se trabajó con tiempo. Se habló mucho, pero al final la raya y la suma dice que el recambio no se efectuó.

A propósito de la disciplina en la Selección, ¿permitiría que los seleccionados se bajaran de un partido como pasó ante Perú?

Yo hubiese ido con los que quisieran defender la camiseta. Los problemas en un país son independientes de la responsabilidad y compromiso hecho. Ahí se podría haber suplido con jugadores que quisieran haber ido o con un equipo reforzado, pero no quedar con esa imagen. Y que nadie obligara a esos jugadores por compromiso y porque también hay contratos, premios, pagos también comprometidos bajo esta responsabilidad. La disciplina es fundamental para establecer los rumbos que queremos del fútbol chileno.