Con Harold como operador y con declaración de patrimonio: Milad afina su campaña para ganar la ANFP

“Muchachos, estoy de vuelta en el fútbol. Lo dejé por un tiempo porque decidí asumir el desafío de la Intendencia. Pero los extrañaba. Yo soy de acá, soy del fútbol”. Con estas palabras Pablo Milad, postulante a la presidencia de la ANFP, comenzaba su discurso frente a los clubes que lo apoyan para asumir la vacante que dejó Sebastián Moreno. La cita en cuestión se realizó el miércoles 3 de junio a las 20 horas. La plataforma elegida, una vez más, fue Zoom.

Los primeros en conectarse fueron Juan Tagle, presidente de Cruzados; Aníbal Mosa, timonel de Colo Colo; y José Luis Navarrete, cabeza de Universidad de Chile. También se hicieron presente un representante de Iquique, Everton, Antofagasta, Curicó Unido, Santiago Wanderers, Rangers, Santa Cruz, Cobreloa, Magallanes, Copiapó, Barnechea y O’Higgins. El último fue Cobresal, luego de sostener una reunión de directiva como club, se comunicó con Milad para confirmarle su voto. El presidente Agüero le dio el sí y firmó la carta de compromiso que llegó a los 25 votos, que lo dejan en el sillón presidencial. Poco queda de las palabras de Lorenzo Antillo, candidato del otro grupo que aseguró en La Tercera tener la misma cantidad de votos. El presidente de Audax Italiano confiaba en sumar a sus 19 sufragios duros el apoyo del equipo nortino, más Universidad de Concepción, que sigue dando vueltas. A Coquimbo Unido sí logró rescatarlo.

Durante la conversación vía Zoom, los equipos de la gobernabilidad definieron una serie de estrategias para enfrentar las semanas venideras. El que hoy más urge es conformar un directorio capaz de acompañar a Milad durante los próximos años. No quieren cometer errores. El único nombre que suena con fuerza es el de José Alcota, hoy miembro de la comisión fútbol de Cobresal, y que estuvo entre los candidatos para sentarse en la mesa de la transición.

A la misma hora, Harold Mayne- Nicholls, ausente de la reunión virtual, cumplía sus funciones encomendadas. Al director ejecutivo de Blanco y Negro se le asignó la tarea de conseguir los votos de Puerto Montt, Arica y Universidad de Concepción.

Lo cierto es que hasta ahora la labor del ex presidente del fútbol chileno no ha sido muy exitosa. Carlos Ferry, de Arica, le comunicó que no se movía de la candidatura de Antillo. En el caso de Puerto Montt aún no hay postura clara, mientras que Universidad de Concepción no respondió a sus llamados. Mayne-Nicholls, al ser consultado por La Tercera, asegura haber realizado solo llamados a un elenco del norte.

En la conversación vía zoom, el ex presidente de Curicó propuso que tanto a él como a los candidatos que se sienten en la mesa se les haga un examen para que declaren su patrimonio y sus intereses. El examen, que incluso lo realiza la contraloría, se ejecutará antes de asumir y una vez finalizado el periodo. No quiere malos entendidos y, de paso, busca dar una señal de transparencia que aleje los cuestionamientos que recaen sobre la actividad.

Otro de los puntos que se acordó fue que se dará plazo hasta la próxima semana para que los clubes envíen nombres de los candidatos a la mesa directiva. Estas propuestas deben ir acompañadas del CV de cada uno de ellos. La empresa de comunicaciones que asesora al candidato hará un rastreo exhaustivo de cada postulante para evitar conflictos futuros que puedan entorpecer la elección.