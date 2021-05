La carrera de los presidenciables para subirse a la negociación entre La Moneda y el Congreso

Reuniones con parlamentarios, conferencias zoom, llamados a los protagonistas, mail, whatsapp y hasta twitter. A todo tipo de herramientas han recurrido los candidatos presidenciales para no quedar debajo de la negociación que lleva adelante el gobierno con el Congreso a través de las mesas del Senado y la Cámara de Diputados.

La agenda de estas conversaciones ha ido decantando, especialmente tras la respuesta del gobierno enviada anoche a la oposición que va fijando los límites de esos mínimos comunes. Hoy, ante las dudas y el escepticismo de algunos comentarios, la presidenta del Senado, Yasna Provoste aclaró a través de un largo hilo de Twitter que serán cuatro los temas a incorporar: Renta Básica Universal, Pymes y sectores postergados, fortalecimiento de la estrategia sanitaria y término de beneficios a los más ricos vía exenciones tributarias.

“¿Qué pasa con los temas que no están? No se anulan. Impuestos a súper ricos y royalty minero tienen camino trazado en el Congreso. Reforma tributaria es una discusión más larga. Los déficits del gobierno son demasiados. No buscamos resolverlos todos ahora”, explica en uno de los veinte tweet.

Con los focos encima de la presidenta del Senado Yasna Provoste, cuyo rol como interlocutora del gobierno ha abierto especulaciones sobre irrupción en la carrera presidencial (lo que ella niega), los presidenciables de oposición y del oficialismo se han apurado a salir a marcar terreno en el debate.

Ignacio Briones de Evópoli, Paula Narváez, la carta del Partido Socialista, y Ximena Rincón (DC) se han apurado en salir a mostrar sus definiciones sobre las tratativas del Ejecutivo y el Parlamento, mientras que Joaquín Lavín y Mario Desbordes que fueron muy activos en la discusión del tercer retiro, por mientras tanto toman palco.

En Chile Vamos

Haciendo gala de su gestión como exministro de Hacienda, el domingo Ignacio Briones envió un mensaje por whatsapp al Presidente Sebastián Piñera y a la senadora Provoste, y por mail les remitió su propuesta para eliminar 10 exenciones tributarias, lo cual permitiría una recaudación de US$3.600 millones. Aún no ha obtenido respuesta.

“Junto con alegrarme del ánimo de buscar acuerdos en este momento de crisis institucional, envié esta propuesta con el único ánimo de contribuir a este debate y quedando a su disposición por cualquier duda porque en este momento todos tenemos que aportar”, dice el candidato de Evópoli.

Otro que ha buscado comunicarse con el Presidente Sebastián Piñera antes de que se llegue a un acuerdo es Sebastián Sichel. Desde el comando del candidato independientes y ex ministro de Desarrollo Social aseguran que ha estado en permanente comunicación con el equipo del mandatario a quienes les envió sus planteamientos. “Hemos estado en comunicación para aportar en diversos temas, principalmente aportando en facilidad de acceso a beneficios para mayor universalización, y ver cómo se permite dar un alivio tributario a pymes y personas”, indica el candidato independiente.

A diferencia del activo rol que tuvo en la discusión del tercer retiro a través de la idea de recurrir a los fondos de la AFC para enfrentar la crisis, en esta oportunidad el presidenciable de la UDI Joaquín Lavín optó estar al margen por ahora. Fuentes parlamentarias cercanas al edil de Las Condes comentan que sólo observará atentamente el curso de las negociaciones. Indican que si fracasan los intentos de un acuerdo entre el gobierno y el Senado, podría salpicar sobre el presidenciable involucrado.

En el entorno de Lavín, explican que la decisión de no involucrarse en el acuerdo, responde en parte a que el edil no quedó con un saldo positivo de la discusión del tercer retiro, pues el gobierno nunca abordó seriamente su propuesta de las AFC y sólo les hizo un guiño cuando se sumó el RN Mario Desbordes (RN).

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), también se mantiene al margen de la discusión que hoy está centrada en el gobierno y el Congreso. Así lo reafirma en conversación con La Tercera: “Me parece imprescindible que se negocie entre La Moneda, Cámara y Senado porque ellos como autoridades máximas del Poder Legislativo y Ejecutivo tienen que ponerse de acuerdo, porque de otra manera no vamos a salir adelante como país”.

En la oposición

Esta mañana la socialista Paula Narváez partió temprano rumbo al Congreso. La abanderada presidencial del PS optó por dar a conocer justo esta semana su propuesta de reforma tributaria que apunta a eliminar exenciones, establecer impuestos de distinta índole a los grupos de mayores ingresos, diseñar “un verdadero royalty minero”, además de fortalecer medidas en contra de la evasión y la elusión.

Para socializar su plan en la materia fijó un almuerzo con diputados y luego una reunión con senadores del partido. Además, tiene dos cercanos que estarán presentes en la negociación y pueden actuar como emisarios de sus ideas, el senador Carlos Montes quien es parte del equipo, y en el aspecto técnico Lía Arroyo que integra el equipo ad hoc que apoyará la negociación de Provoste.

Desde el PPD, Heraldo Muñoz, ha buscado estar en el debate manteniendo permanente contacto con la presidenta del Senado, Yasna Provoste. De hecho, el viernes pasado ambos sostuvieron un live en Facebook para abordar los desafíos para abordar esta materia.

La semana anterior, de hecho el candidato del PPD ya había presentado su propuesta tributaria que incluye impuestos verdes, a las ganancias de capital, a los grandes patrimonios y con medidas para reducir la elusión como suscribir acuerdos.

En el comando de Ximena Rincón, a su vez, advierten que la abanderada DC respaldará todos los acuerdos que suscriba su camarada Provoste, y cuando los temas transformados en proyectos de ley lleguen a la Comisión de Hacienda que preside, retomará su liderazgo chequeando que los artículo correspondan a lo pactado.

Por ahora, manifiestan, estará coordinados con la mesa del Senado. Sin embargo en estos días se han visualizado varios roces entre ambas parlamentarias, tanto que hoy ambas tenían una pauta a la misma hora con las bancadas de diputados –una sobre deudas universitarias, otra sobre el bono de $200.000-, y terminaron en pauta conjunta.

Si bien LT PM contactó a los equipos de los otros candidatos, Gabriel Boric (FA), Daniel Jadue (PC), Mario Desbordes (RN), no hubo respuesta por el tema. No obstante el primero ha utilizado su plataforma de twitter para dar a conocer su planteamiento: “ahora desde el parlamento debemos legislar con celeridad para asegurar que ayuda llegue a quienes ya no tienen recursos en sus cuentas, y consolidar renta básica universal de emergencia para no tener que seguir recurriendo a retiros de ahorros previsionales”.