La semana en que se enredó la presidencial opositora: la irrupción de Provoste y el golpe de la CEP

“Si Pamela Jiles es candidata a La Moneda, les gana a todos”. Así resumía este jueves un presidente de partido de la centroizquierda los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Lo dijo minutos después de que se conociera una nueva versión -tras un año y cuatro meses- del emblemático sondeo. Y si bien a esas alturas desde el sector ya se adelantaban a que la medición no daría mayores sorpresas y no era comparable con las encuestas anteriores por haber cambiado su metodología, de todas formas varios acusaron el golpe de que -pese a todos sus esfuerzos y a solo 20 días de la inscripción de las primarias legales- la diputada humanista es la más conocida y mejor evaluada de la oposición.

Pese a que no se midió intención de voto y que la encuesta fue realizada de forma telefónica, el sondeo arrojó un 91% de conocimiento para la legisladora, quien fue superada solo por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (92%), la exmandataria Michelle Bachelet (97%) y el Presidente Sebastián Piñera (100%). Y la puso por sobre todos los abanderados presidenciales de la centroizquierda en términos de evaluación positiva: Jiles logró un 54% de aprobación, muy lejos de Ximena Rincón (DC) y Heraldo Muñoz (PPD), que lograron un “empate técnico” con 25% y 24%, respectivamente.

Los resultados eran esperados con nerviosismo y expectación desde los comandos de los exministros de Bachelet y el resto de los candidatos de Unidad Constituyente -Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado- y, en menor medida, por los abanderados del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), y del Partido Comunista, Daniel Jadue. Y si bien desde los equipos de los abanderados no se sorprendieron con los resultados de Jiles, todos leyeron con preocupación el fenómeno.

En la oposición atribuyen sus altos niveles de respaldo ciudadano al rol que ha jugado en los consecutivos retiros previsionales y, precisamente, respecto del último. De hecho, justamente durante el trabajo de campo del sondeo -entre el 12 y 23 de abril- la parlamentaria ofreció no competir en la próxima presidencial si es que el gobierno patrocinaba el tercer desembolso y no recurría al TC, cosa que terminó haciendo La Moneda el 20 de abril, hito que también alcanzó a ser medido.

“Ella representa la antipolítica”, afirmaba un dirigente del sector, argumentando que la crisis de confianza en las instituciones, que también reveló la encuesta al registrar un ínfimo 2% hacia los partidos políticos, era caldo de cultivo para alternativas “populistas” como las que representaría la humanista.

“Ella se ha ganado un liderazgo legítimo, pero una cosa es luchar por los retiros de los fondos de las AFP y otra es gobernar un país. El reconocimiento popular es muy importante, pero no es suficiente”, sostuvo el senador Guido Girardi (PPD).

Factor Provoste

Una de las “sorpresas” para la centroizquierda fueron los números con que apareció en la medición la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).

Los resultados -donde la senadora por Atacama logra un 26% de aprobación, por encima de todos los abanderados de la Unidad Constituyente- no pasaron desapercibidos en el sector. Sobre todo, porque justamente durante los últimos días y producto del rol que ha jugado para articular a la oposición en la Cámara Alta y establecer canales de diálogo con el gobierno en el marco de la tramitación del tercer retiro de fondos, han instalado la duda de una eventual candidatura presidencial que pueda unir a una fragmentada centroizquierda.

“Creo que hay que hacer un cambio radical en la oferta de candidatos, levantar la figura de Yasna Provoste, porque es la única figura que ha esgrimido capacidad política para unificar, ordenar a la oposición”, dijo ayer el exmilitante del PS Alfredo Joignant.

El perfilamiento presidencial de la legisladora, de hecho, ha generado ruido en su partido y en el comando de la abanderada Rincón, desde donde han reiterado que es ella la candidata de la colectividad. Desde la directiva aseguran que si bien en términos formales la junta nacional podría modificar su decisión, al no haber sido aún proclamada por ese órgano la senadora por El Maule, no habría margen político para que ese escenario se concretara. “Sería un pésimo precedente”, sostienen en la falange.

Mientras que un presidente de partido de la Unidad Constituyente sostiene que “ha tenido una aparición bastante fulgurante y tuvo una súper buena actuación en el tercer retiro. Eso nadie lo puede negar. Pero lo único que podría generar un cambio de eje es que ella aparezca arriba de Pamela Jiles y Daniel Jadue. Y no se ve un terremoto político en los 20 días que quedan para las primarias”.

La irrupción de Provoste, en todo caso, es vista con distancia en sectores del PS y el PPD, desde donde ven debilidad en sus candidatos presidenciales Heraldo Muñoz y Paula Narváez, respectivamente. El excanciller logró un 24% de respaldo y un 37% de desaprobación, mientras que la exvocera de gobierno obtuvo un 20% de aprobación y un 39% de rechazo.

En el Partido Socialista no vieron con sorpresa que la exvocera de Bachelet se ubicara, además, como la menos conocida de las cartas de la Unidad Constituyente, con un 38%. “Desde hoy me declaro como independiente”, bromeaba un senador socialista tras conocerse esas cifras, agregando que el problema “no es que no la conozca nadie, sino que no saben lo que significa”.

Mientras que en la bancada de diputados sostenían que los números reflejan un problema de conocimiento, que se advirtió desde antes de que la exfuncionara de ONU Mujeres fuera proclamada por el comité central del PS, en enero pasado.

“Todavía tenemos la esperanza de que nuestra candidata remonte, hay que partir de la base que fue la que partió de las últimas y, por tanto, ella todavía tiene que sembrar mucho para cosechar”, dice el diputado Jaime Naranjo.

Consultado por la opción de que Provoste se alce como una opción unitaria en el sector, agrega: “Es una posibilidad que se abre y habrá que ver cómo avanza. Pero evidentemente que su figura está agarrando vuelo y será la DC la que tendrá que abordar ese tema primeramente y después el resto. Claramente ella es una figura que no concita rechazo en ningún sector”.

Con todo, la propia Narváez afirmó que esta “es una carrera que recién está partiendo. Nuestro principal desafío es el nivel de conocimiento, considerando que, de los últimos tres meses, dos he pasado en cuarentena. Por tanto, está recién iniciándose un camino. Hoy lo más importante son las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo”.

Mientras que su jefa de campaña, Nivia Palma, señaló: “El escenario presidencial sigue completamente abierto. A pesar de que Paula Narváez lleva tres meses de trabajo, en un contexto de confinamiento por la pandemia, es más conocida que varios personajes públicos con gran exposición mediática. No es menor haber logrado esto en este tiempo tan complejo para el país, con un trabajo absolutamente voluntario, sin el aparato institucional que otras candidaturas tienen por su condición de alcaldes, parlamentarios o presidentes de partidos políticos”.

Respecto a la irrupción de Provoste, en el comando Narváez recalcaron que siempre es bueno que destaque una mujer en el desempeño de sus funciones públicas. Más aún siendo la segunda autoridad del país. También aseguraron que no se ha evaluado la posibilidad de que la presidenta del Senado irrumpa en la carrera presidencial.

En el comando de Muñoz, en tanto, los análisis no fueron más auspiciosos. Se admite que el excanciller está estancado y si los números siguen tal cual, la primaria la ganará Ximena Rincón. “Heraldo la podría haber ganado si hubiéramos tenido candidato común con el PS”, afirman en el PPD.

Pese a eso, cercanos a Muñoz aseguran que la lectura, sumando y restando, en su nivel de conocimiento, aprobación y rechazo, es el mejor posicionado entre los candidatos presidenciales de la centroizquierda, pero que su problema es la distancia con quienes lideran el ranking.

Alto rechazo de Boric y Jadue

Las cifras para el candidato de Convergencia Social, Revolución Democrática y Fuerza Común, Gabriel Boric, generaron inquietud en sectores del Frente Amplio. Pese a que ya van más de dos meses desde que su nombre comenzó a aparecer como opción presidencial, el diputado por Magallanes logró solo un 15% de aprobación y alcanza el mayor rechazo de los abanderados del sector, con un 55%.

La diputada RD Maite Orsini optó por destacar la irrupción de Provoste y aseguró que “a mí me llama mucho la atención, de manera positiva, la gran aprobación de Yasna Provoste, que refleja que es un liderazgo feminista, que ha sabido poner los puntos sobre las íes”.

Mientras que sobre Boric aseguró que “recién estamos lanzando nuestra candidatura, de hecho, todavía no es la candidatura de todo el FA (...), también tenemos otra candidatura que es la de Unir, Comunes todavía no ha tomado una postura (...). Confío, porque confío en el liderazgo de Gabriel Boric y de Marcelo (Díaz) que debieran ir agarrando vuelito con el tiempo y más cerca de las votaciones”.

En nivel de rechazo, sigue a Boric su par del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien alcanza un 49%, aunque con un nivel de aprobación de nueve puntos porcentuales más que el primero (24%).

Entre los comunistas desdramatizaron las cifras del también candidato a la reelección por Recoleta. “No ha sido una encuesta que haya golpeado o remecido. Una cosa que marca es que la candidatura de Daniel Jadue tiene mucho espacio de crecimiento y queda claro que es más amplio que muchos otros candidatos”, sostiene un dirigente de la colectividad.