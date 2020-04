La Casa de Papel vuelve en plena emergencia planetaria: “Hay una crítica a los discursos radicalizados”

Como uno de sus títulos estrella, mañana llega a Netflix –tan demandado en tiempos de cuarentena– la cuarta parte de la serie española La casa de papel. Ocho nuevos episodios frente a los que los aficionados, angustiados como un equipo que va perdiendo un partido importante, van a sufrir, según el elenco.

El sufrimiento no tiene que ver solamente con la situación de Nairobi –Alba Flores–, golpeada por un disparo mortífero al final de la tercera temporada, mientras la banda de El Profesor asalta el Banco de España. “La situación se pone muy fea para todos”, asegura Esther Acebo, Estocolmo en la ficción creada por Álex Pina. “Estamos jodidos”, se ríe Darko, el hombre detrás de Helsinki.

Junto a Flores, los tres asistieron a la Comic Con de Sao Paulo al final del año pasado, donde casi 4 mil personas –y otras tantas en las afueras del auditorio– llegaron a un concurrido panel organizado por Netflix para el público latinoamericano, y La Tercera PM accedió a conversar con ellos.

Hemos podido ver escenas previas de la cuarta parte. ¿Les parece que la banda va a sacar adelante de esta situación?

Alba Flores: Vais a sufrir. Ya lo he dicho y lo repito. Va a ser una temporada muy sufrida. Y el ejemplo que me viene es que eres de un equipo de baloncesto y ese equipo está jugando un partido muy importante y va perdiendo. Está cerca, podría ganar, pero va perdiendo.

Esther Acebo: Exactamente. Y el entrenador está lejos, no puede comandar el equipo (El Profesor). Los aficionados van a sufrir. No solamente con respecto a la situación de Nairobi. La situación se ha puesto muy fea para todos. Con Nairobi la situación es un poquito más complicada, pero está fea para todos.

Nairobi (Alba Flores) luego de recibir un disparo en la tercera parte.

Con relación a la temática social, ya aparecieron en la serie críticas al sistema financiero en la primera parte, a la tortura y violaciones de DD.HH. en la tercera. ¿Qué podemos esperar con este tinte en la cuarta?

AF: Bueno, ¡nosotras no la hemos visto! Yo necesitaría ver para saber de qué va este tema en la cuarta parte, porque se tocan muchas temáticas también y yo creo que no sabría decir.

EA: Igual que no la vimos y no podemos sacar conclusiones al respeto, pero sabes, cuando está en juego tu vida, todo el resto pasa a un segundo plan. Creo que nos pasa un poco esto. La situación está tan al límite que no hay un discurso tan político en la cuarta parte.

AF: Mi sensación es que hay una crítica a los discursos radicalizados y lo peligrosos que son. Y que la intolerancia cuando no le tiene miedo a la violencia acaba por hacer estragos.

Darko Peric: Estoy completamente de acuerdo con Alba, pero creo que Esther tiene razón. Cuando tu vida está por un hilo… y te digo que en la cuarta temporada estamos –no sé si puedo decir– jodidos (se ríe).

¿Habrá más conflicto entre el “matriarcado” y el “patriarcado” en la cuarta parte de La casa de papel?

AF: Yo creo que estos acontecimientos del final de la tercera temporada hacen que el conflicto pase en otro lugar, a otro nivel que es mucho más primario. Ya tiene más que ver con vivir o morir, y ante eso creo que los personajes van a aprender cosas y se van a colocar de otra manera.

¿Quién les parece que es el ideólogo de la banda?

AF: Álex Pina (se ríe) Bueno, El Profesor.

EA: ¡Hombre, sí! ¡Claro! El Profesor. Una cosa es el plan, pero otra cosa es la banda. Yo pienso que no es nada fácil reunir una banda la que reúne El Profesor. Él es que tiene la capacidad de mantener toda esta gente tan diferente unida.

Esther, recién estuviste en la serie Antes de perder, de RTVE, donde tu personaje, Diana, lleva una vida común, corriente y aburrida hasta que todo se cambia del día para la noche. ¿Qué tanto llevas de Mónica Gaztambide/Estocolmo a tus otros papeles?

EA: Al final creo que todos los personajes pueden tener un nexo común, porque todos están pasando por mí. Igual que yo pongo algo de mí en Mónica, voy a poner algo de mí en Diana y en todas las otras. Pero en realidad son lenguajes que no tienen nada que ver. Diana es una chica que tiene una vida muy corriente y que la quiere cambiar, y eso tiene en común con Mónica.

Estocolmo (Esther Acebo) junto a Denver y Río en los nuevos episodios.

Darko, en agosto del año pasado, tu nombre batió su récord de popularidad en Serbia según Google. ¿Qué te parece la repercusión de la serie y de tu personaje allá?

DP: Me parece fantástica. Justo ahora hablaba con mis compañeros que el personaje Helsinki es homosexual y Serbia no es justamente un país… Bueno, digamos que en España no es tan mal visto, ¿sabes? Lo puedes comparar con América Latina en este tema. Yo no sabía cómo iba a ser el feedback de mis compatriotas. Y fue todo lo contrario. Aparte de la orientación sexual de Helsinki, él es un soldado serbio, que viene de una guerra de allí. Yo he recibido mensajes de todas las ex repúblicas de Yugoslavia y el apoyo es abrumador, de verdad. Hasta los albaneses, que es la guerra reciente, que fue en Kosovo, me escriben y me dicen “te admiramos” y todo eso es muy loco.