La crisis también golpea a Enrique Correa: Juan Carvajal deja Imaginaccion y dice que “no he tenido ni debiera tener problemas con él”

Se fue con el último día de abril, el pasado jueves 30. Estaba con contrato indefinido durante gran parte de los 12 años que llevaba trabajando en Imaginaccion, donde había comenzado a honorarios mientras estaba en una firma constructora. Con el presidente y fundador de la consultora, el exministro Enrique Correa Ríos, se conocen hace unas cuatro décadas. Compartieron durante el exilio en la República Democrática Alemana, y cuando Juan Carvajal Trigo fue director de la Secretaría de Comunicaciones durante el primer cuatrienio de Michelle Bachelet, solía consultarlo.

Toda esa fase laboral, iniciada después de que el exasesor dejó La Moneda, ha tocado a su fin producto de la crisis económica acentuada por el coronavirus. La empresa le había planteado cambiar los términos del vínculo, dejar de tener contrato y pasar a modalidad honorarios con una renta que no satisfacía sus expectativas, y Carvajal decidió que hasta ahí llegaba. En el website todavía figura como parte del equipo de Asuntos Públicos, descrito como “periodista, especializado en comunicación estratégica, contingencias y gestión de crisis”.

Aunque su salida de Imaginaccion se precipita en medio de la crisis que azota a varias empresas, en la de Correa ya venían ejecutando una profunda reestructuración que a comienzos del año pasado derivó en la salida de varios consultores. En paralelo a este cuadro, el exministro se ha mantenido presente en el debate contingente, como lo hizo la semana pasada al participar en un conversatorio organizado por la Academia RN, de ese mismo partido. Allí sentenció que “imaginar que el Presidente puede no honrar los acuerdos que lo salvaron, es la peor idea que se le podría ocurrir”.

Ahora, Carvajal concentrará su tiempo en su propia consultora, que ha llamado Know How Chile, junto a su hijo mayor, Luis Carvajal; el abogado Rodrigo González (ex Mineduc, Segpres, Interior, Hacienda) y Alejandro Alcoholado Semler, quien fue el último jefe de la Secom durante Bachelet, Parte II -luego de la salida de Francisco Poblete- y que cuando trabajó para el ahora independizado exasesor como Jefe del Departamento de Estudios de la Secom. En esta nueva etapa, buscan ofrecer servicios de creación de mapas de riesgo para comunicación estratégica y estudios territoriales.

“Tomo la decisión con pena, porque hay dos cosas. Tengo ligazón afectiva de mucho tiempo, pero es el peor momento para desvincularse. Pero hay momentos en que las decisiones hay que tomarlas y fue el momento, el impulso que necesitaba para hacer lo que estaba pendiente hace rato", explica Carvajal, y asegura que “desde el gobierno de Bachelet tenía intención de echar a andar una empresa así”, en referencia a su nuevo emprendimiento. Pero deja claro que “fue muy atractiva la invitación de Enrique Correa”.

“Hoy todas las empresas tienen problemas económicos, y la mía no está ajena", comenta. “Hay decisiones que se toman de forma personal, decisiones institucionales, renegociaciones. Las empresas grandes están en la misma. Siendo dramático, no es tan dramático como a nivel país”, grafica sobre el contexto de su salida.

¿Cómo queda su vínculo con Correa? “Mi relación principal siempre fue con Enrique y no he tenido ni debiera tener un problema con él. Lo aprecio muchísimo, he tenido con él una vinculación intelectual de hace mucho tiempo, y espero que eso siga así”, describe.

Atrás quedan episodios claves que le tocó encarar en Imaginaccion, como “la crisis con Penta, que fue la más significativa e importante; hay un antes y un después, y fue una de las cosas que generó mayores tensiones y se instaló en memoria colectiva. También situaciones complejas como el caso Corpesca, y hasta la crisis de la ANFP con la partida de (Sergio) Jadue", rememora.