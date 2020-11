La cronología del positivo de Dudamel que complica a la U

Frenéticas. Así se pueden resumir las primeras horas de Rafael Dudamel en Chile como flamante nuevo entrenador de la U. En 12 horas, el venezolano pasó de creer que arrancaría formalmente su trabajo en los azules, a tener que encerrarse por dar positivo por Covid-19. De poder conocer cara a cara a sus nuevos dirigidos, a solo conocer las paredes de su residencia sanitaria, la que será su hogar por al menos los próximos 11 días.

El avión Latam que trajo al llanero desde Bogotá aterrizó a las 06:33 de la mañana de este martes en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una vez ahí, el ex DT de Atlético Mineiro exhibió el resultado de su reciente examen PCR hecho en Colombia y que, al tener resultado negativo con máximo 72 horas de antigüedad y luego de elevada la solicitud, las normas sanitarias chilenas le permitían no llegar a hacer cuarentena.

Una vez que llenó el papeleo de rigor y que pudo entrar formalmente al país atendió a los varios medios de comunicación ahí apostados. Al ex arquero también lo esperaban coordinadores de la U, además de una parte del equipo de comunicaciones del club, que estaba ahí para registrar todo en video.

A las 09:01:59 horas, según se refleja en los resultados que tiene la U del nuevo examen PCR que se hizo en la Clínica Universidad de Los Andes, al que tuvo acceso La Tercera PM y que está al final de este texto, Dudamel se tomó la muestra, la que, según el acta, fue recepcionada por el laboratorio clínico a las 09:58:43. En paralelo, Reinaldo Lenis, refuerzo azul y Daniel Azcárate, intermediario de Dudamel que venían en el mismo vuelo, también se habían hecho su PCR.

Pero, ¿por qué el entrenador se hizo un nuevo PCR si venía ya desde Colombia con un resultado negativo de no más de 72 horas de antigüedad? En la U dicen que podría no habérselo hecho, pero que su protocolo interno está visado por el Minsal y por tanto lo asumen como una exigencia autoimpuesta. Dicen, de hecho, que todos los PCR que hacen en el club los suben inmediatamente al sistema Epivigilia, algo que aseguran no lo hacen todas las instituciones del fútbol chileno.

A la hora de la recepción de la muestra, Dudamel ya estaba en el CDA, donde se dio cita con parte del directorio (el presidente Cristián Aubert y los directores deportivos Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg), además del gerente general Ignacio Asenjo y el jefe de seguridad de la institución.

De hecho, desde la cúpula de los azules dicen que con los directores mantuvo distancia, aunque, según explican, prefirieron exagerar y por eso todos quienes estuvieron en contacto con el técnico están en cuarentena preventiva desde ayer.

Al plantel también lo conoció, aunque de lejos, con distancia y con mascarilla. Esto porque, según reiteran desde el club laico, sus protocolos internos son estrictos y a pesar del PCR negativo que traía desde Colombia, solo permiten que Dudamel se integre a trabajar con un PCR negativo hecho en Chile. Esto, agregan desde el club, evita que se generen contagios. Por eso, aunque insisten que el DT fue al CDA solo a una reunión y no a asumir funciones, confiesan que quizás pudieron esperar un poco para esa cita. Al menos hasta tener el resultado del PCR hecho en suelo nacional.

Esto porque según el mismo documento del laboratorio de la clínica de la U Andes, el resultado de la PCR hecha por la mañana fue validado a las 17:14:54 horas de ayer. Pocos minutos después, el cuerpo médico de la U primero y luego Dudamel y Azul Azul, se enteraban del positivo por Covid, lo que fue comunicado por el club oficialmente a las 20:34. Ahí la U ya sabía que Lenis, el refuerzo azul que venía en el mismo vuelo, había dado negativo.

Aún a la espera de la trazabilidad solicitada por la U y que debe realizar la Seremi de Salud Metropolitana (y que incluirá a toda la gente que venía en ese vuelo), el club adoptó la medida de dejar en cuarentena preventiva a todos los probables contactos estrechos, que según ellos fueron los miembros del directorio ya mencionados y algunos administrativos.

“El cuerpo médico cumplió con el protocolo ANFP en forma completa y gracias a esto evitamos un brote. Esto es muy importante que se destaque, porque la tendencia en el país y en el fútbol es a relajar las medidas porque se consideran exageradas. La U no ha tenido casos de Covid positivos desde el comienzo. Por algo es”, dice a La Tercera PM Fernando Radice, jefe del área médica de los azules.

Radice explica que el plantel no fue considerado contacto estrecho porque Dudamel solo los saludó a la distancia y que nadie de los que estuvo con el DT compartió luego espacio con los jugadores. “El plantel tiene su área de entrenamiento y de circulación aislada del área administrativa por protocolos previos”, dice. De todas formas, mañana los futbolistas tienen su control rutinario de PCR previo a un partido.

Ahora Dudamel está en una residencia sanitaria. Deberá estar ahí por al menos 11 días. Y mientras, Marcelo Jara y su staff seguirán al mando del primer equipo. Dirigirán, de hecho, el fin de semana ante Wanderers y hasta que dure la ausencia del venezolano, que no podrá estar al frente de partidos transcendentales de los azules, como ante los caturros o Unión La Calera. Se espera que esté presente para el enfrentamiento frente a Everton y a la semana siguiente los estudiantiles se miden ante Universidad Católica, en el Nacional.

De todas formas, desde el bunker del Chuncho cuentan que desde el sábado pasado el estratega ya está en contacto constante con el cuerpo técnico interino y que trabajan en alternativas para que Dudamel pueda comunicarse con el grupo de futbolistas y empezar a bajar su mensaje de alguna forma.

Como consuelo, la situación para los azules debiese mejorar un poco el fin de semana, cuando aterricen en Chile, desde Brasil, todos los miembros del cuerpo técnico de Dudamel. Ahí podrían ponerse a trabajar directamente con el equipo y facilitar un poco el trabajo del DT. Esto, claro, si sus PCR dan negativo.