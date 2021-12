La cruda opinión de los europeos frente a la inmigración: un 60% la considera “excesiva” y un 43% apoya levantar muros

Un estudio de YouGov señala que el 60% de los europeos encuentra “excesiva” la llegada de inmigrantes durante los últimos 10 años, en tanto que un 19% opina que es “adecuada” y un 8% “insuficiente”. Así mismo, casi la mitad aprueba la idea de levantar muros en sus fronteras.

El sondeo, aplicado en 10 países, encontró que el 35% de los ciudadanos europeos considera “muy excesiva” la cantidad de migrantes. Ahora bien, a pesar de la crisis migratoria de 2015, los expertos señalan que las ideas antimigrantes son anteriores, por lo cual no es posible establecer una relación entre ese momento y el porcentaje de rechazo.

Otro hallazgo interesante es que tanto en Polonia y Hungría, el rechazo al número de inmigrantes es menor, aunque son a la vez los países con mayor aceptación a la idea de construir muros y barreras para frenar la inmigración ilegal: 58% y 71%, respectivamente.

Precisamente hace un par de semanas, la Comisión Europea aprobó un proyecto de reforma a la zona Schengen, el espacio de libre circulación interior entre los países del bloque. Con esta reforma, será el Consejo de la UE desde Bruselas el que pueda decretar un cierre generalizado de todas las fronteras, en caso de emergencias sanitarias. Esto, en miras a no depender de la voluntad política de cada país miembro a cerrar o no las fronteras, y así poder controlar mejor las pandemias.

La nueva normativa evitaría que países fronterizos del bloque, como España e Irlanda, puedan decidir si dejar entrar viajeros procedentes de terceros países o no: hasta ahora, la Unión solo podía recomendar el cierre de fronteras. Pero, de acuerdo con el diario La Razón, el cierre total no sería solamente ante amenazas de salud pública, sino también por terrorismo o crisis migratoria.

Oficial de policía frente a un grupo de niños, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Foto: REUTERS.

Según el sondeo, seis de cada 10 europeos opina que desde el 2012, la llegada de inmigrantes a su país ha sido excesiva, y un 61% opina lo mismo en relación a quienes entraron a la Unión Europea en su conjunto.

Los países con mayor rechazo son Italia (77%), España (75%), Suecia (73%) y Alemania (67%), cuando se pregunta por la cantidad de inmigrantes percibida en sus territorios nacionales. En tanto, Hungría y España lideran, ambos sobre el 70%, lideran cuando se les pregunta por aquellos que ingresaron al bloque continental.

En España se registraron ingresos cercanos al millón de personas, mientras que en Alemania la cifra fue de cuatro millones. Esta fenómeno ha sido promovido por una serie de crisis migratorias, como la de 2015, donde Alemania contabilizó cerca de un millón de solicitantes de asilo. Este 2021, en España, se ha convertido en el año con mayor cantidad de muertes en las rutas migratorias por mar, con 240 fallecidos en el Mediterráneo Occidental, y 785 en la ruta Atlántica, según el diario El País.

El investigador de YouGov, Patrick English, encuentra que estas crisis no son motivos suficientes para explicar esta idea de “exceso” de inmigrantes. “La percepción de que la inmigración en el continente es excesiva no es nueva. Y los temas migratorios aparecen y desaparecen de la agenda política de los países en función de diversas causas. No hay un motivo claro y único detrás de ese rechazo generalizado”, señaló.

Migrantes son ayudados por un bote salvavidas antes de ser llevados a una playa en Dungeness, en la costa sureste de Inglaterra, el 24 de noviembre de 2021, después de cruzar el Canal de la Mancha. Foto: AFP

Un 43% del total de los encuestados se muestra a favor del levantamiento de muros y vallas en las fronteras exteriores de la Unión, mientras que un 46% las rechaza, mostrando una gran división respecto al tema. Hungría, país que limita con países extracomunitarios, es donde más apoyo tendría la instalación de barreras, con un 71%.

Por su parte, Suiza, país que no integra la Unión Europea pero que mantiene libre circulación con sus vecinos, es el Estado más contrario a los muros, con solo un 28% de aprobación. Tanto en Italia como en España, el rechazo a medidas como estas es amplio: 59% y 56%, respectivamente.

Otro tema que divide fuertemente a los europeos es la idea de los inmigrantes como “amenaza” para su identidad nacional y continental: el 45% cree que sí supone riesgo, el 48% que no. En España esta percepción de amenaza es la menor: 35% cree que hay riesgo, 59% que no.

En el país más afectado por el terrorismo en los últimos 10 años, Francia, dos de cada cinco encuestados cree que hay una relación directa entre la llegada de inmigrantes y los atentados. En Bélgica, en tanto, es donde más se percibe que la inmigración pone en riesgo la tolerancia religiosa.

El estudio de donde provienen estos números fue realizado por la consultora internacional YouGov, bajo el comando de la alianza de medios LENA, a la cual pertenece El País de España, Die Welt de Alemania, La Repubblica de Italia y otros cinco diarios europeos. En el sondeo participaron más de 12 mil personas en 10 países: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia, Hungría y Suiza.