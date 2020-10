El doble disgusto del PS con Ignacio Briones por el nuevo grupo tributario

Sorpresa fue la primera reacción. Después hubo molestia en el Partido Socialista cuando se enteraron que entre los 16 nombres del nuevo grupo tributario que revisará las exenciones, figuraba el ex vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán.

Si bien el economista que hoy forma parte de Cieplan era militante de esta tienda, en esta ocasión no fue nombrado por el partido para estar en ese grupo. Sí hay representantes de todas las colectividades políticas que fueron parte del acuerdo de junio a través del cual se creó el Fondo Covid por US$12.000 millones.

“El partido socialista no está participando en esa comisión, no nombró un representante, por lo tanto Marfán no nos representa”, advierte el diputado Manuel Monsalve, integrante de la Comisión de Hacienda y conocedor de este episodio.

En esta oportunidad el PS decidió restarse tras varias conversaciones fallidas. Desde el senado, sostienen que en marzo cuando se intentó conformar este grupo –antes de la pandemia-, el PS había propuesto al ex Tesorero, Hernán Frigolett, y añaden que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones rechazó el nombre. Y en esta oportunidad, los socialistas propusieron a Lysette Henríquez, nombre que el secretario de estado en principio desestimó porque su requerimiento era que fuera economista y ella es ingeniera industrial de la Universidad de Chile.

Versión que confirma Monsalve: “El ministro habló con el partido a través de su presidente (Álvaro Elizalde). Entiendo que el ministro planteó un requisito de que debía ser un economista, criterio con lo cual no se coincidió, porque hay muchos otros actores que pueden participar del debate sin necesariamente tener un doctorado en economía como se expresaba. Ahí hubo una diferencia”.

Fuentes cercanas a Hacienda afirman que la interpretación es diametralmente distinta, porque desde el principio el PS conocía el requerimiento, y que siempre hubo disposición el gobierno de aceptar el nombre. Y que incluso se le esperó más de una semana para que confirmaran su participación.

Conocedores del proceso sostienen que la comisión siempre consideró la participación del PS. Se insistió tanto con el senador Montes como con el presidente del partido, sin que hubiera una respuesta.

Fuentes legislativas del PS admiten que finalmente Hacienda accedió, pero la propia Henríquez descartó participar en esas condiciones “tan ambivalente con su nombre”. Entonces el partido decidió no sentarse en ese grupo que analizará el informe de la OCDE de exenciones, pese a que hasta de La Moneda, “por encargo del Presidente” se intentó que participaran.

“El PS no nombró ningún representante y decidió no participar en este grupo tributario. Es una decisión política del partido por varias razones. Una es porque el partido ha ido perdiendo confianza en los acuerdos que se adoptan con el Ministerio de Hacienda, y porque, esta es una opinión personal, no creo que en lo que queda del gobierno de Sebastián Piñera se vaya a plantear una modificación al sistema tributario”, recalca Monsalve.

Asimismo, el diputado sostiene que la creación de este grupo obedece a un movimiento para debilitar el apoyo al proyecto que establece un impuesto a los súper ricos. “Como el gobierno no ha logrado controlar ese debate y tiene miedo que ocurra lo mismo que con la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de las AFP, arma este grupo tributario para decir que está disponible a cambiar el sistema y debilitar ese proyecto. Aquí hay una estrategia más que voluntad. No nos vamos a prestar para ello”, recalca el diputado.

Hasta el miércoles en la noche los parlamentarios de esta tienda creían que ninguna figura ligada al partido estaría presente en ese grupo, y por ello se sorprendieron no gratamente por la inclusión de Marfán, tanto que algunos comentaban que esto era “una agresión del ministro” hacia el partido.