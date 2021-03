La estrategia de defensa de Brahm: Pide citar al pleno del TC y cuestiona reglamento que regula sumarios por acoso

Que se cite a un pleno extraordinario en el Tribunal Constitucional (TC) para anular la resolución que dio curso a una investigación en su contra. Eso dice el documento que hoy ingresó a la institución el abogado Luis Cordero, en representación de la presidenta del TC María Luis Brahm, quien el 15 de marzo pasado fue notificada de la decisión de abrirle un sumario debido a acusaciones por presunto maltrato laboral.

El organismo designó como instructor al ministro Rodrigo Pica, en una resolución firmada por el expresidente del TC Iván Aróstica. Una de las denuncias que investiga Pica es la que el 5 de marzo hizo el exchofer de Brahm, Cristián Suárez Torres, quien acusa a la presidenta del TC de gritarle “a viva voz, algo inaceptable para mí y para cualquier persona”.

En el escrito que la defensa de Brahm presentó hoy al pleno del TC, se cuestiona el reglamento que regula sumarios por acoso, asegurando que no son aplicables a ministros del organismo. Una jugada en que la presidenta del tribunal podría ganar “por secretaría” el sumario que le abrió Aróstica.

“Solicitamos (...) determinar el alcance y ámbito de legítima aplicación del auto acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias (...). En el presente caso se está utilizando, en cambio, un estatuto íntegramente reglamentario que regula, para cualquier ministra o ministro de este tribunal, las conductas objeto de reproche, el procedimiento con que ellas se investigarán y las sanciones que puede aplicárseles”, se lee en el documento.

Según la defensa de la presidenta del TC, con esto “no solo se afectan garantías esenciales, sino que se establece un régimen que contraviene abiertamente el estatuto constitucional” del TC y “que debe ser enmendado por este pleno”.

Primera vez que se persigue a un ministro

Además, Cordero señala que pese a que la defensa sobre las acusaciones en contra de Brahm se hará en la oportunidad pertinente, es necesario dar cuenta al pleno sobre algunas circunstancias en relación al sumario. Entre ellas, que dos de los denunciantes son personas que ya no se desempeñan en el TC. Estos son el director de Administración y Finanzas y el exconductor de Brahm. Asimismo, indica que otro de los denunciantes, el presidente de la Asociación de Funcionarios del TC, no hizo imputaciones directas a Brahm “sino que se refiere a situaciones que se han verificado a lo largo de los años” y “en su contenido no formula denuncia alguna”. A juicio de Cordero, en este último caso Aróstica “interpreta arbitrariamente como denuncia para sostener las motivaciones de su acto”.

La defensa de Brahm asegura también que esta es la primera vez que el procedimiento “se emplea para perseguir la eventual responsabilidad disciplinaria de una de sus ministras, habiendo bastado para eso la voluntad de solo uno de sus miembros, sin ningún conocimiento o evaluación de pertinencia previa por parte de este pleno”.

De esta forma, Cordero requiere que el pleno se pronuncie “a fin de dilucidar si la aplicación de este instrumento transgrede, o no, la Constitución”. Dice que solo si el procedimiento disciplinario se instruye de forma legítima, Brahm podrá defenderse de las imputaciones que se le han formulado.

Al final de la presentación, la defensa del la presidenta del TC pide al pleno considerar que tanto ella como Aróstica deben estar inhabilitados para participar de la sesión extraordinaria. Este último por haber admitido a tramitación las denuncias y anticipado su opinión sobre la gravedad de las conductas.