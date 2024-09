La falta de apoyos y acuerdos legislativos que obligaron a Boric y Cataldo a retrasar el anuncio del CAE

Pocas personas al interior del gobierno entienden bien qué cambió desde la semana pasada, cuando se daba por sentada la cadena nacional de este domingo 22 de septiembre del Presidente Gabriel Boric para anunciar el proyecto que deja atrás el Crédito con Aval del Estado, hasta este lunes, cuando los ministros Nicolás Cataldo (Educación) y Camila Vallejo (Segegob) dieron las primeras luces de que la socialización de la propuesta y su ingreso al Congreso no cumplirá con el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo.

En todos los ministerios involucrados en la redacción de la propuesta -Educación, Hacienda y Segegob- e incluso en aquellas carteras que solo miran de lejos ese trabajo, hay voces que dicen estar sorprendidas con que se haya decidido postergar el ingreso del proyecto al Parlamento. Aseveran que lo explicado internamente hasta aquí no convence del todo.

¿Y qué se ha dicho? Que fue una determinación tomada en el comité político, donde según algunas fuentes fue el ministro Cataldo el que levantó la necesidad de postergar la presentación del proyecto para que no calzara con el ingreso de la Ley de Presupuesto 2025.

El tema, señalan en las entrañas del mismo gobierno, es que ese cruce de proyectos se supo desde siempre y decidir tan encima la postergación de el del CAE abre la puerta para las especulaciones y, peor aún, para que sea vista como una decisión improvisada, sobre todo considerando que todos los ministros que se refirieron al tema, e incluso el propio Presidente hasta hace pocos días, siempre trazaron el 30 de septiembre como tope, así como que también desde inicios de agosto que se sabe que el Mandatario viajaría durante la próxima semana a Estados Unidos.

Puertas adentro en La Moneda se explica que al juntarse con el ingreso de la Ley de Presupuesto, que será la última de este gobierno y por tanto debiese ser la más importante, sumado al viaje del Presidente Boric junto al ministro Cataldo a EE.UU., lo que trastocó el diseño que incluía una cadena nacional este domingo 22 de septiembre, se decidió simplemente postergar un par de semanas el proyecto del CAE para darle la prioridad necesaria. Encima o no, se argumenta desde Palacio que se vio que no se pueden poner a pelear los esfuerzos de uno y otro proyecto y así no desaprovechar el primer impulso, que ven como clave. Pero, además, aún se quiere que el proyecto sea anunciado por el Mandatario.

“Todavía está pendiente el cumplimiento tributario que es fundamental para saber cuáles son los recursos que se van a tener disponibles para otros tipos de prioridades y también hay aspectos técnicos que obviamente hay que resolver”, dijo esta mañana el ministro Álvaro Elizalde (Segpres).

Al respecto, la diputada Alejandra Placencia (PC), miembro de la comisión de Educación, es tajante: “Nos parece preocupante la señal que se da desde el gobierno. Principalmente, porque es un proyecto que ha tenido tiempo de trabajo. Desde la Comisión de Educación hemos estado disponibles para el trabajo prelegislativo porque entendemos que desde el Mineduc la idea era cumplir con el anuncio de acuerdo al calendario propuesto desde el gobierno. Esperamos que se puedan afinar los últimos detalles del proyecto en materia presupuestaria para que podamos entregarle una solución a las familias que están viviendo con altos niveles de endeudamiento”.

Por otro lado, la diputada PC y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, asegura que “no puede haber una postergación, sobre todo al sector de educación cuando hablamos que educación superior no necesita solo una inyección de recursos sino un nuevo modelo de financiamiento. Eso es lo que viene comprometido con este proyecto de condonación sobre la deuda”. Y suma: “En eso creo que si el gobierno amerita tener dos semanas para poder presentar de mejor manera el proyecto, esto se puede aceptar. Sin embargo, lo que creo que sería inaceptable que no se mande el proyecto antes de octubre, puesto que en noviembre vamos a estar discutiendo el presupuesto de la nación”.

Conocedores del trabajo retrucan que “unas semanas más o unas semanas menos es irrelevante” y que el Ejecutivo ingresa los proyectos cuando defina que es el mejor momento. Algunas fuente de gobierno aseveran, además, que no les parece relevante ni dramático no llegar dentro del plazo autoimpuesto, que lo central es cumplir.

Como sea, lo cierto es que desde zanjado que el ingreso del proyecto se aplazará, las reuniones no han parado. Ayer, por ejemplo, tanto Cataldo como el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se reunieron con Presidencia para tratar el tema. La idea, dicen conocedores de esa cita, era hablar sobre el diseño comunicacional del anuncio y su nueva temporalidad. Ahí también se habló en tonos elevados sobre las filtraciones de la puesta en escena que ha tenido el proyecto. Para esta tarde, además, se tiene programado un almuerzo en el ministerio de Hacienda en el que participarían el ministro Cataldo, el subsecretario Orellana, el ministro Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Los desencuentros

Pero hay también otras versiones dentro del propio Ejecutivo que apuntan a que el proyecto se ha aplazado porque aún hay ciertos desencuentros dentro del oficialismo referidos a cómo y a quiénes se les condonará el crédito, lo que en todo caso es descartado de plano desde algunos ministerios, desde donde dicen que hay un acuerdo total entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio en lo que tiene que ver con la reorganización de la deuda educativa, lo que, agregan, quedó claro tras la cita de este lunes entre Cataldo y los presidentes de partidos políticos.

Sin embargo, esta mañana la ministra Vallejo transparentó que la postergación también obedece a “razones de trabajo prelegislativo”, sumando además lo ya explicado sobre “cuestiones de agenda”, lo que los llevó a correrse “algunos días”. Y sumó: “Esto para decirle sobre todo a los deudores y deudoras que no escuchan, a sus familias que tienen mucho interés en este proyecto. Nosotros estamos plenamente conscientes que es importante y reafirmamos nuestro compromiso de que este va a ingresar sí o sí”.

Y es que, en efecto, dentro del propio oficialismo hay quienes han puesto peros. El senador Fidel Espinoza (PS), por ejemplo, condicionó su apoyo al proyecto en la medida que no se investiguen algunas situaciones que involucran al exdirector de la Junaeb.

“El señor (Jaime) Tohá se quedó como director de la Junaeb todo el gobierno Piñera 2. Sus malas decisiones le costaron al Estado miles de millones de pesos en indemnizaciones a miles de manipuladoras de alimentos (...) El familiar de la actual ministra del Interior debe ser investigado”.

Vallejo respondió: “No sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE a otros temas que tienen que ver con otras aristas, que pueden ser muy legítimas, pero a nosotros esto nos suena a chantaje y no estamos para chantaje, no para transaca, no para mezclar temas que son distintos”.

Y más tarde agregó sobre la temporalidad del ingreso del proyecto: “Probablemente principios de octubre. No tendría porque retrasarse aún más, porque está en su fase final”.