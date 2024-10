“La Fiscalía nos hace creer que los altos mandos miraron para un costado”: la dura defensa del exgeneral director Mario Rozas por el 18-O

“No hay oposición, solo en señal de que nadie está sobre la ley, para seguir ilustrando, tal como ha sido desde el comienzo, que nuestro representado se sujeta a los fines del procedimiento para esclarecer su inocencia en los cargos comunicados”.

Con estas palabras, la mañana de este martes, la abogada Susana Borzutzky, defensa del general (r) Mario Rozas abrió su comparecencia y respondió a la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía Centro Norte en contra de los otroras altos mandos de Carabineros por su presunta responsabilidad durante el estallido social. De esta forma, la abogada afirmó que se acogen a la solicitud de arraigo nacional y firma quincenal, pero pidió rechazar la petición de prisión preventiva.

La presentación de la defensa de Rozas, estaría marcada por una serie de hitos que marcó la abogada durante su presentación, así como también del reconocimiento de los excesos policiales que se registraron durante la crisis social de 2019. Actuar policial del que, dijo, Rozas no tiene responsabilidad directa, ya que él no se encontraba desplegado en los lugares en los que ocurrieron los 228 casos de vulneraciones a los derechos humanos que le imputa la Fiscalía a él, así como también a Ricardo Yáñez y Diego Olate.

“Mario Rozas actuó, supervisó y controló para detener la violencia y el caos y restablecer el orden público, siempre con miras y en cumplimiento a los derechos humanos”, dijo abriendo su defensa Borzutzky.

Olvido, omisiones y una formalización “injusta”

“Dos palabras, señoría, más bien tres: Olvido y omisión deliberada”, dijo tras su introducción la abogada y para comenzar su comparecencia que -afirmó- se dividirá en tres junto a los otros dos abogados que componen la defensa de Rozas. “Eso es lo que nos queda a esta defensa luego de leer la formalización injusta y a nuestro parecer arbitraria comunicada, pero don Mario Rosas no olvidó y no omitió deliberadamente. La fiscalía y los querellantes en esta audiencia se han omitido y han olvidado deliberadamente. ¿Qué es lo que han omitido y olvidado deliberadamente? El contexto”, afirmó Borzutzky.

La defensa del general (r) sostuvo que la Fiscalía y los querellantes en esta formalización “nos hacen creer que estábamos en un día cualquiera, en un día que concurrimos a trabajar, llevamos a nuestros niños a la escuela. Nos hacen creer que carabineros con el objeto de acallar demandas legítimas y colocar un tapabocas a los manifestantes (...) instruyó que por cualquier medio y cualquier modo se acallaran esas voces, lo que no es real. Nos hacen creer que en parte de la ciudad no había un caos. Nos hacen creer que carabineros tenían recursos ilimitados. Y nos hacen creer que carabineros, y sobre todo los altos mandos, miraron para un costado”.

“Deliberadamente se ha omitido, incumpliendo el deber de objetividad de la Fiscalía y los querellantes han silenciado para fortalecer su lucha”, agregó la penalista.

Junto con eso, Borzutzky comenzó a entregar una a una la serie de cifras y estadísticas de daños al patrimonio, a la infraestructura pública y privada, funcionarios de Carabineros heridos, saqueos, quema de buses del transporte público, entre otros.

La defensa del general también expuso un listado de acciones que tomó Rozas para evitar, antes y durante el estallido social, los apremios ilegítimos, ya que “al general director siempre le importaron los derechos humanos”. En ese sentido, además, afirmó que tomó medidas internas, como las modificaciones a protocolos, a cómo se debían usar las armas disuasivas y afirmó que “no es verdad que don Mario Rozas no solicitó la baja de funcionarios. Solicitó la baja del comandante (Claudio) Crespo, solicitó la baja del cabo (Sebastián) Zamora, quien, como es de público conocimiento, se tuvo que ordenar su reintegro porque fue absuelto. También solicitó la baja del capitán (Patricio) Maturana”.

“La formalización es una declaración de principios”

Uno de los puntos a los que recurrió constantemente la defensa del general Rozas -la que hasta el cierre de esta edición continuaba compareciendo- fue la responsabilidad que le cabía directamente al general ahora en retiro, mientras estaba al mando de Carabineros.

En ese sentido, los abogados de Rozas apuntaron a que de los 228 casos que le imputan, sólo en cinco de estos existe una condena a un funcionario policial. “Es decir, en 223 casos, con resultados lamentables que nos entristece y nos empobrece como ciudadanos, no se encuentran los hechos acreditados. No tenemos delito base. No tenemos como imputar responsabilidad. Tampoco sabemos quién habría participado en los hechos. Tampoco sabemos si hubo omisión del jefe de servicio, del encargado, del oficial o suboficial a cargo del procedimiento”, sostuvo Borzutzky.

Junto con eso expuso que hasta ahora 184 carabineros han sido formalizados, de los cuales 54 han sido condenados por diferentes hechos del estallido social y que también se abrieron 1.509 procesos administrativos internos. Pese a eso, señaló que si Carabineros “hubiese dejado de incumplir con sus funciones, estaríamos en otro delito, en incumplimiento del deber”.

“Lamentablemente, sabemos que hubo excesos. Sabemos que hubo mal uso de la escopeta antidisturbios y la carabina lanzagases. Pero también sabemos que don Mario Rozas no se encontraba en el lugar. No tenía el cómo impedir aquellos abusos”, afirmó la abogada, quien continuó su alocución señalando que la institución fue llamada a cumplir con su deber.

Más adelante, y pese a ese reconocimiento, la abogada que defiende a Yáñez volvió a apuntar a la Fiscalía, sosteniendo que se podía determinar qué funcionario utilizó las armas antidisturbios y en qué zona se usó en los hechos en los 228 que un manifestante fue herido y que el Ministerio Público imputa. “Pero esa labor no se realizó. Simplemente en caso de que existan lesionados lo imputamos al alto mando, nos saltamos de la base a la cúspide sin analizar la responsabilidad del delito base, sin acreditarlo, sin la del superior directo. Simplemente, curiosamente, vamos al alto mando”.

El abogado Cedric Miranda, parte del equipo de defensa del general (r), después explicó que Rozas tenía “el mando policial de la institución, pero tenía un mando estratégico institucional, no así un mando operativo”.

“Hubo infracción de reglamentos por parte de los funcionarios activos que fueron condenados por estos apremios legítimos en modalidad activa. Sí, por supuesto, estaban condenados por los tribunales de justicia, pero nosotros acreditaremos que no hubo infracción de reglamentos por parte del alto mando de carabineros, en especial por parte de mi representador, señor Mario Rozas”, agregó Miranda.

La defensa, también afirmó que se existir una responsabilidad de mando en los hechos en los que hay una violación a los DD.HH no se ha imputado al funcionario que estaba a cargo del carabinero que realizó el hecho, por lo que menos aún se le puede imputar ese delito al alto mando.

“A nuestro juicio, la formalización es una declaración de principio. La Fiscalía pretende atribuir responsabilidad por conductas determinadas para efectos de que calcen con el tipo de apremios ilegítimos en circunstancias que no se cumplen con todos los elementos del tipo penal”, pero no así Rozas, sostuvo el abogado.