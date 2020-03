La guerra por ver los contratos del CDF: San Felipe y la ANFP agudizan su conflicto en la justicia

En San Felipe siguen prendiendo la lucha por la televisión. A fines de enero, el cuadro de la Quinta Región interpuso una medida prejudicial contra la ANFP en el 17° Juzgado Civil de Santiago tras acusar incumplimiento en los contratos firmados con Turner por la licitación del CDF.

En aquella oportunidad, el abogado del club, Óscar Fuentes, presentó un escrito donde exige acceder a los contratos firmados y así poder determinar si lo acordado entre los presidentes (transmitir todo los partidos de la B; algo que no ha ocurrido), fue efectivamente incluido. También se le exigió a la mesa de Quilín que presentase las ofertas que llegaron en su momento para quedarse con la licitación, la transcripción de los audios del Consejo de Presidentes, las actas del directorio y el contrato final que fue firmado en representación de los clubes de la asociación.

“Nosotros, como club, hicimos una presentación ante la ANFP solicitando la desgrabación del Consejo de Presidentes en el que entendemos se voto que el adjudicatario del CDF tenía la obligación de transmitir en directo todos los partidos de primera B. También las propuestas de Turner y de FOX, las bases de la licitación y el contrato entre la ANFP y el CDF. Nada nos fue entregado. Nuestra inquietud es saber a ciencia cierta si corresponde dar los partidos de la B y, de ser así, porque no figura en el contrato entre partes. De allí que decidimos hacer una presentación ante la Justicia” dice Raúl Delgado, presidente de San Felipe, al ser consultado por La Tercera.

La cabeza del cuadro aconcaguino se toma una pausa. “¿Si nos sentimos engañados? El contrato entre ANFP y CDF, previa autorización del directorio, puede verse en la sede del organismo. Nuestro abogado lo visualizó en dos ocasiones. Pero queremos ver todos los papeles solicitados para saber exactamente si existió algún error en la confección de dicho convenio. Hasta no tener todo lo solicitado no puedo decir si nos sentimos engañados”, señaló Delgado.

La respuesta de la ANFP llegó el 4 de febrero. A través de su abogado Gonzalo Cisternas, la casa del fútbol se opuso a mostrar los documentos. En primera instancia, acusó a San Felipe de ocultar al Tribunal que la causa ya fue deducida y conocida por el 15° juzgado Civil de Santiago. Este punto fue rechazado por el Tribunal. Además, señalaron que los contratos son de orden confidencial y se negaron a exhibirlos, pese a la solicitud del Tribunal.

Finalmente, el 17° juzgado se pronunció el día 13 de marzo. En el documento señalan que “la parte demandada no podrá hacer valer con posterioridad en estos autos aquellos documentos que no ha exhibido en la audiencia decretada, conforme lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil”. Esto quiere decir que el Tribunal aplicó como sanción que no los puede exhibir como medio de prueba para eximirse de responsabilidad en una demanda en su contra.

Frente a tal situación, San Felipe continuará con la demanda. Ante la negativa de la ANFP de exhibir los documentos, pedirán al Ministerio de Justicia que intervenga en la sede de Quilín. “Se hizo efectivo el apercibimiento. Deberían entregarnos toda la documentación. Si la ANFP no cumple las resoluciones y niega los antecedentes a sus asociados podemos ir al Ministerio de Justicia”, cierra Delgado.

La respuesta de la ANFP no demoró en llegar. Sebastián Moreno, su presidente, explica la decisión de no exhibir los documentos en tribunales y asegura que sí están disponibles para los clubes asociados en Quilín. “Tenemos toda la disposición para mostrar adecuadamente y como corresponde, de acuerdo a los protocolos, toda la documentación necesaria para clarificar cualquier duda que pueda manifestar cualquier club. No olvidar también que nosotros representamos los intereses de los clubes, en la posición que tiene el directorio. En ese sentido, tenemos la mejor disposición para mostrar cualquier información que sea necesaria o solicitada por los clubes”, advierte la cabeza del fútbol chileno.

Esa revisión, sin embargo, es con varias condiciones. Solo se pueden revisar personalmente en las oficinas de la ANFP, por una sola persona designada por el club, sin opción de tomar fotografías y previa firma de un compromiso de confidencialidad. Respecto a las advertencias provenientes desde tribunales, Moreno recaló: “Sobre decisiones concretas no me voy a referir porque están radicadas en temas judiciales, pero la disposición, que quede claro, es a mostrar cualquier documento necesario para clarificar cualquier situación, respecto del contrato u otra cosa”.