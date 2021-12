La incomodidad y las dudas de los partidos que quedarían fuera de la zona “VIP” del gabinete de Boric

Un mensaje le envió ayer Giorgio Jackson a la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili.

La mano derecha del presidente electo, Gabriel Boric, cumplía así con una misión que le encomendó el futuro mandatario para esta semana, mientras él viaja a Magallanes para pasar las fiestas de fin de año: coordinar y sostener en su nombre reuniones con el resto de los partidos de la centroizquierda que respaldaron su opción de cara al balotaje para afinar fórmulas de colaboración.

Sin embargo, la invitación no cayó nada de bien en el PPD. La señal generó molestia y fue recibida como un “desaire” y un “ninguneo” entre sus dirigentes. “No queremos ni su coalición ni sus cargos, pero merecemos respeto”, sostenían esta mañana en la colectividad.

Y la respuesta fue clara: esperarían que el también diputado vuelva a Santiago para reunirse personalmente con él y no con sus emisarios.

El hecho de que Boric haya convocado el jueves pasado a la primera y única bilateral que ha sostenido con fuerzas externas a su coalición al presidente del PS, Álvaro Elizalde, fijó un estándar que, según dicen en el PPD, no están dispuestos a obviar.

En la cita con el senador por El Maule, como publicó La Tercera, el presidente electo invitó a los socialistas a formar parte de su gobierno y, en una reunión a solas, analizaron fórmulas para su incorporación al gabinete. El diseño, según el propio mandatario electo sinceró este lunes en una reunión con dirigentes de su conglomerado, se ordenaría por anillos y en una primera línea ministerial solo estarían contempladas figuras del PS y no del resto de la centroizquierda como el PPD, el Partido Liberal ni el Partido Radical.

“Nunca hemos pedido entrar a Apruebo Dignidad y tampoco participar de algún cargo del gobierno, lo que hemos planteado es una colaboración constructiva, que se debe plasmar luego de una conversación política acerca de énfasis y prioridades. Esa conversación con el presidente electo no se ha producido y, por lo tanto, difícilmente puedo opinar de lo que ha trascendido”, afirma Piergentili a La Tercera PM.

Si bien en el PPD entienden que el futuro gobierno tiene mucho más interés en la “marca PS” que en la que ellos representan, advierten que tienen el mismo peso en el próximo Congreso, donde tendrán 8 diputados y 6 senadores.

En el Partido Liberal, en tanto, afirman que están a la espera de un encuentro con el mandatario electo. “Desde el PL estamos esperando poder conversar con Gabriel Boric para entender cuál es la estrategia para construir mayoría”, afirma el presidente de la colectividad, Patricio Morales.

En la tienda, otros dirigentes sostienen en privado que sería un “grave error” que Apruebo Dignidad forzara a Boric a construir su gobierno sobre una base acotada y no amplia. De hecho, en la centroizquierda admiten que hay “preocupación” de que esa tesis, que le atribuyen a Jackson, sea la que se imponga.

“Es una cosa de aritmética, sería malo para el gobierno y para Chile”, afirman desde la colectividad.

Para los liberales, lo ideal es que se concrete la intención que el propio presidente electo les transmitió la noche del 19 de diciembre, cuando derrotó a José Antonio Kast: que sostendría una relación institucional con los partidos que lo respaldaron y que los necesitaba a todos.

En el Partido Radical, por su parte, aseguran que hasta el día de hoy ni Boric ni nadie de sus equipos ha tomado contacto con ellos. “Cuando no te han invitado al baile uno no puede esperar absolutamente nada, no estamos con ningún tipo de ansiedad”, sostienen en la colectividad.

De todas formas, transmiten que esperarían, al igual que como ocurrió con los socialistas, sostener un encuentro con el propio mandatario electo.

Las cuentas del PS

En el Partido Socialista sigue habiendo matices respecto de cómo enfrentar su incorporación al futuro gobierno.

Antes del balotaje la tesis que predominaba era la de no entrar a una eventual administración de los frenteamplistas, considerando los riesgos de un gobierno inexperto, pero sobre todo bajo la lógica de que, tras la estrepitosa derrota que sufrieron en la primera vuelta (Yasna Provoste quedó quinta), el sector debe reinventarse y recuperar un espacio político y cultural ahí donde -precisamente- ha sido Apruebo Dignidad quienes los han reemplazado.

Otra línea en la colectividad apuntaba a la tesis del “salvataje”: entrar solo una vez que el primer gabinete -que proyectan como fusible-, tenga que ajustarse.

Pese a eso, con la invitación de Boric sobre la mesa, en la colectividad se han inclinado por participar del futuro gobierno, siempre y cuando se garantice que tendrán un peso significativo en espacios de toma de decisiones como el comité político. Asimismo, esperan ser un aporte en materia de Trabajo y Hacienda.

Los nombres que suenan son variados. Entre ellos, se menciona al senador Carlos Montes para las carteras de Hacienda o Segpres, aunque él ha insistido en que no será parte del gabinete ministerial. Asimismo, al exministro de Energía, Máximo Pacheco, para Obras Públicas.