La inesperada alianza Chahuán-Desbordes que sorprende en RN

Hasta el Congreso Nacional llegó ayer el excandidato presidencial Mario Desbordes (RN), para sostener una inusual reunión con el presidente de su partido, el senador Francisco Chahuán. Hace poco más de un año, en junio de 2021, ambos se enfrentaron en una dura elección interna en la que el parlamentario por Valparaíso terminó imponiéndose.

Lo que vino después fue una serie de tensiones que los enfrentaron, con Desbordes como líder de la disidencia a la directiva, también integrada por el secretario general, Diego Schalper. “RN se ha convertido en una mala copia de republicanos”, “Hacia donde llevan RN Chahuán y Schalper yo no me identifico” y “Los miembros de la directiva no tienen un sello social-cristiano solidario”, son parte de las críticas que hizo hace meses Desbordes en contra de la mesa presidida por Chahuán. Incluso llegó al punto de decir en una entrevista con La Tercera a finales del 2021 que “estoy evaluando seriamente renunciar a RN... La lógica de la directiva es de un sectarismo brutal”.

Pero los ataques han cesado en los últimos días, y Desbordes ha hecho gestos a Chahuán. Entre ellos una serie de defensas públicas, como cuando acusó en Twitter de una supuesta noticia falsa respecto a que los presidentes de Chile Vamos no se habrían parado al recibir al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, lo que -en los registros de fotografía- se puede ver que se levantó a los segundos después. “Hay varias fotos inmediatamente después que lo muestran de pie al igual que todos. Mala leche”, escribió.

A eso se suma que en su recorrido ayer por el Congreso Nacional, Desbordes promovió la figura de Chahuán como negociador ante varios parlamentarios. “Desbordes le transmitió a todos los parlamentarios con los que tuvo reunión que el negociador con el gobierno para darle continuidad al proceso constituyente, para estos efectos tiene que ser el presidente del partido y los jefes de bancada”, dice el exdiputado Camilo Morán, brazo derecho de Desbordes y quien le acompañó en los encuentros.

En instancias internas también ha hecho gestos a Chahuán. El expresidenciable se juntó con varios diputados, como el jefe de bancada, Andrés Longton, la subjefa de bancada, Sofía Cid, y otros cercanos como Hugo Rey, Jorge y Eduardo Durán, Érika Olivera, y la senadora y jefa de comité, Paulina Núñez, entre otros. A estos, junto con realzarles la figura de Chahuán como negociador, también les habló sobre la necesidad de continuar con el proceso constituyente, así como quiere la directiva. “Va a ayudar ordenando todo lo que sea necesario”, dice Morán.

En la reunión con Chahuán el exdiputado le transmitió ponerse a disposición para colaborar en lo que requiera y hacerlo todo en unidad. El timonel de RN también mantuvo un tono cordial.

A sus cercanos les ha dicho que a la directiva hay que apoyarla en un proceso histórico como el que se está viviendo y que le interesa que la derecha cumpla su palabra respecto del compromiso de darle continuidad al proceso constituyente si ganaba el Rechazo. Además, según el entorno de Desbordes, los acercamientos se dan también en su búsqueda por que RN no quede disminuido frente otros partidos de la derecha como la UDI y el Partido Republicano.

Mario Desbordes, ayer, junto a parlamentarios de RN, como el jefe de bancada, Andrés Longton; la subjefa Sofía Cid, y su estrecho colaborador, Camilo Morán.

La trama interna

La reunión y los acercamientos han sido comentados en RN, desde donde los distintos sectores hacen varios análisis. Una de las conclusiones -incluso el desbordismo- es que probablemente el exdiputado no renunciará a su militancia como transmitió hace varios meses. Durante un tiempo Desbordes coqueteó con el PRI y surgió la idea de crear un nuevo partido o movimiento político, pero tras el gran triunfo del Rechazo -más amplio de lo pronosticado- el diagnóstico fue que sería un error salirse del partido, empoderado en estos momentos. A eso se suma que Desbordes se distanció de algunos de sus excolaboradores -como el presidente de la juventud, Javier Molina, y el comisionado político Víctor Blanco- y necesita mayores alianzas políticas.

Al extimonel le conviene acercarse al partido por sus propias proyecciones: buscaría ser candidato a una nueva Convención -si es que los distintos sectores políticos definen que habrá una nueva- para lo que necesitaría el apoyo de RN para que le den un cupo y soporte electoral. También ha sonado como candidato a alcalde por Santiago.

Otro análisis -pero que descartan en el entorno de Desbordes- es que el excandidato vio una oportunidad en las tensiones internas que han tenido Chahuán y Schalper por la disputa de quién tiene el protagonismo en RN y quién lleva las relaciones con el gobierno. En ese sentido, cuando Desbordes transmitió ayer a los parlamentarios que el único negociador con La Moneda debería ser el presidente del partido y los jefes de bancada, habría apuntado a esto. Acercarse a Chahuán y aislar a Schalper de todas maneras es rebatido por el desbordismo, se argumenta que han podido hablar por estos días y Desbordes ha hecho gestos al secretario general haciéndole retuits a algunos de sus mensajes en la red social.

En la interna de RN, además, entre algunos militantes piensan impulsar una moción de censura en contra de Schalper por su gestión como secretario general, que hasta el momento no se ha concretado. Ante esto, el entorno del diputado desdramatiza la acción.

En el entorno de Desbordes transmiten que en sus mensajes a los parlamentarios afirmó que todos deben ayudar, que no tiene ningún rol especial porque no tiene ningún cargo y que hay que cuadrarse detrás de la directiva, especialmente del presidente. Recalcan que ello no es distinto a lo que planteó hace unos meses atrás cuando en un consejo general pidió a los consejeros apoyar el voto político de la mesa, dejando de lado cualquier diferencia para enfocarse en el proceso constituyente. De todas maneras, se recalca que las diferencias con ellos se mantienen pero que no es el momento político para ello.

Los acercamientos se dan en momentos en que existen críticas en algunos sectores de RN respecto de la conducción de la directiva. Algunos alegan que Schalper tiene un tono duro y más marcado hacia la derecha, mientras que se fustiga el estilo zigzagueante de Chahuán, lo que quedó reflejado el martes cuando primero dijo que no iba a asistir a la reunión con Boric en La Moneda, pero terminó yendo igual.

Todo esto, en contraste, sienten los militantes, con una UDI que se ve como más ordenada, y con su presidente, Javier Macaya, quien ha podido capitalizar los apoyos para ser visto como un puente negociador dentro de la derecha.

Además, se da en momentos en que algunos sectores de RN quieren cuidar el compromiso de darle continuidad al proceso constituyente, ya que hay parlamentarios -como los senadores Manuel José Ossandón y Juan Castro- que han promovido una comisión de expertos antes que una nueva Convención Constitucional.