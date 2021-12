“La jefa”: el poder de Izkia Siches en el equipo del nuevo Presidente

Ya se notaba en el ambiente que reinaba en la Plaza Almagro, durante el masivo acto de cierre de campaña del abanderado de Apruebo Dignidad y ahora presidente electo. Los gritos enfervorizados y los aplausos de los partidarios de Boric surgieron espontáneos apenas Izkia Siches subió al escenario para hacer de telonera al discurso del candidato, mientras la multitud la aclamaban como carta presidencial para el 2026. Y se hizo aún más evidente, la noche de domingo en el acto de celebración del triunfo en plena Alameda, cuando la gente la saludaba mientras ella alzaba los brazos con su mano entrelazada a la de Boric.

Y es que la expresidenta del Colmed –quien había sido durante la pandemia una de las figuras con mayor valoración positiva en las encuestas- más allá de su futuro político, que aún está por definirse, fue capaz de conectar con las emociones del ciudadano común y ampliar los marcos de apoyo a Boric.

El papel de Siches, reconocen en el comando, fue clave en la campaña de segunda vuelta, para permitir el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad. “Izkia cumplió un rol muy importante para canalizar ese desborde ciudadano que se dio en la segunda vuelta, ayudó a canalizar esa mítica y esa épica ciudadana de cara a la segunda vuelta y su rol fue fundamental en ese sentido. La forma de ganar una elección era en gran medida para nosotros de contracción, eso lo sabíamos, porque teníamos muchas cosas en contra. Por eso era indispensable que la gente se desbordara y participara a lo largo y ancho de Chile por la campaña de Boric e Izkia lideraba esa imagen, del ciudadano que se moviliza por la campaña de segunda vuelta”, señala Francisca Perales, vicepresidenta de Convergencia Social y encargada territorial de la campaña del abanderado de Apruebo Dignidad en la macrozona norte.

En el comando aún están sorprendidos del arrastre de Siches. “Repletaba las calles y plazas en los lugares que visitaba, tengo la foto de Antofagasta, con miles de personas que llenaban una de las calles principales de la ciudad. Ella tenía esa capacidad por sí misma de convocar a mucha gente”, remarca Perales.

La alta valoración que había alcanzado al mando del Colegio Médico durante el año más duro de la pandemia por el Covid, y el hecho de que no milita en ningún partido, más allá de que es pública su cercanía a posiciones de centroizquierda, le permitía un alcance transversal que otros liderazgos en el comando no podían alcanzar. “Ella representa a un segmento de personas que no se sienten parte de determinados partidos, pero sí de proyectos políticos”, añade Perales.

En el entorno de Boric dan otras pistas. “Tras los resultados de la primera vuelta, era fundamental darle un rostro más ciudadano y femenino a la campaña”, señala un diputado de Convergencia Social, el partido del nuevo presidente electo.

26 de noviembre del 2021/SANTIAGO El candidato Gabriel Boric, recibe a la ex presidenta del Colegio Medico, Izkia Siches, en su comando, en la comuna de Providencia, y a un grupo de médicas y médicos adherentes a su campaña quien a partir de este viernes se integrará a su comando. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

El perfil de Siches calzaba con el tono y el formato de la campaña al que tuvieron que girar tras el 19 de noviembre con miras al balotaje, no sólo más moderado y dialogante, también con mucho despliegue territorial. “Teníamos que barrer las comunas donde no lo habíamos hecho tan bien en la primera vuelta. Así surge la idea de la gira nacional y de la campaña de la gira de un millón de puertas que se hicieron en paralelo y que eran complementarias”, explica Perales.

“Izkia jugó un rol clave en la activación territorial, en la conversación con la ciudadanía y en apoyo a Gabriel en la difusión de los mensajes certeros de la propuesta”, resume la cientista política Lucía Dammert, quien también fue una de las caras más visibles del comando, especialmente en el trabajo programático y en materia de políticas de seguridad pública, por lo que se la menciona como una posible carta para el futuro gabinete.

Apenas 9 días después de haber renunciado a la presidencia del Colegio Médico, Siches viajó a Arica, la ciudad donde nació hace 35 años, para iniciar una extensa gira nacional que se entendió por 12 días y que cubrió todas las regiones desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, siguiendo un mapa elaborado por el comando central en el que fijaban las comunas prioritarias y que era revisado de acuerdo a la información que le entregaban los comandos locales, los que fijaban también de los mejores lugares para visitar, los temas y el discurso que se debía entregar en cada zona. Además de un pequeño equipo del comando, Siches estaba acompañada de Khala Simone, su primera hija, a la que está amamantando.

Tras la primera vuelta, el comando central había elaborado un mapa de las comunas prioritarias donde debía desplegarse la campaña. Fue precisamente en esos lugares a los que viajó Siches acompañada de un pequeño equipo del comando. Antes de cada nuevo paso, se conversaba con los comando locales, no sólo para evaluar los lugares donde se realizarían las visitas, sino también para discutir los temas y la forma en que éstos debían abordarse en el discurso.

Para Cristián Valdivieso, director y fundador de Criteria, Siches tuvo un rol simbólico en la campaña y a la vez de apoyo directo en apalancar la figura de Boric. Fue clave, señala, para revertir el mal desempeño que había tenido la candidatura de Apruebo Dignidad en el norte grande.

“El rol de Izkia en la campaña de segunda vuelta fue sin duda importante, un rol muy relevante. Ella tiene una imagen positiva de manera muy transversal en la población, durante mucho tiempo estuvo apareciendo de manera espontánea en las encuestas como figura presidencial y eso le dio un arco amplio a Gabriel Boric, que permitió sacarlo del 26% en el que estaba y llevarlo a públicos más amplios. También Siches tuvo un rol muy relevante en el norte, no hay que olvidar que ella es de Arica y se tomó el norte. Eso le permitió a Boric una gran tranquilidad, pues pudo deshacerse de Parisi, y los resultados lo apoyan, porque al líder de Apruebo Dignidad le fue bastante bien en el norte, precisamente donde a Parisi le había ido mejor”, señala Valdivieso.

En Antofagasta, en primera vuelta Boric obtuvo 41 mil votos, lo que lo dejó tercero, tras Parisi y Kast. Ayer, logró 128 mil.

Y da otra clave de la que poco se ha hablado. “Siches se dividió de comparsa y desahogó a Boric. Boric estaba cansado, fue una campaña en la que todos los candidatos fueron cayendo. Eso también le pasó a Kast. Boric estaba cansado y tal vez más complicado, lo que hizo Siches con su llegada fue descomplicarlo, se articuló una suerte de doble candidatura, donde ambos se potenciaron”, dice Valdivieso.

Ingreso al comando

En el Colegio Médico, miembros de la actual directiva que trabajaron con Siches, relatan que la presión desde el equipo de Boric para que ella asumiera un rol en la campaña venía de mucho antes de la primera vuelta. De fines de octubre, remarcan las mismas fuentes, tras el impacto que tuvo el encuentro de José Antonio Kast con la directiva del Colmed.

“Izkia habló muy bien del programa de Kast en el área de Salud y a muchos les sorprendió que no hiciera críticas ni siquiera en temas sensibles como derechos reproductivos. Eso generó mucho ruido en el comando de Boric, pues se empieza a ver a Kast como una amenaza real en la carrera a La Moneda”, afirma en privado uno de los directivos del Colmed.

En el Frente Amplio la figura de Siches, pese a no ser militante, se le reconoce como cercana. Incluso, señalan dirigentes del bloque, fue una de las cartas que exploró el bloque como eventual abanderada presidencial antes de que Boric asumiera el desafío. El círculo de hierro de Siches al mando de los médicos estaba conformado precisamente por militantes y adherentes del FA, entre ellos los doctores Cristóbal Cuadrado, Francisca Crispi, Roberto Estay.

Las confianzas, aseguran en el bloque político, se afiataron en medio de la pandemia, donde hubo un trabajo muy estrecho entre parlamentarios del FA y el equipo de Siches.

Pero no fue sino hasta el lunes 22 de noviembre, tras los resultados de primera vuelta en los que José Antonio Kast pasó en primer lugar en la primera vuelta, que Siches se decidió. El martes 22 se comunicó por teléfono personalmente con cada uno de los miembros de la directiva para informarles que iba a renunciar a la presidencia del Colmed para irse a trabajar en la campaña de Boric.

Al día siguiente, el miércoles 23, la sesión de la directiva del Colmed fue especial, muy emotiva, recuerdan los dirigentes del gremio de la Salud. Llamó a todo el equipo, tanto médicos como administrativos, para despedirse, anticipando lo que anunciaría al día siguiente, el jueves 23, en una conferencia de prensa.

“A Izkia la conozco hace años por el trabajo que hemos hecho desde el Colegio Médico, con un compromiso importante con Chile y su gente y no podíamos quedarnos fuera de este proceso por todo lo que está en juego. Ella decidió dejar un lugar donde le estaba yendo bien y tenía reconocimiento, para tomar riesgos en otro lugar nuevo y muchas veces ingrato. Pero ese riesgo vale la pena porque sabe lo que está en juego en esta elección. Tomó una decisión muy humana, consultada con su familia, donde como ha dicho ella, la maternidad le hizo muy patente pensar cómo es el país donde quiere ver crecer su hija”, señala el doctor Carlos Cuadrado, uno de sus asesores más estrechos en el Colmed.

Y remarca: “El ingreso de Izkia fue imprescindible en esta campaña, significa un antes y un después clarísimo”.

Futura ministra

Al renunciar Siches dejó en claro que no sólo se iba a trabajar en la campaña presidencial de Boric, sino que estaba dispuesta a seguir colaborando con el futuro gobierno, desde cualquier posición.

Por lo mismo, el nombre de Siches se ha mencionado como una de las cartas seguras para un gabinete, sobre el cual el Presidente electo ya ha dado algunas pequeñas luces: será paritario y los independientes tendrán cabida. Dos atributos que cumple la extimonel del Colmed.

Por su expertise y la valoración que alcanzó en la pandemia, la cartera de Salud era una de los destinos obvios de Izkia Siches. Algo que ya no está tan claro. Tras su desempeño en la campaña, donde demostró una gran capacidad para aterrizar el mensaje del abanderado de Apruebo Dignidad y de empatizar con las personas, en el equipo de Boric sostienen que perfectamente podría asumir otros desafíos más políticos. Ya se le menciona como posible vocera en círculos de Apruebo Dignidad, aun cuando, remarcan, que recién se están comenzando a desarrollar las conversaciones entre los distintos sectores para dar forma al futuro gabinete.

Incluso, algunos la ven en Interior, lo que es descartado por parlamentarios del Frente Amplio: “Necesitamos en Interior a alguien capaz de articular mayorías en el Congreso”, señalan.