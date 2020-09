La más dura y amarga derrota del clan Kennedy en Massachusetts: ¿El fin de la dinastía política?

El futuro político de la familia Kennedy sufrió un duro revés luego que Joseph Kennedy III, sobrino nieto del Presidente John F. Kennedy, perdiera en las primarias demócratas por un escaño al Senado en este estado. Kennedy, que ejerce como representante y tiene 39 años, llamó a su contendor, el senador Edward Markey de 74 años, el martes cerca de las 22:00 para aceptar la derrota, poniendo así fin a una campaña volátil que se extendió por 11 meses.

Con 79% de los votos escrutados, dice The Boston Globe, Markey se impuso por 12 puntos porcentuales, con 56% de los sufragios. Su hazaña de derrotar a un Kennedy en Massachusetts, que incluso es más joven, lo consiguió gracias a una “ola de entusiasmo de jóvenes activistas progresistas inspirados por su trabajo ambiental, entusiasmo que se extendió en el electorado”. Esto solidificó su base entre los liberales blancos de los suburbios blancos más adinerados de Boston.

Markey logró obtener el apoyo del ala de izquierda del partido, encarnada por la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, con la que copresentó el plan para un “nuevo acuerdo verde”, así como el de otra gran figura progresista, la otra senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. También se presentó como el candidato “anti-establishment”.

El senador Ed Markey, durante un acto de campaña en Malden, Massachusetts, el martes. Foto: Reuters

“Obviamente estos resultados no fueron los que esperábamos, no solo nosotros sino que todos los que lucharon con nosotros, para todos los que estuvieron con nosotros, para todos los que creyeron en nosotros y nos dieron su sudor y sus lágrimas y sus corazones y sus almas en esta lucha, estoy muy orgulloso de lo que logramos”, dijo el martes Joe Kennedy, hijo del ex miembro de la Cámara Joe Kennedy II y nieto del ex senador Robert Kennedy.

Cuando Kennedy lanzó su campaña en septiembre de 2019, era considerado como la estrella en ascenso del Partido Demócrata y muchos soñaban con volver a ver a un miembro del clan de regreso a la Casa Blanca, de hecho, es el único miembro de la familia que trabaja en Washington. Por ese entonces, dice The Boston Globe, los expertos demócratas especularon que Markey, quien se había enfrentado a poca competencia desde que ganó su primera carrera en las primarias del Congreso en 1976 con poco más del 21% los votos, podría simplemente retirarse en lugar de enfrentar una gran paliza por parte de un joven en ascenso. Pero todo se derrumbó ayer en la noche.

Representante en el Congreso desde 2012, Joseph Kennedy III, que contaba con el respaldo de la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se presentó como un candidato más en terreno y cercano a las familias modestas y a las minorías que su rival, los mismos argumentos que permitieron a varios jóvenes demócratas destronar a viejos congresistas de su partido en las primarias desde 2018.

“Siempre que me postulé para un cargo, siempre dije muy claramente que solo estaba yo en la papeleta(...) Mi padre, mi abuelo, sus hermanos y hermanas no tienen nada que ver con esto, soy solo yo”, dijo en una entrevista con la agencia France Presse.

Joe Kennedy III se saluda con un policía en Bedford, Massachusetts. Foto: AFP

El destino político de los otros miembros del clan

La derrota de Kennedy III hizo surgir la pregunta si se había llegado al fin de la dinastía política. La reciente Convención Demócrata reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que el nieto del Presidente asesinado, Jack Kennedy Schlossberg, siga ese camino.

El joven de 27 años apareció brevemente con su madre haciendo un llamado para votar por Joe Biden. Hizo eco de una frase legendaria de su abuelo: “Podemos alcanzar nuevas fronteras, pero solo con un presidente que pregunte qué podemos hacer por nuestro país”, según consignó France Presse.

Si bien Joe Kennedy III fue el primer miembro de la familia en perder una carrera por un cargo electo en Massachusetts, otros han sufrido derrotas o deserciones. Ese es el caso de Joe Kennedy II, que sirvió seis mandatos como congresista en Massachusetts que terminaron en 1999, después de negarse a buscar otro mandato.

Joe Kennedy III durante un acto de campaña en Lawrence, Massachusetts, el domingo. Foto: Reuters

Otro caso es el de Kathleen Kennedy Townsend, Hija de Robert Kennedy, quien fue vicegobernadora de Maryland, pero perdió una carrera en 2002 para convertirse en gobernadora del estado. Mientras que Chris Kennedy, su hermano, se postuló para gobernador de Illinois y perdió en las primarias demócratas en 2018.

Patrick Kennedy, hijo del difunto senador de Massachusetts Ted Kennedy, fue miembro de la Cámara de Representantes de Rhode Island hasta 2011 después de no buscar la reelección para un noveno mandato.

Por otro lado, Caroline Kennedy, hija del exPresidente John F. Kennedy, Caroline Kennedy se desempeñó como embajadora en Japón en el gobierno de Barack Obama. Anteriormente expresó interés en ser nombrada para ocupar el escaño en el Senado de Nueva York de Hillary Clinton, cuando ella se convirtió en secretaria de Estado, pero Kennedy luego se retiró de la consideración.