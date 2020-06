La masiva campaña de Wuhan contra el Covid-19: testeó a casi 10 millones de personas en solo 18 días

“Esto es extraordinariamente inusual en cualquier parte del mundo”, asegura Li Lanjuan, epidemióloga y experta de la Comisión Nacional de Salud de China. “No solo muestra confianza y determinación en la lucha contra la epidemia en Wuhan, sino que también ofrece una referencia a otras ciudades para su prevención”, agrega en alusión al inédito operativo desplegado por la urbe donde se inició la pandemia del nuevo coronavirus.

Li Lanjuan, la científica que insistió a las autoridades chinas para que cerraran Wuhan, se refiere a la estrategia implementada en la capital de la provincia de Hubei, donde se aplicó pruebas a 9.899.828 personas entre el 14 de mayo y el 1 de junio como parte de una masiva campaña para detectar infecciones de Covid-19.

Las pruebas se centraron en los residentes que aún no se habían sometido a ninguna, y solo excluyeron a los niños menores de seis años. Lu Zuxun, profesor del Colegio Médico Tongji de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, indicó que no se reportaron casos activos de Covid-19 como resultado del proceso, aunque fueron encontradas y puestas en cuarentena 300 personas asintomáticas. Más del 97% de los barrios residenciales en Wuhan no reportaron infecciones asintomáticas en la citada campaña de pruebas.

(Foto: AP) Personas hacen fila para realizarse la prueba de coronavirus en una gran fábrica en Wuhan, el 15 de mayo.

La ciudad invirtió 900 millones de yuanes (US$ 126 millones) en las pruebas, dijo el vicealcalde ejecutivo, Hu Yabo, agregando que fue un gasto "totalmente valioso" ya que Wuhan busca asegurar a sus residentes y al resto de la población china que la economía local vuelve a funcionar, según declaraciones publicadas por la agencia oficial Xinhua. La comisión municipal de salud indicó que las pruebas fueron voluntarias y gratuitas, y todos los costos corrieron a cuenta de los gobiernos de la ciudad y sus distritos.

El 14 de mayo, la ciudad puso en marcha una campaña para ofrecer pruebas de ácido nucleico a quienes no habían sido examinados anteriormente, con el objetivo de rastrear casos asintomáticos y reforzar la confianza de los habitantes de la ciudad, que a partir de abril comenzó a reabrir fábricas, negocios y escuelas tras 76 días bajo una estricta cuarentena para frenar los contagios

Se dio prioridad a aquellas comunidades residenciales donde se hubieran registrado brotes con anterioridad, así como a edificios "antiguos y densamente poblados". Los residentes hicieron cola por toda la urbe en lugares improvisados, instalados bajo tiendas de campaña, en estacionamientos, parques y zonas residenciales.

¿Pero cómo se logró testear a casi 10 millones de personas en solo 18 días? Wang Weihua, subdirectora de la Comisión de Salud Municipal de Wuhan, dijo que la ciudad superó rápidamente la capacidad diaria de pruebas, que pasó de 300.000 a más de un millón. Citada por el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, la funcionaria precisó que 63 agencias de pruebas se movilizaron para aumentar considerablemente la capacidad de llevar a cabo los exámenes. Así, además de las 23 instituciones calificadas para realizar dichas pruebas, Wuhan también sumó a 40 instituciones médicas en la realización de tests centralizados de ácido nucleico.

(Foto: AFP) Trabajadores médicos toman muestras para analizar el coronavirus en una calle de Wuhan.

Durante los trabajos de detección, el número de trabajadores que realizaron estas pruebas en las instituciones médicas aumentó de 419 a 1.451 y el número de equipos aumentó de 215 a 701. Con el personal trabajando por turnos y las máquinas funcionando en todo momento, las pruebas se realizaron las 24 horas del día.

Según el Diario del Pueblo, Wuhan estableció un máximo de 2.907 puntos de muestreo en un solo día, con 288.000 miembros del equipo de trabajo y 57.000 miembros del personal médico participando en el muestreo y los servicios relacionados. Asimismo, los distritos de la ciudad establecieron puntos de muestreo para "verificación de deficiencias y corrección de fugas" y crearon equipos móviles para llevar a cabo trabajos de recolección complementarios para personas mayores, discapacitadas y personas con movilidad reducida.

“Wuhan ahora está a salvo y los ciudadanos de Wuhan están a salvo”, indicó Li Lanjuan a los medios de comunicación. Con todo, la ciudad sigue representando la mayor parte de los 83.022 casos confirmados y 4.634 decesos registrados en China.