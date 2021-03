La nebulosa en que quedarían Matthei y Jadue con la municipal y presidencial... ¿Una ley exprés?

Los dos han quedado en la misma situación. De concretarse en el Congreso el aplazamiento de las elecciones tal como lo anunciara anoche el gobierno, a la alcaldesa UDI Evelyn Matthei y al alcalde PC Daniel Jadue se les enredarían las fechas de la siguiente manera. El 4 de mayo se estarían inscribiendo para las primarias presidenciales, pero recién 12 días después (15-16 de mayo) sabrían si logran ser reelectos o no como alcaldes. Tendrían que esperar hasta 30 días después de eso para que los resultados oficiales sean calificados por el Tricel (mediados de junio) y apenas medio mes después estarían compitiendo en las primarias (4 de julio). ¿Se puede? ¿Se debe?

Si con las fechas vigentes anteriores ambos procesos ya quedaban cerca, con las nuevas que se pretende legislar estos terminarán superpuestos. Esto no solo cambia las condiciones políticas y prácticas para los aspirantes a La Moneda si es que hasta hace poco esperaban tener en la mano los resultados del 11/A antes de inscribirse a la ronda por presidencial; ahora quedarían a ciegas.

Si por lo bajo para Jadue era relevante saber cómo sigue el escenario político después de la megaelección (aún está en suspenso si participa o no en una primaria con el resto de toda la oposición), Matthei tiene -o tenía- en su dibujo para decidir si participa en la presidencial tres variables que dependen de los mismos comicios: los números de su propia reelección, si Joaquín Lavín logra instalar a su sucesora en Las Condes y qué se podría augurar sobre la volatilidad política del próximo ¿cuatrienio? en base a qué constituyentes sean electos.

Otro impacto es que esto podría exponerlos a críticas si se cuestiona qué tan presentable sea -aunque no sea culpa de ninguno de los dos- estar corriendo dos carreras al mismo tiempo. Pero, además, podría haber una complicación jurídica que, tal vez, sugieren expertos, pudiese hacer necesario que se legisle exprés... con las consiguientes complicaciones.

Riesgo de impugnaciones

Antes de seguir, un punto: un alcalde o alcaldesa no está obligado legalmente a renunciar a su cargo si postula a la Presidencia. Si fuera solo por cumplir la ley, puede competir, ganar y dejar la alcaldía el mismo día que asume la Primera Magistratura. Otra cosa es que ello genere ruido político.

El potencial problema jurídico está en dos líneas y media del inciso cuarto del Artículo 3º de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios: “Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente”.

Aunque dicha norma estaba pensada para impedir que alguien postule al mismo tiempo a alcalde y concejal, a diputado y senador, en este caso abre una ventana de riesgo. “Creo que hay una interpretación posible: que tanto el alcalde Jadue como la alcaldesa Matthei no caen en esta norma, en cuanto las elecciones se hacen en dos días diferentes. Sin embargo, dado que el acto electoral implica el desarrollo de actos antes y después de la fecha, también se podría sostener -aunque creo que esta interpretación no es posible- que no pueden ser candidatos en elecciones simultáneas”, ataja Gabriel Osorio, profesor de Derecho Electoral.

“Estoy de acuerdo. Como la norma habla de elecciones que se celebran simultáneamente, el término ‘elecciones’ puede ser entendido como el acto de votación propiamente tal, es decir, el día de la elección, como también todos los actos electorales que envuelven la elección: por ejemplo, la declaración de candidaturas, la inscripción en el registro, etc. Entonces, eso significaría que sí estamos ante elecciones simultáneas, porque hay un traslape en los actos electorales de ambas elecciones”, tercia Jorge Barrera, profesor de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad San Sebastián.

Ambos plantean legislar el punto. Osorio cree que “para evitar cualquier conflicto de interpretación sería bueno que esa reforma constitucional establezca que aquellas personas cuyas candidaturas ya fueron aceptadas para abril no obsta que puedan declarar sus candidaturas para las elecciones primarias. Con eso se salva cualquier clase de interpretación que pueda perjudicar las aspiraciones de Jadue y Matthei”.

Barrera, aunque ve “un riesgo en mantener la norma como está, es bien menor. Porque se da a entender que la norma fue creada para evitar que existieran declaraciones de una candidatura a una elección que tuviera lugar el mismo día; ese ha sido el sentido y alcance de la norma”.

Sin embargo, dice que “para evitar cualquier problema o impugnación, lo recomendable sería que la reforma se hiciera cargo de esta situación, por ejemplo, postergando el periodo de declaración de candidaturas a las primarias, y que se deje eso para después de la elección de alcaldes. Con eso debiese despejarse, porque el problema es más político y cómo la ciudadanía ve que existan personas que sean candidatos en dos elecciones a la vez”. Y que se haga, agrega, sin alterar el resto del calendario presidencial.

Proyecto del gobierno no considera el punto

Este escenario es sabido, pero hasta ahora el proyecto de reforma del gobierno -que aún no se envía al Legislativo- no incluye nada sobre cambiar la fecha de inscripción de primarias. Esto, porque si bien dicen públicamente es “cuestionable”, no existe impedimento legal para que vayan a la reelección y compitan en las primarias. De todas formas, en La Moneda saben que se les genera una complicación adicional, pero que eso ya radica más en los partidos y las decisiones que tomen los propios candidatos.

En La Moneda, en todo caso, reconocen que este factor fue un tema que se conversó con los dirigentes de partidos durante este fin de semana respecto del cambio en la fecha de los comicios y era una materia que les complicaba. Y en el anillo presidencial hacen ver que no sería muy presentable legislar algo que podría verse como con nombre y apellido.

Como sea, esto ha sido tema en ambas candidaturas. En la mesa UDI dicen que no han planteado al gobierno incluir el punto, y que pronto deberían sentarse a conversar estos detalles con Matthei. Por el momento, el presidente Javier Macaya dice que “no cambia el escenario”. En el PC -cuyo timonel, Guillermo Teillier, se manifestó contrario a una prórroga de las elecciones- encendieron alarmas, y al momento de publicar esta nota se celebraba una reunión de la comisión política de la colectividad para analizar el punto. Según las cuentas que sacaban en el partido, estos cambios podrían traer problemas para los planes presidenciales de la colectividad.

“Si hubiese conocido esas reglas antes, quizás hubiese tomado otras decisiones”

La alcaldesa Matthei, consultada sobre este punto, dice estar “muy tranquila” y hace ver que “entiendo que hay una serie de dificultades, normas y problemas que no se han tomado en cuenta, como por ejemplo, con la norma de que no se puede ser candidato a dos elecciones. Y, además, con decisiones ya tomadas, porque ya tomaste la decisión de ir bajo un set de reglas, y si hubiese conocido esas reglas antes, quizás hubiese tomado otras decisiones”.

Agrega a las dudas otras derivadas de que “si el alcalde que gane la elección recién podría asumir aproximadamente el 30 de junio por la calificación”.

El alcalde Jadue no pudo ser contactado para este artículo. Pero algunos abogados comunistas transmiten que la reforma debiera contener un mecanismo para evitar una posible incompatibilidad de las fechas, dado que, según ellos, la postergación podría generar una “confusión” ante la ciudadanía. Es decir, que la iniciativa modifique la fecha de la inscripción de primarias o cambie el día de la legal, sin alterar la elección presidencial.

“Sin conocer aún la reforma, lo que podríamos decir es que si se mantiene vigente el calendario para la elección presidencial, lo que implica que las primarias serían el día 4 de julio, el inconveniente que puede existir respecto de correr las elecciones para el 15 y 16 de mayo se va a generar en el plano más práctico que jurídico, ya que los candidatos que sean candidatos a alcalde, como Jadue y Matthei, que quieran declarar su candidatura para participar en unas primarias, tendrían que declarar su candidatura a 60 días del 4 de julio, lo que sería antes de la elección a alcaldes”, dice el abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y militante del partido, Jaime Gajardo Falcón.

Y agrega que “eso obviamente genera un problema en términos prácticos, respecto de la comunicación de lo que se quiera plantear a la ciudadanía. En términos estrictamente jurídicos es posible ser candidato cumpliendo con los requisitos que establece la ley y, en este caso, se cumplirían. Sin embargo, tendrían dos declaraciones, pero no para dos elecciones que se realicen de forma simultánea, que eso sí lo prohíbe la ley, sino que sería para elecciones que se realicen en tiempos distintos, pero obviamente genera un problema de confusión, lo que esperamos que la reforma se haga cargo y ya sea modifique los plazos establecidos para las primarias o eventualmente ajuste el calendario electoral”.

Además, el cambio de fecha tuvo otro efecto en el PC. En el partido ya tenían definido un camino para la proclamación presidencial del jefe comunal, lo que ahora, explicaban, tenía que volver a evaluarse. El posible lanzamiento de la candidatura estaba previsto realizarse después de que Jadue lograra su reelección en Recoleta, es decir, post 11 de abril.