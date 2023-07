La pelea de un profesor contra el Estado para conseguir un trasplante de médula

El 23 de diciembre de 2021, la vida de Cristian Bernal (36) cambió para siempre. Después de haber pasado más de un mes en la Clínica Bupa de Reñaca internado y realizándose diversos exámenes, ese día los doctores lograron dar con lo que provocaba sus cuadros de fiebre: tenía el linfoma no Hodgkin NK Nasal, el cual está asociado a un virus y compromete las fosas nasales y el tracto aerodigestivo superior.

Pero ese día de fines de diciembre no es el único que está en la retina del profesor de educación básica. El 12 de julio recién pasado es otra jornada que tiene marcada a fuego, pues después de que la Justicia fallara a su favor para que el Ministerio de Salud le otorgara el trasplante de médula ósea que necesitaba para tratar su linfoma, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió apelar. Ese fue un golpe tan duro como el día que le comunicaron su extraña enfermedad.

Una vez diagnosticado, Bernal inició el tratamiento de quimioterapia en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar a través del GES, lugar donde también en algunas ocasiones fue hospitalizado para tratar las infecciones provocadas por el virus asociado al linfoma. Eso sí, después de varios exámenes, el 8 de noviembre de 2022 se confirmó que el cáncer había desaparecido y Bernal fue declarado en remisión.

Pero sus médicos tratantes solicitaron al Comité de Trasplantes, dependiente del Minsal, uno de médula ósea, pues consideraban que era la forma más eficaz de seguir tratando la enfermedad.

Sin embargo, dos meses después -18 de enero de 2023- la comisión de la cartera sanitaria rechazó la solicitud. Bernal no se quedó de brazos cruzados y decidió recurrir a la justicia. “El trasplante es la única oportunidad para sanarme, porque es la forma para finalizar el proceso médico como corresponde. Yo estoy en remisión, pero sin el trasplante el cáncer puede volver en cualquier momento”.

De acuerdo a la defensa de Salud, el comité rechazó la solicitud de financiamiento del trasplante porque no tiene cobertura en el Protocolo Nacional vigente.

“La salud en Chile no puede ser tan abismalmente diferente entre el sistema público y privado, no es posible que en el sistema al cual yo pertenezco por mis condiciones económicas se me niegue la posibilidad de realizar un trasplante, que es la única solución que tengo, es por eso que apelo a que el sistema público me brinde las mismas opciones de vivir y de intentar una cura a mi enfermedad”, argumentó Bernal en el documento enviado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Asimismo, en su defensa, desde el ministerio reafirmaron que negaron la solicitud porque la cobertura no existe y agregaron que “otorgar financiamiento a tratamientos no contemplados en el Sistema de Salud Pública, por la vía judicial bajo estas condiciones, no solo implica una vía irregular de acceso a tecnologías sanitarias innovadoras fuera del esquema de regulación desarrollado por la legislación chilena, en desmedro de otros pacientes, al tiempo que ni siquiera se encuentran abasteciendo a los sistemas sanitarios de otros países bajo un esquema de cobertura y priorización estatal o pública”.

Un fallo a favor y un portazo

Tres meses después de que ingresara el recurso de protección, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió acogerlo y ordenó al Ministerio de Salud disponer a la brevedad todas las medidas necesarias de orden médico y financieras para realizar el procedimiento.

“Se puede concluir que en resguardo del derecho a la vida y salud del recurrente, debe procederse a la intervención recomendada solo en cuanto lo permita la salud del paciente y la existencia de medios técnicos y de donantes compatibles”, reza la sentencia.

Cuatro días después -7 de julio- el Consejo de Defensa del Estado apeló y ahora será la Corte Suprema la que deberá pronunciarse sobre el caso. Eso sí, los plazos para hacerlo aún no son definidos.

Consultados por La Tercera PM, desde el CDE explican que la decisión de apelar “se basó principalmente en la necesidad de resguardar la igualdad de trato y el derecho que tienen todos los pacientes del Sistema de Salud Pública que, teniendo iguales o mayores urgencias que el paciente de este caso en concreto, requieren de recursos humanos altamente técnicos y escasos para la ejecución de un trasplante”.

Y agregan que para resolver problemáticas como esta, existe el Comité Técnico Asesor del Ministerio de Salud, el que tiene “la responsabilidad de articular la política pública de asignación y distribución de recursos conforme a una priorización basada en criterios objetivos y técnicos”.

Además, respecto al caso del profesor de Quintero, sostienen que “el trasplante alogénico no está indicado ni tiene cobertura en el Protocolo Nacional vigente. No obstante, una de las alternativas que plantea el recurso del CDE, es que, en el evento de confirmarse el fallo, su caso sea nuevamente analizado por este Comité Técnico Asesor, conforme a los nuevos antecedentes acompañados al proceso”.

Para Bernal la decisión del CDE de apelar la resolución de la Corte de Apelaciones fue triste, pues le da un peso extra a su recuperación. “Es un proceso bastante desgastante y agotador. Yo igual he estado con quimioterapia y me mantengo en ese tratamiento, entonces mi cuerpo se va cansando. Y es triste escuchar los argumentos para rechazar el trasplante, porque se me está negando una oportunidad, porque es la oportunidad que tengo para mejorar mi calidad de vida”.