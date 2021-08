La pesadilla vuelve a Wuhan 14 meses después: la ciudad china donde surgió la pandemia registra nuevo brote

La pesadilla parece volver a Wuhan 14 meses después. La ciudad china donde surgió en diciembre de 2019 la pandemia de coronavirus y cuyos últimos contagios se remontaban a mayo de 2020, registra un nuevo brote de Covid-19, por lo cual las autoridades decidieron testear a sus 11 millones de habitantes después de confirmar sus primeros casos domésticos de la variante delta, altamente transmisible.

Este lunes se confirmaron siete nuevos casos de Covid-19, contagiados por un brote de la variante delta, que apareció el mes pasado en el este del país, indicó el diario oficial Global Times. La investigación muestra que Tang, un trabajador inmigrante, se había puesto en contacto con un grupo de turistas de Huaian, una ciudad en la provincia de Jiangsu, en el este de China, que estaba lidiando con el último estallido de coronavirus mientras esperaba en la estación de tren de alta velocidad de Jiangzhou en Wuhan, el viernes.

Tang fue identificado durante una campaña de detección lanzada por la zona de desarrollo económico de Wuhan dirigida a viajeros de regiones claves el domingo por la noche, según un comunicado emitido por la oficina de administración de la zona. Tang y otros seis contactos estrechos dieron positivo luego de las pruebas de ácido nucleico el lunes. Fueron enviados a un hospital designado para un diagnóstico y tratamiento adicionales, precisó el periódico chino.

Personas reciben la vacuna contra el Covid-19 en un estadio deportivo en Nanjing, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, el lunes. Foto: AP

Este resurgimiento de la epidemia supone un duro golpe para Wuhan, que fue la primera ciudad del mundo sometida a cuarentena por el Covid-19, a partir del 23 de enero de 2020 y durante 76 días. Tras haber derrotado al virus, sus habitantes se enorgullecían de vivir en “la ciudad más segura del mundo”, en comparación con los efectos de la pandemia, que ha causado la muerte de más de 4,2 millones de personas en el planeta.

“Para garantizar que todos en la ciudad estén seguros, se harán con rapidez pruebas de ácido nucleico (PCR) en toda la ciudad para descartar por completo los resultados positivos y las infecciones asintomáticas”, dijo el funcionario local Li Qiang.

Partes de una zona industrial y tecnológica fueron cerradas, una medida inusual en la ciudad a orilla del río Yangtsé desde el confinamiento del año pasado.

Más casos en China

Los nuevos casos en Wuhan, junto con las infecciones en las ciudades cercanas de Jiangzhou y Huanggang desde el sábado, están vinculados a casos en la ciudad de Huaian, en la provincia de Jiangsu, dijo Li Yang, subdirector del centro de control de enfermedades de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Se cree que el brote en Jiangsu comenzó en la capital provincial de Nanjing a fines de julio, y que la variante delta fue introducida probablemente en un vuelo desde Rusia, según las autoridades.

En la ciudad central de Zhengzhou, la mayoría de los 13 casos locales notificados desde el 31 de julio estaban vinculados a un hospital que trata a pacientes que llegan de fuera de China, y la variante de las dos primeras infecciones es similar a la de los casos recién llegados de Myanmar, dijo un funcionario.

“Este brote se produjo principalmente dentro del hospital y afectó a personas, incluidos el personal de limpieza y el personal médico”, detalló Wang Songqiang, director del centro de control de enfermedades de Zhengzhou. “Este brote ha expuesto las lagunas en algunos hospitales en su control de infecciones intrahospitalarias”, agregó.

Personas compran artículos en un supermercado en Wuhan, en la provincia central de Hubei, el lunes. Foto: AFP

“Lo preocupante de este brote es lo generalizado que se ha vuelto”, comentó Katrina Yu, corresponsal de Al Jazeera en Beijing.

Según The Associated Press, la mayoría de los brotes anteriores no se extendieron más allá de una ciudad o provincia. Ahora se han confirmado casos en más de 35 ciudades, en 17 de las 33 provincias y regiones de China.

La Comisión Nacional de Salud informó el martes de 90 casos nuevos el día anterior, 61 de contagios locales y 29 de personas llegadas hace poco del extranjero. La mayoría de los casos locales seguían estando en la provincia de Jiangsu, donde un brote iniciado en el aeropuerto de Nanjing, la capital provincial, se extendió a la ciudad de Yangzhou, a 105 kilómetros de distancia.

Las autoridades reportaron 45 casos nuevos, cinco en Nanjing y 40 en Yangzhou, que hacía una segunda ronda de pruebas masivas. Otras cinco provincias y las ciudades de Beijing y Shanghai reportaron nuevos casos locales, menos de una decena por región. En Shanghai, la ciudad más grande del país, un conductor que trabajaba en uno de sus dos principales aeropuertos dio positivo. Beijing ha reportado un total de cinco casos en los últimos días.

Trabajadores médicos toman muestras en una nueva ronda de pruebas de Covid-19 en la ciudad de Nanjing, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, el lunes. Foto: AP

Ante este escenario, las ciudades de Nanjing y Yangzhou han cancelado los vuelos internos y Beijing ha detenido los trenes de larga distancia de 23 estaciones. La Asociación China de Básquetbol dijo que suspendía los partidos de la liga profesional masculina debido a la pandemia.

La población de Nanjing, de nueve millones de habitantes, ya fue testeada en dos ocasiones y actualmente hay una tercera campaña en curso. La ciudad oriental de Yangzhou, de 1,3 millones de habitantes, cerca de Nanjing, ordenó a sus residentes permanecer en casa luego de que se detectaran 40 nuevos contagios en un día. Sólo una persona por hogar puede salir una vez al día para hacer las compras.

El anuncio se produjo luego de que la localidad turística de Zhangjiajie, en la provincia central de Hunan, así como la vecina Zhuzhou, emitiera órdenes similares en los últimos días que afectan a más de dos millones de personas en conjunto. Las autoridades admitieron que entre las personas contagiadas hay muchas que habían sido vacunadas, lo que genera temores sobre la eficacia de las vacunas chinas.

Científicos del gobierno han señalado que las vacunas chinas son menos efectivas contra las nuevas variantes del virus, pero aún ofrecen algo de protección. Por el momento, sólo se utilizan vacunas chinas en el país, y las autoridades dicen haber aplicado más de 1.600 millones dosis, destacó The Associated Press.