La reservada reunión en la que Piñera planteó su inquietud por pensiones y un segundo retiro de AFP

Pasadas las 17.00 de ayer, el Presidente Sebastián Piñera encabezó una reservada reunión con dirigentes de Chile Vamos: algunos estuvieron de manera presencial, mientras otros de forma telemática.

En el encuentro -que duró cerca de una hora- estuvieron en representación de Evópoli, Felipe Kast y Francisco Undurraga; por la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe y el diputado Patricio Melero; y por RN, los jefes de bancada y comité, Sebastián Torrealba y Rodrigo Galilea, respectivamente.

El motivo de la cita, según presentes, fue abordar la reforma de pensiones y el acuerdo que apuesta lograr el gobierno en la materia. Esto, en un escenario en que el Ejecutivo busca que, con esa iniciativa, se logre frenar el proyecto que está impulsando un sector de la oposición para concretar un segundo retiro de fondos de las AFP.

De hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró el lunes que si la moción del retiro de fondos avanza, no es posible sacar adelante la reforma de pensiones. “Las dos cosas no pueden ir al mismo tiempo, es lo uno o lo otro. Es incompatible pretender hacer una reforma que lo que busca es mejorar las pensiones, ese es el esfuerzo que estamos haciendo con la oposición, y al mismo tiempo tomar decisiones que las debilitan o empeoran, que es un segundo retiro”, dijo en Radio Universo.

En La Moneda existe preocupación porque no quieren que ocurra lo mismo que en el primer retiro del 10% de fondos, que terminó siendo una dura derrota para el gobierno e, incluso, para el propio Piñera, y que concluyó en un ajuste ministerial. Esto, sobre todo en un escenario en que se acerca fin de año y las fiestas de diciembre, lo que podría implicar una mayor presión ciudadana.

En ese sentido, en Palacio ven con inquietud que tanto en la bancada de la UDI como en RN haya diputados que están abiertos a aprobar la medida. Por ejemplo, en el gremialismo si bien aún no se aborda de manera formal el tema, en ese partido transmiten que hay varios en duda, por ejemplo, Celso Morales, Iván Norambuena, Sergio Bobadilla y Virginia Troncoso.

En RN, en tanto, el escenario es similar. No hay una postura unánime en la bancada. Por ejemplo, el diputado Camilo Morán sostiene que “estoy abierto a la discusión. No es la mejor opción, pero si de acá a fines de noviembre no tenemos medidas claras ni más ayuda para la gente, hay que avanzar. Insisto que no se puede llegar tarde otra vez. Para eso tenemos que saber leer ahora lo que le está pasando a la gente”.

“El segundo retiro es más grave que el primero y generará efectos aún más nocivos para los chilenos”, dice Melero, junto con señalar que “las condiciones y urgencias que existían para el primer retiro ya no son iguales, pues el Estado ha diseñado mejores respuestas para proteger los empleos y los ingresos de los más vulnerables, y la economía comienza a reactivarse”.

Según fuentes de gobierno, la Segpres ha estado en conversaciones con las bancadas para intentar que estén alineados. Y durante la cita de ayer, el Presidente también habría hecho hincapié en eso. De acuerdo a los asistentes, el Jefe de Estado -quien también está preocupado por el tema- insistió en que no se pueden caer en medidas populistas como esa, sobre todo dado el escenario económico actual.

Asimismo, Piñera hizo un diagnóstico en la reunión en que relató lo que ha ocurrido con la reforma de pensiones en el último tiempo, señalando que la oposición en el Senado “desahució” el acuerdo de la Cámara, que el gobierno terminó sin un proyecto propio en este tema y que, bajo ese contexto, empezó a buscar un acuerdo que confluyera con la nueva propuesta de la centroizquierda.

Para el Mandatario -afirman en Palacio- es clave sacar la reforma de pensiones, una iniciativa en la que no hay una postura única en el bloque. De hecho, la UDI busca que el 6% del aumento de la cotización vaya directo a los trabajadores, una postura que es compartida por Evópoli, colectividad en la que apuestan a que la parte solidaria de la iniciativa se cubra con impuestos a la renta o impuestos generales. Esto, en contraste con la postura de sectores de la oposición, que buscan que el 6% adicional vaya al pilar solidario.

En este escenario es que el Ejecutivo busca volver al “acuerdo original” con la centroizquierda y que se destinen 3% para el pilar solidario, y 3% para las cuentas individuales. En Palacio, en todo caso, dicen que el acuerdo de pensiones tiene que contemplar la posibilidad de un retiro de fondo de pensiones en casos excepcionales. Esto, para contener que avance la propuesta de la centroizquierda.

Este miércoles, de hecho, el gobierno tiene contemplado entregar a los parlamentarios de Chile Vamos el detalle de la propuesta del gobierno en materia de pensiones durante una reunión. Ese diseño será el que, posteriormente, se socializará también con la oposición, con el que, asimismo, buscan que este tema vuelva a estar como uno de los focos de la agenda pública.

En medio de este escenario, fuentes del Ejecutivo advierten que el diseño comunicacional debe ser diferente y enfocar el tema en pensiones, no el retiro de AFP. La idea es evitar nuevamente que quede instalado como una derrota para La Moneda, en caso que prospere. De todas maneras, en la oposición ven poco probable que la iniciativa sea votada en la Comisión de Constitución antes de fin de año. Y, de hecho, varios han manifestado dudas de que ese sea el mejor camino para ir en ayuda de las familias.

En la DC e incluso en sectores del Frente Amplio han manifestado ciertos reparos. Fue la propia excandidata presidencial y vocera del bloque, Beatriz Sánchez, quien dijo esta mañana en Radio Universo que no estaba de acuerdo con un segundo retiro de fondos previsionales. Pese a ello, una de las autoras de la moción, Pamela Jiles, ha asegurado que tiene el compromiso de 14 parlamentarios de Chile Vamos para viabilizar su aprobación en la sala.