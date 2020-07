La reinvención de artistas en la pandemia: Desde clases de “baby dance” hasta shows para la primera plataforma on-demand de TVN

La pandemia del Covid-19 con las restricciones de movilidad ha impactado de lleno -como a muchos- a los rostros de la televisión. Comediantes, actores, humoristas y animadores han debido lidiar con un contexto más complicado para solventar sus negocios, pues si antes complementaban sus ingresos con shows en teatros y pubs, hoy esto es imposible por orden de la autoridad. Ante los problemas, no les quedó otra alternativa más que la reinvención.

Es el caso de Francesca Cigna (38), popularmente conocida como “Blanquita Nieves”, quien participaba en el programa Morandé con Compañía de Kike Morandé. Según cuenta, una semana antes del inicio de las prohibiciones en Santiago tenía todo preparado para el lanzamiento de una nueva obra de teatro con el actor y humorista Patricio Torres. La obra -que quedó en stand-by- también la integraban Titi García-Huidobro y al actor Remigio Remedy.

En estos meses, la artista debió enfrentar una serie de dificultades, por lo que incluso solicitó su liquidación como persona natural el 11 de junio ante el 24º Juzgado Civil de Santiago. En su escrito Cigna detalló una serie de complicaciones financieras que “con el embarazo fueron muy difícil sobrellevar, porque a partir del sexto mes ya no podía trabajar”.

“Los personajes del teatro no están embarazadas y en muchos eventos me discriminaron y no querían correr el riesgo de que me pasara algo. Tuve muchos meses sin trabajar y obviamente cuando nació mi hija también pasó también harto tiempo en el que no pude trabajar y son los costos que uno tiene que pasar cuando es independiente y no hay ningún contrato”, concluyó.

Ante este escenario, “Blanquita Nieves” decidió incursionar en la práctica del “baby dance”, algo que hacía previo a la cuarentena, cuando se reunía en parques con otras madres a realizar movimientos de baile junto a sus bebés, sujetos a un arnés. La artista, entonces, decidió vender un programa de entrenamiento online en formato de video que “está pensado en las típicas excusas que pone una mamá para no tener actividad física”, dice. “En mi perfil de Instagram está el enlace a mi página y allí se compra el programa on-line de seis semanas, porque en esto del encierro es muy importante crear endorfina y mantener arriba las defensas”, acota.

Ernesto Belloni -otro rostro histórico de Morandé con Compañía- también ha debido renovarse. En los próximos días, sacará al mercado un suplemento alimenticio para controlar la ansiedad. El comediante cuenta que inició los trámites de inscripción del nombre de “Ansied Control... Ahora Feliz” y espera lanzar el producto al mercado a finales de julio.

La idea -dice- surgió luego de participar en el Festival de Viña del Mar de 2020. Durante los días previos -en los que se especulaba con el tipo de humor que presentaría- subió mucho de peso y ”estaba como un chancho”, porque comía en exceso por la preocupación. No podía dormir. A partir de ese momento, consultó a un especialista en alimentación y por medio de un compuesto natural comenzó a bajar de peso.

“Es un producto mío y la próxima semana comienzo a publicitarlo. Es un suplemento alimenticio que controla la ansiedad”, cuenta. “Empecé a controlar la ansiedad y he bajado de peso. Y hace poco me probé un smoking que no me lo podía poner, porque no me cruzaba. Y como me dio buenos resultados decidí traspasarle a la gente mi experiencia”, agrega.

Hoy Belloni trabaja en la renovación de su rutina y, a diferencia de otros comediantes, no es partidario de realizar shows a través de streaming. Sin embargo, hizo una excepción al participar de un nuevo proyecto que afina TVN en una alianza con la ticketera Passline y la productora Equipo Masivo. La iniciativa se llama La Butaca, y busca potenciar a los artistas nacionales y la industria cultural para que puedan paliar la situación compleja con la pandemia.

La plataforma operará en la página web https://tubutaca.cl/ y permitirá a los televidentes elegir shows de diversos artistas, como cantantes y humoristas. Se trata de la primera plataforma “on-demand” del canal público que presta su estudio 1 para las grabaciones.

¿Cómo funcionará La Butaca? Simple: a fines de julio cualquier persona podrá comprar la presentación de un artista o banda de música en la página web. Luego tendrá 30 días para activar el código en una serie de dispositivos como Smart TV, SmartPhone o Tablet. La gracia es que el show tendrá un sello de agua para evitar que sea piratee el contenido. Asimismo, otra de sus cualidades es que el artista tendrá la opción de que su presentación sea exhibida en la señal internacional del canal público.

El proyecto es liderado por Felipe Conn, director creativo en Nuevos Negocios de TVN. Este afirma que apunta a aumentar las sinergias del canal público con productoras nacionales e ir en ayuda del artista nacional. Entre los comediantes que se han sumado a la iniciativa están también Cristián Henríquez con su personaje Ruperto y Rodrigo Salinas.

“Lo que más me gusta de este proyecto es la posibilidad cierta de generar contenido entretenido para todo los chilenos, experimentar nuevos modelos asociativos, apoyar a productoras con sus iniciativas y su creatividad, junto a todo el mundo de las artes, la cultura y entretenimiento nacional, de una forma sana y que sea un real beneficio para todos los actores de esta industria, inclusive TVN”, dice Conn.

Humor online y problemas de conexión

Quienes sí han apostado de lleno por la tecnología para potenciar sus shows son los comediantes más jóvenes. Bajo esa lógica, muchos artistas han optado por levantar plataformas para la venta de tickets y Comedia Play es una de ellas. La página ofrece entradas de shows en línea y sus precios son variables. Los precios de las entradas van desde los $5.000 a $2.500 y son promocionadas con mucho tiempo de anticipación.

Sergio Alvarado es manager de diversos artistas y comediantes, entre ellos, Felipe Avello, Pedro Ruminot y Alison Mandel. Cuenta que a partir de las cuarentenas han volcado sus esfuerzos a desarrollar sus shows a través de plataformas de videoconferencia como Zoom, pero el trabajo no ha sido fácil.

“Hemos estado haciendo shows con Felipe, Pedro y Alison para diferentes empresas. Pero básicamente es el show online con interacción y ahora tenemos un trabajo intensivo para conocer quiénes están en línea para interactuar con ellos. Felipe tiene mucha interacción con el público y ahora ha tenido que buscar otros métodos para intentar conectar con esas personas. Pedro igual ha hecho lo mismo”, cuenta Alvarado.

Las mismas empresas les piden a la hora de acordar sus presentaciones no mencionar en sus rutinas temas tan tristes, como la cantidad de contagios por coronavirus. Tampoco pueden mencionar la palabra despido ni mucho menos comentar la muerte de alguien producto de la enfermedad.

Por ahora, cuenta Alvarado, sigue pendiente “La Gran Estafa III”, el mayor show de humor que esperaban realizar en el Arena Santiago. “La gente no ha devuelto las entradas y hacerlo con una capacidad reducida de aforo, claramente no es negocio y tendríamos que hacer cuatro shows”, aclara. La presentación estaba programada para el mes de abril, fue pospuesta para octubre y lo más probable es que sea aplazada nuevamente.

Por estos días, Felipe Avello activó los trámites para el registro de su nombre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Ello a fin de evitar que su nombre sea utilizado sin autorización. Esto luego que tras participar del Festival de Olmué de 2018 su representante registrara la marca: “Están Matando a un Hueón”.