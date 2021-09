La catarsis de la exLista del Pueblo después de la bomba Rojas Vade: sector de los convencionales aboga por su renuncia

“No voy a responder nada del ‘Pelao’. A la primera pregunta de eso yo me voy”. Esa fue la advertencia que la noche del martes lanzó a la prensa la convencional constituyente ex Lista del Pueblo, Alejandra Pérez, en el pasillo del ex Congreso.

Pese a que ya había hablado largamente el día anterior con el matinal de Chilevisión, la constituyente se resistía a referirse nuevamente a un tema que descolocó por completo a su colectivo y del cual aún no tienen una salida comunicacional conjunta: la mentira de su amigo y par en el órgano, Rodrigo Rojas Vade, quien había inventado el cáncer que lo catapultó a la política.

Sin embargo, previo a que Pérez ingresara al ex Congreso en compañía de otros dirigentes emblemáticos del colectivo, como Cristóbal Andrade “el dinosaurio azul” y Giovanna Grandón “la tía Pikachu”, los dirigentes del grupo habían sostenido una tensa reunión en la que analizaron la farsa que protagonizó uno de los suyos.

Al encuentro -que se desarrolló entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche y en el que participaron tanto de manera presencial como a través de Zoom- llegaron la mayoría de los convencionales que abandonaron la Lista del Pueblo y que hoy se agrupan en “Pueblo Constituyente”. Y la reunión, según confirman distintas fuentes del colectivo, estuvo marcada por las distintas posturas que existen en el grupo respecto de cómo enfrentar la situación que también provocó que Rojas renunciara a su cargo en la vicepresidencia del órgano.

El caso Rojas Vade se sumó a la crisis que ya venía arrastrando el grupo, luego de que los convencionales se alejaran de la “cúpula” de la Lista del Pueblo por sus erráticas posturas ante la carrera presidencial y la falsificación de firmas de su abanderado, Diego Ancalao.

Según explican en la agrupación, a algunos convencionales les ha sido “muy difícil” separarse del plano personal y de su amistad con Rojas, particularmente para quienes lo conocieron antes de llegar a la Convención, en el marco de las manifestaciones durante el estallido social. “Ha sido muy duro”, repiten varios de los convencionales. En el grupo apuntan a los constituyentes Pérez, Andrade, Grandón y Manuel Woldarsky como algunos de los más cercanos a Rojas.

Ese mismo punto marcó una de las diferencias que quedaron en evidencia durante el encuentro de los convencionales que varios describen como un espacio de “desahogo” colectivo en el que se procesó el impacto de la revelación en torno a Rojas Vade.

Según confirman distintas fuentes del colectivo, en la jornada se dio un debate respecto de cuánto condenar a Rojas y si debiese dejar la Convención, discusión en la que algunos habrían manifestado que sería necesario que renunciara. Esa postura, aseguran, la habrían defendido con mayor ímpetu algunos de los constituyentes que representan distritos de regiones.

Así lo confirmó a este medio la convencional Grandón. “Algunos proponen que sí (deje la convención). Y otros decíamos que eso es decisión de él. Como dicen acá, acá van a ver el cómo (...) “, sostuvo la constituyente. Y, sobre la postura de algunos en su grupo sobre condenar con mayor fuerza a Rojas manifestó que “no lo conocían. Nosotros lo conocimos en la plaza, intercambiamos un poco más de palabras, a diferencia de otros muchos convencionales acá. Yo lo conocí cuando empezó el tren del Apruebo, cuando estábamos en las manifestaciones él estaba en primera línea. Yo no iba a primera línea, porque estaba en la quinta, protegida, ahí estaba el grupo artístico”.

Sin embargo, otros convencionales del colectivo manifestaron públicamente su parecer. “Lo que haga Rodrigo depende de Rodrigo, depende de la gente que lo eligió y que lo puso ahí (...) Yo creo que no (debe seguir viniendo). Si todos nosotros estamos afectados por lo que él hizo, imagino que él debe estar mucho más afectado estando en esta situación”, aseguró la convencional del distrito 17 (Región del Maule), Elsa Labraña.

Pese a todo esto, el camino jurídico para una renuncia de Rojas, dicen en la Convención, sería una complejidad mayor y, mientras no haya un reglamento que lo norme, solo lo podría hacer “de facto”. Hoy a los miembros del órgano se les aplica el mismo estatuto que a los parlamentarios, por lo que tendría que ser el Tribunal Constitucional el organismo que acredite una enfermedad que lo incapacite.

Posiciones encontradas en la exLista del Pueblo

A pesar de que la discusión se tomó la mayor parte de la jornada de ayer, para los convencionales de la ex Lista del Pueblo aún es complejo hablar en nombre del movimiento, pues tienen distintas posiciones sobre la permanencia de Rojas en la Convención. Y aunque anunciaron que emitirán un comunicado en que se oficialice su postura como colectivo, todavía se desconoce su fecha de publicación.

Ante eso, algunos convencionales salieron a emitir comunicados por separado. Uno de ellos fue Marco Arellano, representante del distrito 8, quien señaló: “No puedo ocultar que la situación me ha afectado enormemente a nivel emocional (...). El dolor generado será difícil de superar no solo por mí, sino también por las personas que depositaron en su persona la confianza para llegar a este espacio”.

Si bien hoy admitió no estar “autorizado para hablar de Pueblo Constituyente”, el convencional por el distrito 10, Manuel Woldarsky, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en que señala que “la mentira y el engaño tienen mi total repudio. El daño a la fe pública es enorme, y nos ha dejado desolados. Él tendrá que hacerse cargo y explicar los motivos de sus acciones”.

Por su parte, quien se ha mencionado como un probable reemplazo de Rojas Vade en la vicepresidencia de la Mesa ampliada, Tania Madriaga aseguró que: “He manifestado con claridad mi crítica ante el grave error cometido por Rodrigo y he apoyado su renuncia a la mesa directiva, en pro de la probidad y estabilidad que la instancia requiere (...)”.