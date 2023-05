Las 10 conclusiones de Longueira tras el 7-M: “La inmensa mayoría que se ha incorporado con el voto obligatorio sufraga por la derecha”

Treinta páginas tiene el documento que, de forma digital, envió internamente este martes a distintos dirigentes de la UDI el exsenador y exministro Pablo Longueira.

Si antes de la elección de mayo este había proyectado que ”la UDI será el partido más castigado” con un crecimiento de Republicanos en la elección del 7 de mayo, esta vez apuntó a otros efectos en el escenario político tras estos comicios. En particular, se refirió a 10 consecuencias que estos tendrán para Chile Vamos, el gobierno, el proceso constituyente, las elecciones municipales de 2024 y la presidencial de 2025.

Proceso constituyente: “Estaría todo dado para que se apruebe la nueva Constitución”

En su texto, Longueira plantea que dados los resultados similares entre el plebiscito de septiembre de 2022 y la elección de consejeros del pasado 7 de mayo, se puede proyectar la aprobación de la nueva Constitución. “Podemos aventurar que la solidez de la energía política que generó el plebiscito que rechazó el texto propuesto por los convencionales el 4/S; que la mantención del mismo resultado ocho meses después en la elección de consejeros constitucionales del 7/M, aseguran que estaría todo dado para que en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre (17/D) -a tan solo siete meses- se apruebe una Nueva Constitución con más del 60% de los votos”, dice.

“Nada hará en este periodo que las razones por las cuales esta nueva mayoría se está manifestando cambie significativamente. Básicamente ellas son, enfrentar la delincuencia y el narcotráfico para garantizar el orden público; controlar la masiva e ilegal inmigración, y el rechazo al gobierno. Más aún, el uso político que el gobierno está haciendo de los 50 años del 11 de septiembre recordará la UP y el octubrismo, en contraste con el orden durante el Gobierno Militar, consolidando aún más esa gran mayoría ciudadana que se conformó después del espectáculo de la Convención y el texto refundacional propuesto, que violentó a los ciudadanos que salieron en masa a votar por el Rechazo”.

“Como los errores políticos se pagan, esta Nueva Constitución, que no tenemos dudas que se aprobará, porque hay una energía imparable para ello, quedará para la historia como la Constitución de Kast, firmada por Boric, ya que, por cierto, en el secreto de la urna, votará en contra, porque no tendrá ninguna similitud con la que él quiso aprobar”.

“El fenómeno de los republicanos es mucho más profundo que solo un éxito electoral”

“Era completamente predecible que republicanos sería el partido más votado en esta elección. Eso no debiera haber sorprendido a nadie, lo que sí obviamente sorprendió fue su tremenda votación”, dice Longueira respecto del batatazo que la tienda fundada por José Antonio Kast dio el pasado 7 de mayo.

“Es evidente que la inmensa mayoría que se ha incorporado a votar después que se restituyó el voto obligatorio lo hace por la derecha. Cerca de tres millones lo hacen por los republicanos y no son captados por la UDI y RN”, plantea.

“El fenómeno de los republicanos es mucho más profundo que solo un éxito electoral. Es un partido con relato, mística, sacrificio, entrega, pasión, ética, principios y estilo que cautiva a los jóvenes y a los desencantados de la política. Son francos, valientes y coherentes. Han sabido recoger ese sentimiento mayoritario de los chilenos que quieren orden y vivir en paz”.

“Hay un tremendo espacio para una gran coalición de centro, con una primaria muy participativa. No es descartable que incluso en esta ocasión pase a segunda vuelta un candidato de derecha y el de centro. Así como la Concertación fue a votar por Boric en la primaria, ya que lo más probable era que tendrían que apoyar al candidato que surgiera de ahí en segunda vuelta, como finalmente terminó ocurriendo, puede que ahora la corrida sea a la inversa. José Antonio Kast y los republicanos tendrán que saber moverse bien en un escenario que será pública y soterradamente “todos contra Kast”.

Longueira, así como planteó en su documento una mirada positiva de los republicanos, transparentó sus cuestionamientos hacia Chile Vamos. “En Chile Vamos nadie se hace responsable de los resultados. Ya ocurrió cuando el candidato presidencial no pasó a la segunda vuelta y nadie fue responsable. Partidos sin relato. Tensionados internamente. Con malas prácticas. Nula convocatoria juvenil”, sostiene.

Macaya “puso los intereses del país sobre los partidistas, como siempre lo postuló Jaime Guzmán”

Y destina una parte importante a respaldar al presidente de la UDI, Javier Macaya, a pesar de sostener que la tienda es la más castigada por la arremetida republicana en la elección.

“Lo anterior era bastante obvio, por tal motivo, adquiere mucha importancia que Javier Macaya haya impulsado este acuerdo sabiendo que el partido más perjudicado sería la UDI. Gracias a ese liderazgo se ha avanzado en un proceso de consensuar una nueva Constitución con la estabilidad necesaria para hacerlo en forma adecuada. Cuando señalamos que lo anterior era bastante obvio que ocurriera, nos referíamos al efecto del triunfo de los republicanos sobre la UDI, siendo esta la más perjudicada”.

“Lo más increíble de todo es que habiendo sido vital el liderazgo de Javier Macaya para lograr acordar un nuevo proceso para hacer una nueva Constitución, ni siquiera han sabido capitalizarlo. Me atrevería a decir que es uno de los aportes más notables de la UDI en el último tiempo. Javier puso los intereses del país sobre los partidistas, como siempre lo postuló Jaime Guzmán. Para capitalizar ese gesto, hay que sentirse orgullosos de haberlo hecho. Pareciera que, a la luz del resultado de republicanos, estuvieran arrepentidos”, sostiene.

Incluso, Longueira dice que Macaya está parado donde también estaría el fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

“Es muy simple saber dónde estaría Jaime Guzmán. Como le era indiferente el poder, para él lo importante eran las ideas. Esa era la batalla política relevante, con sentido. Entre gobernar cuatro años o hacer una Constitución para las próximas cuatro décadas, que permita que el país retome su camino al desarrollo, tengan claro que estaría mil veces en esta última. Si para lograrlo debe abandonar la opción de gobernar, no le hubiese temblado la mano”, afirma.

“Este resultado dejará a la derecha liderando un proceso para elaborar una nueva Constitución para las próximas décadas que podría obtener un 65 a 70% de apoyo. Si no logra conducirlo pondrá en riesgo la opción de volver a gobernar”, concluye.

“Se adelantarán las elecciones presidenciales”

El exsenador también plantea repercusiones para la carrera a La Moneda, cuyos comicios están fijados para fines de 2025. “Se adelantarán las elecciones presidenciales, a pesar de que ya queda tan solo un año. Siempre parten en las elecciones municipales (son el 2024). Todos los candidatos quieren aparecer con los presidenciables mejor posicionados y estos también quieren potenciarse en esa elección. Esto empezará a ocurrir muy pronto”.

“Entramos a dos años de subsistencia para varios partidos políticos. Varios de ellos que enfrenten las elecciones municipales sin apoyo de un candidato presidencial bien posicionado correrán el riesgo de desaparecer. Por cierto, que los candidatos presidenciales que quieran competir el 2025, también querrán que su foto esté por todo Chile en dicha elección. Lo más probable es que esté vigente la nueva Constitución, que establecerá una norma muy sana y necesaria para la democracia, que contemplaría mínimos razonables para seguir existiendo como colectividad política”.

“La UDI, que tiene muy buenas cartas presidenciales en los alcaldes de Providencia y La Florida, como lo son Evelyn Matthei (UDI) y Rodolfo Carter, Ind-ex UDI, deben hacer un muy buen diseño de una primaría más amplia, en que los republicanos no puedan influir en el resultado eligiendo al que más favorezca a JAK. No es fácil hacerla. Un partido que al menos debe ser invitado y que no pertenece a CHV es el PDG, ya que su electorado claramente es de un ideario de libertad y de matriz de derecha”.

“Se profundizará el conflicto de las dos almas del gobierno”

Respecto del gobierno, Longueira enfatiza que será “el gran derrotado (...). Si quiere lograr que se firme una nueva Constitución durante este periodo, será una muy diferente a la que buscaban con la Convención anterior. Esto profundizará el conflicto de las dos almas del gobierno”.

“Esta elección tendrá impacto también en la agenda legislativa del gobierno. Si no está dispuesto a ceder y lograr un acuerdo en la Reforma Tributaria y de Pensiones no logrará aprobarlas. Esto ya comenzó a ocurrir, por lo tanto, tampoco requiere muchos comentarios. El problema del gobierno no son las dos almas. Muchos gobiernos pueden gobernar con dos almas. Sin ir más lejos, la Concertación las tenía e hicieron cuatro grandes gobiernos. El problema es que el Presidente no se decide. Se inmoviliza con esta realidad partidista”.

“Ningún candidato del PC y el FA ganará la presidencial después del voto obligatorio”

Por último, Longueira avizora un difícil panorama para las cartas presidenciales del oficialismo.

“El PS (Elizalde) y el PPD (Tohá) sabrán que estarán en una coalición que tendrá muy poca opción de ganar la presidencial. Puede que vuelvan a una refundación con sus exaliados. Ambos son políticos de fuste, por lo tanto, compartirán que lo que advertimos, ocurrió. La coalición de gobierno va de mal en peor. El panorama se ve más oscuro aún para la municipal. Si la derecha va unida, saca adelante la nueva Constitución este año, y si lleva buenos candidatos, puede hacerse de los municipios más emblemáticos del país, como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, solo por mencionar algunos”.

“Ningún candidato del PC y el FA ganará la presidencial después del voto obligatorio. Como el único objetivo del gobierno será que no gane JAK, estarán obligados a buscar uno que se ubique lo más posible en el centro si quieren competirle a José Antonio Kast y pasar a la segunda vuelta”.

“La principal conclusión es que lo más probable es que si hubiese existido el voto obligatorio en la presidencial del 2021, Boric no la hubiese ganado. El gobierno con voto obligatorio o voluntario no supera los cinco millones de votos”.